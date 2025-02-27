Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.4 комментария
Сыну Кадырова вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда
Сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда
Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров получил удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль «Почетный гость Ливии» во время визита в Египет, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в Telegram-канале, что его сыну Адаму Кадырову вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда. Церемония состоялась в рамках официального визита в Египет.
Кроме того, сын Кадырова был удостоен медали «Почетный гость Ливии». Данное признание подчеркивает значимость его роли в обеспечении безопасности и международном взаимодействии.
Как отметил глава Чечни, визит Адама Кадырова проходил в контексте координации усилий между Генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства и Чеченской Республикой. Обсуждались вопросы, касающиеся взаимодействия в компетенции Арабского арбитражного суда.
Ранее Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации.
Он также награжден орденом Кадырова – высшей наградой республики.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа (РУС) им. Владимира Путина.