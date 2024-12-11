Россия нарастила объем кредитования стран до 30 млрд долларов

Россия нарастила объем кредитования дружественных стран до 30 млрд долларов

Tекст: Максим Попов

Как сообщило РИА «Новости», объем задолженности иностранных государств перед Россией в прошлом году увеличился на 1,3 млрд долларов, достигнув 30,1 млрд. Последний раз выше этой отметки показатель был в 1999 году, когда он составлял 32,8 млрд долларов.

Среди крупнейших должников России лидирует Белоруссия, чей долг составляет 7,75 млрд долларов, что является четвертью всех кредитов, выданных Россией. Вторую позицию занимает Бангладеш с задолженностью в 6,6 млрд долларов, а замыкает тройку Индия с 4,1 млрд долларов.

Египет, занявший у России в прошлом году наибольшую сумму, увеличил свои обязательства сразу на 1,45 млрд долларов. Долг Бангладеш вырос на 745 млн долларов, а Индии – на 363 млн. Также на 41,3 млн долларов подрос долг Узбекистана, на 19,9 млн – Афганистана, и появились новые должники, такие как Никарагуа, взявшая заем в размере 16,9 млн долларов.

В то же время ряд стран сократил свои обязательства перед Россией. Сомали, например, списали почти весь долг – с 703 млн долларов до 49 млн. Также снизилась задолженность Белоруссии на 487 млн долларов, Сербии на 117 млн, Армении на 40 млн, Азербайджана на 22 млн, и еще десять стран погасили обязательства на 82 млн долларов.

Как сообщала газе ВЗГЛЯД, за семь месяцев текущего года объем российского экспорта в дружественные страны вырос до 86%. При этом в числе основных партнеров России остаются Китай, Индия и Египет.