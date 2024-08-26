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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Уголь сформировал донецкий характер

    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    23 комментария
    26 августа 2024, 10:49 • Новости дня

    Сыну Кадырова вручили высшую награду Чечни

    Сыну Кадырова Адаму вручили высшую награду Чечни

    Сыну Кадырова вручили высшую награду Чечни
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам награжден орденом Кадырова – высшей наградой республики.

    Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал награждение Кадырова-младшего «заслуженным признанием его высоких нравственных качеств и преданности делу», передает «Коммерсант».

    Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики и обладателем ряда других наград, включая орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык» Республики Татарстан и орден «Трудовая доблесть России».

    В прошлом году глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

    25 августа 2024, 20:47 • Новости дня
    Эксперт объяснила абсурдность плана ВСУ о демонстративном ударе по России

    Политолог Шеслер: В случае демонстративного удара по России вместо переговоров Украина получит обратный эффект

    Эксперт объяснила абсурдность плана ВСУ о демонстративном ударе по России
    @ Laurent Cipriani/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Абсурдно думать, что удар ВСУ вглубь российских территорий заставит Москву сесть за стол переговоров. Наиболее вероятно, что это приведет к обратному эффекту, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ране стало известно о желании Киева склонить Москву к переговорам «демонстративным ударом» вглубь России.

    «Мы знаем, что причина СВО заключается в том, что Украина, предоставив НАТО свою территорию в качестве военного плацдарма, стала представлять серьезную угрозу безопасности России. И нынешнее желание Киева угрожать Москве демонстративным ударом в надежде заставить нас сесть за стол переговоров – лишнее тому подтверждение», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Думать, что так можно запугать Россию или заставить ее отказаться от намеченных целей, это откровенное безумие и абсурд. Так можно добиться лишь обратного эффекта. Для Москвы это станет четким сигналом – если мы хотим обезопасить наших граждан и наше будущее, угрозу необходимо отодвигать от границы как можно дальше», – подчеркнула собеседница.

    По словам эксперта, если ВСУ действительно нанесут некий демонстративный удар, Владимиру Зеленскому будет непросто «прикинуться жертвой российской агрессии: Запад его поддержит, но страны Глобального Юга сочтут это агрессией».

    Эксперт уверена – еще некоторое время НАТО будет делать вид, что запрещает Киеву бить вглубь России, однако вскоре соответствующее разрешение все же будет выдано. «Мы все это видим на примере постоянных обстрелов Крыма, попыток атаковать другие наши регионы, включая Курскую область. И у Москвы не остается никаких других вариантов, кроме как упорно и настойчиво работать над достижением целей спецоперации», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно о попытках Киева добиться разрешения на нанесение ударов вглубь России британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. По данным источников  The Guardian, «демонстративная атака» должна показать уязвимость объектов, близких к Москве. Но, по их словам, это высокорискованная стратегия и пока она не пользуется поддержкой США.

    Отмечается, что похожую точку зрения выразил и бывший военный атташе Британии в России и на Украине Джона Форман. По его словам, Киеву не нужно зацикливаться на возможном использовании Storm Shadow, Украине необходимо сосредоточиться на обороне Донбасса.

    На этом фоне The New York Times сообщила, что в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область Вашингтон и Лондон предоставляли украинским командирам спутниковые данные о российских войсках, которые «могут атаковать их или отрезать их от возможного вывода обратно в Украину».

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    23 августа 2024, 21:04 • Новости дня
    Производители дронов «Упырь» отреагировали на внесение в санкционный список США
    Производители дронов «Упырь» отреагировали на внесение в санкционный список США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вклад «Уралдронзавода», выпускающего применяемые в зоне СВО FPV-дроны «Упырь», в общую победу отмечают как в самой России, так и за рубежом, заявил представитель предприятия, комментируя внесение завода в санкционный список США.

    «Наш вклад в общую победу отмечают как в России, военнослужащие и другие жители страны, которые помогают нам средствами, так и в других странах», – сказал он, передает ТАСС.

    Напомним, Вашингтон ввел санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами. Под ограничения попали российские ИИ-разработчики.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    23 августа 2024, 19:24 • Новости дня
    Скончался четвертый попавший в заложники в ИК-19 под Волгоградом сотрудник ФСИН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о смерти четвертого сотрудника ведомства, который был захвачен в заложники осужденными в исправительной колонии №19 в Волгоградской области.

    «К сожалению, сотрудник, который находился в заложниках и был госпитализирован, скончался», – сообщило пресс-бюро ФСИН, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в ИК-19 в городе Суровикино под Волгоградом четверо осужденных захватили в заложники восьмерых сотрудников. Нападавшие ликвидированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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    23 августа 2024, 14:56 • Новости дня
    Захарова рекомендовала телеканалу CNN не «качать права» в Курской области

    Захарова напомнила телеканалу CNN о необходимости соблюдать российские законы на территории РФ

    Захарова рекомендовала телеканалу CNN не «качать права» в Курской области
    @ mid.ru

    Tекст: Алена Задорожная

    США вечно заявляют о миропорядке, основанном на никому не известных правилах. Им нужно определиться: живут ли они по правилам или по правам, но законодательство России на ее территории должны соблюдать все, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее в CNN заявили, что их репортаж из Суджи якобы не нарушает международное право.

    «Хотелось бы напомнить корреспондентам CNN, что, по мнению Энтони Блинкена, миропорядок основан не на международном праве, а на неких никому не известных правилах», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

    «Так что, во-первых, пусть сначала разберутся внутри собственных элит: они по международному праву живут или по неназванным правилам, а потом уже будут права качать. А во-вторых, есть законы суверенной Российской Федерации, нарушать которые никому нельзя», – подчеркнула Захарова.

    Ранее в CNN заявили, что их репортаж из Суджи якобы не нарушает международное право. «Наша команда была приглашена украинским правительством вместе с другими международными журналистами и в сопровождении украинских военных для осмотра территории, которую оно недавно оккупировало», – объясняет американский телеканал.

    «Это защищенная деятельность и она соотносится с правами, предоставленными журналистам Женевской конвенцией и другими нормами международного права», – утверждают в CNN. При этом в компании не уточнили, на какие положения они ссылаются.

    Напомним, репортаж корреспондента Ника Уолша вышел 16 августа. На кадрах показано, как журналисты с военными приезжают на разрушенный погранпереход Суджа, а затем и якобы в сам город. На фоне съемок слышны звуки стрельбы и взрывов.

    ФСБ позже сообщила, что в отношении репортера CNN возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения российской границы и ведения видеосъемки в районе Суджи. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва рассматривает активность западных СМИ в Курской области как свидетельство их прямой вовлеченности в гибридную агрессию. Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследуют США и ЕС, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    24 августа 2024, 15:59 • Новости дня
    В Воронежской области сообщили о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов
    В Воронежской области сообщили о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Детонация взрывоопасных объектов в результате падения обломков украинских беспилотников продолжается в Воронежской области, сообщил глава Острогожского района региона Сергей Хорошилов.

    На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов, которая из-за падения обломков украинских беспилотников.

    Хорошилов призвал сохранять спокойствие и быть максимально осторожными, соблюдая все требования служб безопасности.

    «Ситуация под контролем, необходимые силы и средства задействованы», – заверил он.

    Ранее в Острогожском районе региона ввели режим ЧС. Из-за ночной атаки дронов на Воронежскую область два человека получили ранения.

    По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.

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    23 августа 2024, 17:17 • Новости дня
    Ростех показал кадры выполнения фигуры высшего пилотажа самолетом МС-21-300
    Ростех показал кадры выполнения фигуры высшего пилотажа самолетом МС-21-300
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский пассажирский лайнер МС-21-300 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман, применяемую в боевой авиации, сообщил Ростех.

    При выполнении фигуры ранверсман самолет делает крутую горку, теряет скорость, затем скользит на крыло с крутым разворотом в обратную сторону, сообщается в Telegram-канале Ростеха.

    В госкорпорации отметили, что столь сложный маневр стал возможен благодаря высокой маневренности, современной системе управления и надежности конструкции. Для выполнения фигуры высшего пилотажа самолет был специально подготовлен: с него сняли весь груз и недозаправили топливом до максимальной массы.

    В феврале летчик штурмовика Су-25 выполнил фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте при нанесении ракетного удара по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне СВО.

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    26 августа 2024, 10:12 • Новости дня
    Подполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске
    Подполье сообщило о российском ударе по ангару с двумя F-16 в Ивано-Франковске
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска нанесли удар по ангару с техникой в Ивано-Франковске, куда недавно были привезены два истребителя F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    «В Ивано-Франковске (попадание) в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло. Знать будем позже», – сказал он, передает РИА «Новости».

    В Одессе поражен энергетический объект, порядка десяти ударов нанесено по Киеву и его окраинам, добавил Лебедев. Город Стрий в Львовской области обесточен после ударов, в Волыни под удар попали военные ВСУ, в Полтаве поражено место распределения подразделений украинских войск, сообщил он.

    По словам Лебедева, в Николаевской области взрыв раздался в районе села Трихаты, где расположена одна из мощных в области подстанций, после этого в нескольких районах региона отключили свет.

    Ранее подполье сообщило об ударах по емкостям с ГСМ в Ивано-Франковске.

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    23 августа 2024, 21:45 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение украинского БТР в Курской области
    Минобороны показало уничтожение украинского БТР в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие уничтожили бронетранспортер вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье, сообщило Минобороны и опубликовало видео поражения техники.

    По информации из Telegram-канала ведомства, украинский БТР был обнаружен средствами воздушной разведки одного из подразделений «Северной» группировки, его уничтожили прямым попаданием «Ланцета».

    «В режиме реального времени средства объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта с последующим сильным возгоранием бронетранспортера противника», – сообщило Минобороны.

    Напомним, ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники.

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    26 августа 2024, 08:17 • Новости дня
    Россиянам рассказали о новых касающихся ПДД законах
    Россиянам рассказали о новых касающихся ПДД законах
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 сентября в России вступают в силу новые законы, касающиеся правил дорожного движения, они регулируют размещение камер фотовидеофиксации, состав автомобильных аптечек, а также вводят обязательное страхование для такси.

    Одним из ключевых нововведений стало расширение мест, где разрешается устанавливать камеры фотовидеофиксации, передает Ura.ru. Новые нормы позволяют размещать их на аварийно-опасных участках дорог, перекрестках с высоким уровнем аварийности, пешеходных переходах, в зонах весового контроля, в зонах проведения дорожных работ, а также там, где действует запрет на стоянку и остановку.

    При этом вводится требование о минимальном расстоянии между камерами и их демонтаже после завершения ремонтных работ.

    Изменился и состав автомобильной аптечки, которая теперь должна включать больше перевязочных материалов. Кроме того, она должна содержать два устройства для искусственного дыхания, изотермическое одеяло, блокнот и карандаш. Отдельно отмечается, что старые аптечки можно использовать до 2027 года, если срок их годности еще не истек.

    Существенные изменения коснулись и сферы пассажирских перевозок. С 1 сентября все таксисты будут обязаны оформлять полис Обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), который защищает пассажиров в случае ДТП. Введение этого требования призвано повысить безопасность пассажирских перевозок.

    Кроме того, будут увеличены штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам Москвы: до 3 тыс. рублей для легковых авто и до 15 тыс. рублей – для грузовиков и автобусов.

    Ранее в Госдуме предложили аннулировать регистрацию автомобилей за шумную езду.

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    23 августа 2024, 20:10 • Новости дня
    Пушилин рассказал о состоянии раненного в Курской области военкора Поддубного

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Евгений Поддубный, пострадавший в результате атаки украинского беспилотника в Курской области, находится в стабильном состоянии, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    На Международном форуме молодежного взаимодействия «Беларусь – Донбасс» в Ростове-на-Дону Пушилин сообщил, что Поддубный получает необходимое лечение, он идет на поправку, передает ТАСС.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее его доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве. Накануне президент России Владимир Путин созвонился с журналистом.

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    23 августа 2024, 20:21 • Новости дня
    ООН встревожена ситуацией вокруг Курской и Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация, сложившаяся вокруг Курской и Запорожской атомных электростанций, вызывает серьезное беспокойство, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

    Обе АЭС находятся в зоне боевых действий, все должны быть встревожены этим фактом, заявил Дюжаррик в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС.

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    23 августа 2024, 15:35 • Новости дня
    Минобрнауки рекомендовало фиксировать на видео сдачу экзамена по русскому мигрантами
    Минобрнауки рекомендовало фиксировать на видео сдачу экзамена по русскому мигрантами
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организациям, проводящим экзамен по русскому языку для мигрантов, рекомендовано обеспечить полную видеофиксацию всей процедуры, сообщило министерство науки и высшего образования России.

    Соответствующие методические рекомендации были разработаны по поручению правительства с учетом позиций МВД, Минпросвещения, Рособрнадзора и практики проведения языкового экзамена, передает ТАСС.

    «В рамках исполнения рекомендаций организациями обеспечивается осуществление полной видеофиксации всей процедуры проведения экзамена, в том числе письменной части процедуры сдачи экзамена», – сообщило Минобрнауки.

    Кроме того, рекомендовано установить единую стоимость экзаменов для мигрантов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства во всех регионах, добавили в ведомстве.

    Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что количество пунктов сдачи экзаменов по русскому языку иностранцами в России сократилось в пять раз с декабря из-за выявленных нарушений.

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    23 августа 2024, 15:25 • Новости дня
    В Госдуме призвали к жесткому ответу на атаку ВСУ на Курскую область

    Депутат Чепа призвал к жесткому ответу на атаку ВСУ на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия должна дать жесткий ответ на вторжение украинских войск в Курскую область, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    Чепа подчеркнул, что из-за действий ВСУ страдают граждане России и регионы, поэтому ответные меры «должны быть жесткие», передает Lenta.Ru.

    «Мы это все видим. Люди начинают волноваться. Поэтому ответы должны быть жесткие, эффективные и быстрые», – сказал депутат.

    Ранее украинский военный усомнился в целесообразности наступления в Курскую область.

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    24 августа 2024, 08:25 • Новости дня
    Режим ЧС ввели в Острогожском районе Воронежской области после атаки дронов

    Tекст: Александра Юдина

    Режим ЧС введен в Острогожском районе Воронежской области для ликвидации последствий после ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    В своем Telegram-канале он указал, что режим ЧС введен на территории трех поселений Острогожского района.

    Для ликвидации последствий атаки дронов проведена эвакуация одного села и одного СНТ – около 200 человек. В данный момент работает пункт временного размещения, но большинство людей разместились у родственников.

    Кроме того, проживающим в соседнем селе провели инструктаж по мерам безопасности.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.

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    24 августа 2024, 08:34 • Новости дня
    Ранения получили два человека из-за ночной атаки дронов на Воронежскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Ранения зафиксированы у двух женщин из-за атаки украинских беспилотников в Воронежской области, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась.

    Ранее в Острогожском районе региона ввели режим ЧС.

    По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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