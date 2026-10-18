Дрозденко сообщил о последствиях атаки БПЛА на Ленобласть

Дрозденко: Повреждения после атаки БПЛА зафиксированы на объекте ЦОД

Tекст: Вера Басилая

Массовая атака беспилотников не привела к критическим сбоям в работе инфраструктуры Ленинградской области, а все последствия оперативно устраняются. «Все, кто пострадал в результате налета БПЛА, утратил свое имущество либо частично утратил имущество, получат компенсацию за счет средств резервного фонда», – написал Дрозденко в Max.

По его словам, на подстанции Восточная зафиксированы незначительные повреждения проводов, при этом основное оборудование продолжает работать. В Янино подключены резервные источники питания, начата подача тепла. Также повреждено трансформаторное оборудование и складской комплекс центра обработки данных «ВКонтакте», компания ликвидирует последствия.

Кроме того, в Разметелевской школе выбиты стекла, власти приступили к замене окон. Во Всеволожском районе в квартиру попал крупный осколок беспилотника, из-за возгорания эвакуированы восемь семей. Пострадали мать и трое детей, они находятся в больнице в стабильном состоянии после отравления угарным газом.

В Кировском районе повреждены четыре дачных дома, обошлось без жертв. В Ломоносовском районе от обломков пострадали более 50 автомобилей, в домах выбиты окна, повреждена котельная в Низино. В Гатчинском округе также зафиксированы незначительные разрушения, включая повреждение квартиры в многоэтажке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Ленинградская область подверглась атаке беспилотников. В тот же день электроснабжение в двух районах Петербурга восстановили.

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