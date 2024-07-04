Минсельхоз: Россия увеличила экспорт агропродукции до 43,5 млрд долларов

Tекст: Валерия Городецкая

В докладе отмечается, что в прошлом году были достигнуты все целевые показатели, включая индекс сельхозпроизводства, индекс производства пищевых продуктов, заработную плату в сельском хозяйстве, объем экспорта продукции АПК и индекс импортозамещения, говорится в Telegram-канале правительства. В целом на выполнение госпрограммы в 2023 году было направлено 440 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По предварительным данным, сельскохозяйственное производство выросло на 10,2% к 2020 году, на 15% увеличилось производство продукции растениеводства, животноводства – на 3,4%, следует из доклада. Были введены в эксплуатацию 49 новых и реконструированных объектов мясного животноводства, свыше 170 молочных ферм и комплексов. Выросли объемы переработки сырого молока.

Производство в пищевой и перерабатывающей промышленности выросло на 11,6%, индекс импортозамещения составил 117%. Кроме того, вырос уровень производства молочной, мукомольной и крупяной продукции, растительных масел, семян, овощей и бахчевых. Также повышается уровень продовольственной безопасности. Объемов зерна, сахара, мяса, рыбы, растительного масла хватает и для внутреннего рынка, и для поставок за рубеж.

Экспорт продукции АПК достиг рекордных значений, увеличившись до 43,5 млрд долларов. Россия является лидером по поставкам пшеницы и мороженой рыбы, одним из лидеров по экспорту подсолнечного и рапсового масел, следует из доклада. Зарплата в сельском хозяйстве выросла на 16% и составила 54,6 тыс. рублей.

В планах до 2023 года: достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности, увеличение производства, рост инвестиций в отрасль, увеличение экспорта продукции АПК, достижение технологического лидерства в части селекции и генетики, биотехнологий, производства ветеринарных препаратов.

По словам Лут, для достижения этих целей необходимо обеспечить отрасль профессиональными кадрами, заниматься популяризацией аграрных профессий, выстроить систему подготовки кадров от школы до работодателя. Отмечается, что разработано более 270 образовательных программ в рамках дополнительного профессионального обучения кадров.