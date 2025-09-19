Кадыров назвал себя верным помощником и соратником Путина

Слуцкий рассказал о посещении «Хилокского гетто» с мигрантами в Новосибирске

Tекст: Антон Антонов

«Мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) Хилокское гетто – это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты», – приводятся слова Слуцкого на сайте Кремля.

Слуцкий отметил низкий уровень санитарии, «хамство, аморальное поведение», которые наблюдаются в «гетто». Он добавил, что «важнейший вопрос, который сегодня ставят люди, – это миграция».

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя проблему, подчеркнул, что подобные трудности возникают «не во всех регионах». «Но в центральной европейской части России, я уж не говорю про Москву, про Санкт-Петербург, про все крупные города, конечно, такая проблема есть, и она стоит очень остро», – сказал он.

Хилокским гетто местные жители прозвали микрорайон на окраине Новосибирска в районе улиц Хилокской и Малыгина, рядом с плодоовощным оптовым рынком, кладбищем и мусорной свалкой. В местных СМИ часто поднимались экологические и социальные проблемы района, в том числе незаконная торговля и последствия компактного проживания мигрантов.

