Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.9 комментариев
Мишустин назвал объем экспорта России в дружественные страны
Мишустин заявил о росте экспорта России в дружественные страны
За семь месяцев текущего года объем российского экспорта в дружественные страны вырос до 86%, основными партнерами являются Китай, Индия и Египет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России».
Мишустин отметил, что правительство активно способствует развитию контактов российских предпринимателей с контрагентами из дружественных стран, предоставляя различные виды кредитования и страхования контрактов, передает ТАСС.
«Благодаря этим и другим мерам за четыре года поставки в такие государства выросли примерно на треть – до 86% от общего объема отечественного экспорта, по данным за семь месяцев текущего года», – заявил Мишустин.
По его словам, ключевыми партнерами России в экспорте стали Китай, Индия и Египет, а также активно развивается торговля с Вьетнамом.
Мишустин отметил, что Россия перевела бы торговлю на Глобальный Юг даже без санкций Запада, поскольку стратегическое значение стран макрорегиона для российской торговли очень велико. По его мнению, это рынки будущего. «Эксперты прогнозируют увеличение спроса на 400 трлн рублей в макрорегионе в течение шести лет», – отметил он.
Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что Россия увеличила экспорт агропродукции до 43,5 млрд долларов.