Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.0 комментариев
Кадыров рассказал о личном поздравлении Путина с женитьбой сына
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил его сына Адама Кадырова в связи с бракосочетанием, выразив благодарность президенту России за внимание.
В своем Telegram-канале он поблагодарил Путина за поздравления с женитьбой своего сына Адама и отметил, что для него особенно важно внимание к памяти Ахмата-Хаджи Кадырова и всей семьи.
Кадыров подчеркнул, что Путин всегда называл Ахмата-Хаджи своим другом и остается самым преданным другом первого президента Чечни. Он выразил признательность за теплые слова в адрес молодоженов и всего чеченского народа.
Ранее старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова сообщила о предстоящей свадьбе своего брата Адама, которому сейчас семнадцать лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда, а также присвоили звание почетного гражданина Грозного.