С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
Дрозденко сообщил о последствиях атаки БПЛА на Ленобласть
Дрозденко: Повреждения после атаки БПЛА зафиксированы на объекте ЦОД
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что массовая атака беспилотников не нарушила работу инфраструктуры и социальных объектов, повреждения зафиксированы на объекте ЦОД в Ленинградской области, последствия уже ликвидируются.
Массовая атака беспилотников не привела к критическим сбоям в работе инфраструктуры Ленинградской области, а все последствия оперативно устраняются. «Все, кто пострадал в результате налета БПЛА, утратил свое имущество либо частично утратил имущество, получат компенсацию за счет средств резервного фонда», – написал Дрозденко в Max.
По его словам, на подстанции Восточная зафиксированы незначительные повреждения проводов, при этом основное оборудование продолжает работать. В Янино подключены резервные источники питания, начата подача тепла. Также повреждено трансформаторное оборудование и складской комплекс центра обработки данных «ВКонтакте», компания ликвидирует последствия.
Кроме того, в Разметелевской школе выбиты стекла, власти приступили к замене окон. Во Всеволожском районе в квартиру попал крупный осколок беспилотника, из-за возгорания эвакуированы восемь семей. Пострадали мать и трое детей, они находятся в больнице в стабильном состоянии после отравления угарным газом.
В Кировском районе повреждены четыре дачных дома, обошлось без жертв. В Ломоносовском районе от обломков пострадали более 50 автомобилей, в домах выбиты окна, повреждена котельная в Низино. В Гатчинском округе также зафиксированы незначительные разрушения, включая повреждение квартиры в многоэтажке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Ленинградская область подверглась атаке беспилотников. В тот же день электроснабжение в двух районах Петербурга восстановили.
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