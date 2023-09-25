Глава СПЧ прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова

Tекст: Ольга Иванова

«Считаю, что сжигание Корана – серьезное преступление, за которое должны наказывать по закону. Подобные провокации недопустимы в многоконфессиональной стране», – сказал Фадеев, сообщает Telegram-канал СПЧ.

При этом он отметил, что есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, которые должны жестко соблюдаться. «Рассчитываю, что будет вынесено справедливое судебное решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана», – сказал глава СПЧ.

На видео отреагировала и член СПЧ Марина Ахмедова. «При всей благодарности Кадырову за помощь в СВО, я не то, чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии, во мне все восстает против этого», – написала она в своем Telegram-канале.



«Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать, нарушать закон? Никакого. Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона. Наказание для этого человека устанавливает суд. Но не сын Кадырова. Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно», – отметила Ахмедова.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как его сын Адам Кадыров избил сжегшего Коран Никиту Журавеля. На видео мужчина наносит сидящему Журавелю несколько ударов руками и ногами.

