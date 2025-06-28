Кадыров рассказал о личном поздравлении Путина с женитьбой сына

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он поблагодарил Путина за поздравления с женитьбой своего сына Адама и отметил, что для него особенно важно внимание к памяти Ахмата-Хаджи Кадырова и всей семьи.

Кадыров подчеркнул, что Путин всегда называл Ахмата-Хаджи своим другом и остается самым преданным другом первого президента Чечни. Он выразил признательность за теплые слова в адрес молодоженов и всего чеченского народа.

Ранее старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова сообщила о предстоящей свадьбе своего брата Адама, которому сейчас семнадцать лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда, а также присвоили звание почетного гражданина Грозного.