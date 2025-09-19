Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.0 комментариев
Кадыров назвал себя верным помощником и соратником Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью поддерживает президента России Владимира Путина по всем направлениям.
Кадыров заявил в беседе с РИА «Новости», что во всех направлениях является соратником главы российского государства.
«Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!», – пояснил глава Чечни.
Ранее руководитель региона многократно заявлял, что является преданным сторонником президента России Владимира Путина.
Напомним, Британия включила в антироссийские санкции мать главы Чечни Аймани Кадырову.
Сам Кадыров счел такое решение абсурдом и лицемерием.
Также глава Чечни сообщал, что Путин поздравлял его сына Адама Кадырова в связи с бракосочетанием.