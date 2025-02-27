Сыну Кадырова вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда

Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады на саммите G20

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова в эфире Радио «Sputnik» назвала безумным выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите «Большой двадцатки» (G20), передает «Лента.Ру». Захарова отметила, что Жоли говорила исключительно о защите территориальной целостности Украины, хотя форум был посвящен другим вопросам. «С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту?» – сказала Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что у Канады есть собственные проблемы с независимостью и территориальной целостностью, особенно в свете заявлений президента США, который, по словам Захаровой, не считает Канаду самостоятельным государством. Дипломат предложила Жоли обратиться за разъяснениями по этому вопросу к Соединенным Штатам.

Ранее президент США в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США.