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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    15 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа ставит русофобию выше мультикультурализма

    В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин «Друзья мира» опасны для Зеленского

    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    4 комментария
    4 октября 2024, 23:40 • Новости дня

    Сын Кадырова вошел в Книгу рекордов России

    Адам Кадыров стал самым молодым начальником службы безопасности главы региона

    Tекст: Денис Тельманов

    Адам Кадыров, сын главы Чечни, вошел в Книгу рекордов России за достижение в 16 лет и один день должности начальника службы безопасности главы субъекта РФ.

    Сын руководителя Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации, передает ТАСС.

    Его возраст на момент установления рекорда составил 16 лет и один день.

    Церемония вручения соответствующего сертификата прошла в Грозном во время турнира по ММА АСА 180.

    На мероприятии главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко объявил о фиксации рекорда.

    Он отметил, что рекорд был установлен ранее, но его официальное объявление состоялось только сейчас.

    Помимо сертификата, Адаму была вручена медаль за популяризацию Книги рекордов.

    «Ощущения самые приятные. Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше», – прокомментировал Адам Кадыров свой рекорд.

    На турнире присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Ранее сообщалось, что Адам Кадыров награжден орденом Кадырова – высшей наградой республики.

    Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики и обладателем ряда других наград, включая орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык» Республики Татарстан и орден «Трудовая доблесть России».

    В прошлом году Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

    4 октября 2024, 11:50 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 77%
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 27 по 29 сентября, составляет 77%, следует из данных ФОМ.

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину увеличился на 1 п.п. и составляет 77%, 79% респондентов считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 27 по 29 сентября среди 1,5 тыс. россиян.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (плюс 1 п.п. за неделю). Также большинство населения (79% – плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – отмечает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Положительную оценку работы правительства дали 52% участников опроса (плюс 1 п.п.). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (без изменений).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 43% (минус 1 п.п.), КПРФ – 7% (минус 2 п.п.), ЛДПР – 10% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п.п.), «Новых людей» – 3% (без изменений).

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    2 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин открыл площадку практической подготовки студентов колледжей Москвы «Руднево»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.

    На церемонии также присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения Сергей Кравцов, который доложил Путину о развитии системы среднего профессионального образования, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Площадка «Руднево» была спроектирована с учетом концепции развития среднего профессионального образования в Москве в сотрудничестве со столичными промышленными предприятиями. Здание площадью 9,1 тыс. кв. м включает в себя 21 мастерскую и лабораторию, где студенты смогут получить практические навыки в области машиностроения, электроники, автоматизации производства и беспилотных авиационных систем.

    Студенты образовательной площадки «Руднево» смогут обучаться всем этапам производственного процесса. В частности, они будут заниматься изготовлением корпусов дронов, установкой плат, программированием и пилотированием. Ожидается, что студенты из 15 столичных колледжей начнут практическую подготовку в 2024-2025 учебном году. С ними будут работать 42 мастера производственного обучения и 40 сотрудников промышленных предприятий столицы.

    Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России».

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    4 октября 2024, 18:48 • Видео
    Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

    В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    3 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    СВР: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

    Глава СВР Нарышкин: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата

    СВР: Россия и Азербайджан сорвали провокацию США против российского дипломата
    @ Андреев Владимир/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские и азербайджанские спецслужбы предотвратили попытку провокации против российского дипломата, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе визита в Баку.

    «Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», – сказал глава СВР, передает РИА «Новости».

    Нарышкин подчеркнул, что «в последнее время мы наблюдаем расширение подрывной деятельности по отношению к учреждениям и гражданам наших стран за рубежом». Он отметил, что недавняя угроза от американцев стала примером попыток вмешательства в дела России и Азербайджана. «Эти силы недовольны тем, что и Россия, и Азербайджан ведут самостоятельную и суверенную политику», – добавил он.

    Программа визита Нарышкина в Баку включала встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с руководителями Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана.

    В августе президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с двухдневным государственным визитом. Путин и глава республики Ильхам Алиев подписали совместные документы после переговоров.

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    2 октября 2024, 20:36 • Новости дня
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    Начался суд над передавшим чертежи Украине экс-инженером «Уралвагонзавода»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу дело инженера «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене за передачу чертежей украинским спецслужбам за деньги.

    По версии следствия, Мухаметов вместе с супругой Викторией передал украинским спецслужбам чертежи за 100 тыс. руб., передает «Коммерсант». На допросе Виктория призналась, что они планировали жить на полученные деньги.

    Супруги были задержаны за мелкое хулиганство в марте 2023 года и первоначально арестованы на 12 суток. После выхода из спецприемника их обвинили в госизмене. По месту жительства пары были изъяты «предметы шпионской деятельности», а передача чертежей украинской стороне могла угрожать безопасности ВС России.

    Накануне судья продлил арест Виктории Мухаметовой до 17 марта 2025 года. Следующее заседание по ее делу назначено на 11 октября. Сегодня, 2 октября, начался процесс по делу Данила Мухаметова. Суд также продлил его арест до 17 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

    Ранее в Курганской области задержали 18-летнего жителя Шадринска за передачу данных о воинской части министерству обороны Украины, он уже обвинен в государственной измене и заключен под стражу.

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    3 октября 2024, 21:20 • Новости дня
    Названа причина визита полиции в посольство России в Финляндии

    Финская полиция проверила российское посольство после ложного звонка о минировании

    Названа причина визита полиции в посольство России в Финляндии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российском посольстве в Финляндии провели проверку после звонка о минировании, который оказался ложным, сообщили в диппредставительстве.

    В четверг в посольство поступил телефонный звонок с сообщением о минировании, полиция Хельсинки оперативно отреагировала на просьбу российской стороны и провела осмотр прилегающей территории, передает ТАСС.

    «По итогам осмотра прилегающей территории диппредставительства выяснилось, что угроза была ложной», – сообщили дипломаты.

    Ранее сообщалось, что финские правоохранители начали проверку на территории российского посольства по просьбе дипломатической миссии.

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    3 октября 2024, 19:46 • Новости дня
    Появилось видео из освобожденного Угледара
    Появилось видео из освобожденного Угледара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие установили триколор на крышах многоэтажек в Угледаре, впервые продемонстрировав освобождение города в Донецкой народной республике на видео.

    На записи, распространенной ТАСС, показано, как российские военнослужащие устанавливают флаг России на крышах многоэтажных домов. Кадры предоставила 37-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада.

    Напомним, в четверг Минобороны сообщило, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике. Освобождением города занималась группировка войск «Восток».

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    3 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР

    Военкор Громов: Освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев

    Военкор назвал возможные сроки полного освобождения ЛНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Участок фронта в ЛНР долгое время был статичным, однако сейчас там наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. При сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом одного-двух месяцев, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском.

    «Российские войска придерживаются следующей тактики: сначала наносятся удары по флангам, мы занимаем ключевые точки и охватываем крупные города-укрепрайоны противника клещами, тем самым вынуждая его отходить. Так было в Авдеевке, Новогродовке, в районе Селидова, а также Угледаре», – отметил военкор Федор Громов.

    Он не исключает, что такая же схема будет реализована и в Лисичанске. Однако говорить о формировании там огневого мешка для украинской группировки пока преждевременно, считает собеседник. «Тем не менее на этом участке действительно наблюдается достаточно серьезное продвижение ВС России. В случае развития наступления могут быть созданы своего рода клещи. Тогда противник будет вынужден отступать в Северск», – допустил Громов.

    Впрочем, российские войска стремятся взять в полуобхват и этот населенный пункт. «Это направление было очень долгое время статичным, там не наблюдалось резких изменений. Успех нашей армии будет зависеть от того, насколько боеспособной окажется группировка ВСУ и будет ли она получать дополнительные силы», – рассуждает военкор. Он отметил, что важную роль сыграет и авиация России.

    По оценкам спикера, при сохранении текущих тенденций наступления полное освобождение ЛНР может быть «вопросом одного-двух месяцев». Он напомнил, что основные города и поселки находятся под контролем Российской армии. «Осталась небольшая цепочка неосвобожденных сел на границе ЛНР и Харьковской области, а также рядом с оккупированной частью ДНР», – заключил Громов.

    Ранее стало известно, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что после освобождения населенного пункта Верхнекаменское подразделения ВСУ в районе Белогоровки и западнее Лисичанска оказались в полуокружении.

    По словам Марочко, практически все пути отступления украинских войск простреливаются российскими силами. Наименьшее расстояние между российскими подразделениями, окружившими вооруженные формирования Украины, составляет около 8 км.

    Напомним, подразделения Южной группировки войск освободили Верхнекаменское Донецкой народной республики 2 октября. Российские войска также продолжили наступление под Макеевкой, заняв стратегическую высоту юго-западнее населенного пункта. В результате российским военным удалось отбить более двадцати атак ВСУ на ЛНР, уничтожив более 11 тыс. украинских солдат и наемников. Кроме того, ВС России начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике для группировки ВСУ.

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    3 октября 2024, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ задержала группу украинских шпионов, которые пытались незаконно проникнуть в Россию через Литву, причем одной из их целей было похищение ребенка.

    По данным ФСБ, задержана группа шпионов, пытавшихся проникнуть на территорию России из Литвы, передает РИА «Новости».

    В ходе расследования выяснилось, что основной целью шпионов была организация похищения и вывоза из России ребенка, отцом которого является сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

    Задержанные признались в намерениях, а также сообщили о наличии в их группе специального человека, ответственного за эту операцию.

    Кроме того, по данным ФСБ, украинская военная разведка активно собирала информацию о защищенности российско-литовского участка государственной границы.

    Операция по задержанию украинских шпионов была тщательно спланирована и проведена без инцидентов. ФСБ подтверждает, что все задействованные лица задержаны и находятся под стражей.

    Более того, задержанные подтвердили, что планировали похищение ребенка и его вывоз из России.

    Ранее ФСБ задержала в ЛНР корректировщицу ракетных ударов Киева. До этого задержали гражданку Украины из города Рубежное, корректирующую удары ВСУ по Луганской народной республике.

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    4 октября 2024, 12:36 • Новости дня
    ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКС России

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ совместно с белорусскими коллегами выявила лиц, готовивших убийства офицеров ВКС России, заявил глава спецслужбы и председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) в ходе 55-го заседания в Астане Александр Бортников.

    По его словам, причастные к подготовке убийств офицеров ВКС России лица связаны с проукраинскими полувоенными структурами, действующими на территории ЕС, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что успех в расследовании достигнут совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии.

    Кроме раскрытия подготовки убийств, ФСБ и белорусские коллеги перекрыли международные каналы контрабанды продукции военного назначения и сырья с драгметаллами через Белоруссию.

    Также в сотрудничестве с ГКНБ Таджикистана на территории России были задержаны четверо граждан, находившихся в межгосударственном розыске за экстремистские преступления.

    Бортников отметил, что в июле ФСБ, опираясь на информацию узбекистанских партнеров, пресекла деятельность запрещенной в России террористической ячейки «Вилаят Хорасан» на российской территории.

    Были задержаны десять боевиков, а также пять членов международных террористических организаций «Исламское государство*» и «Хайят Тахрир аш-Шам*» ( террористические организации запрещены в России), занимавшихся вербовкой и финансированием.

    Во взаимодействии с КНБ Казахстана было изъято около 4 тонн наркотиков.

    Бортников подчеркнул значимость совместных профессиональных действий спецслужб стран СНГ в борьбе с международным терроризмом и другими угрозами для обеспечения безопасности стран Содружества.

    Ранее Бортников рассказал, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ, что могло бы сорвать перспективы мирного урегулирования конфликта.

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    4 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами

    Член ОП Рогов: Украинская разведка пытается запугать терактами жителей новых регионов России

    Рогов: Киев запугивает жителей новых регионов России терактами
    @ novostienergodara

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинская разведка устраивает теракты против жителей новых регионов России. Их цель – запугать граждан, не дать им спокойно строить мирное будущее. Однако попытки противника заведомо обречены на провал, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее в Энергодаре в результате взрыва в авто погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.

    «Украинская разведка, безусловно, желает внести сумятицу в работу Запорожской АЭС. Однако очередной теракт не стоит воспринимать как целенаправленную атаку против атомной станции. Речь скорее идет о хаотичной попытке запугивания населения новых регионов России. Противник попросту не может смириться с тем, что люди осознанно выбирают шагать в будущее рука об руку с Москвой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    «Пособники Зеленского убивают тех, до кого могут дотянуться. Напомню, всего несколько дней назад в Бердянске была осуществлена попытка теракта против судьи. Противник пытается привить местным жителям мысль о том, что сотрудничество с Москвой не останется безнаказанным. Но у Киева ничего не выйдет. Граждане настроены решительно, и эти атаки не собьют их с выбранного пути», – считает эксперт.

    «Однако выводы из произошедшего все-таки необходимо сделать. В первую очередь, нельзя забывать о правилах личной безопасности. Нужны изменения и в государственных подходах к защите жизни гражданских. Как минимум, стоит обеспечить охраной всех тех, кто занимает ключевые посты во власти новых регионов или на предприятиях, являющихся значимыми для местной экономики. Возможно, в будущем будет и ужесточено наказание по статьям за организацию терактов», – заключил Рогов.

    Ранее в Энергодаре в результате теракта погиб начальник группы пропусков службы безопасности ЗАЭС. В его автомобиле, припаркованном на бульваре Каштанова, сработало самодельное взрывное устройство. Мужчина скончался от полученных ран в больнице. В настоящий момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

    Представители Следственного комитета (СК) по Запорожской области также сообщили о начале оперативно-розыскных мероприятий. Их цель – выявление лиц, причастных к совершению преступления. Изъятые на месте происшествия объекты направлены на судебные экспертизы. Также допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента.

    Это не первый случай подрыва автомобиля в регионе. До этого в Бердянске была осуществлена попытка убийства бывшего судьи, пишет ТАСС. Пострадавшему удалось выжить, угрозы его здоровью нет. Ответственность за случившееся взяло на себя ГУР МО Украины.

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    3 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    ВСУ разбросали замаскированную под фастфуд взрывчатку в Курской области
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Большесолдатского района Курской области обнаружены замаскированные под фастфуд взрывчатые вещества, которые оставили ВСУ, предупредил глава района Владимир Зайцев.

    «Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда», – написал он в своем Telegram-канале.

    Зайцев призвал к бдительности и воздержаться от поездок в район.

    Ранее ВС России пресекли две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области.

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    2 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Арабские дипломаты попросили Лаврова о встрече из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Захарова: Лавров встретился с послами арабских стран из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил с послами арабских государств обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Встреча состоялась по просьбе арабских дипломатов, поступившей накануне поздно вечером, сообщила Захарова на брифинге, передает ТАСС. Во время обмена мнениями с послами внимание было сфокусировано на беспрецедентной эскалации насилия в регионе, рассказала дипломат.

    «Подчеркнуто также, что все вовлеченные стороны должны отказаться от провокационных действий, проявлять сдержанность, ответственный подход в соответствии с известными решениями Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности», – добавила спикер МИД.

    Ранее Кремль призвал к сдержанности и осудил атаки на гражданских на Ближнем Востоке. Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал к остановке военных действий на Ближнем Востоке.

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    3 октября 2024, 21:38 • Новости дня
    Орешкин предложил решить проблему дефицита кадров роботами

    Орешкин назвал роботизацию решением проблемы дефицита кадров в России

    Орешкин предложил решить проблему дефицита кадров роботами
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роботизация является ключом к решению проблемы дефицита кадров, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, подчеркнув важность автоматизации для различных отраслей экономики.

    «Роботизация – это прямой путь к преодолению дефицита кадров, который касается всех отраслей», – сказал он на международном форуме «Иннополис», передает ТАСС.

    По его словам, роботизация уже приносит ощутимый эффект в различных отраслях, включая промышленное производство, логистику и хранение. Орешкин подчеркнул, что такие функции требуют значительных человеческих ресурсов, которые будут становиться все дороже.

    Он отметил, что увеличение автоматизации позволяет сократить затраты на человеческий труд, делая производство более эффективным. Орешкин также отметил значимость государственной поддержки для дальнейшего развития роботизации в стране.

    «При активном росте заработных плат в экономике, и он же не остановится, он будет продолжаться, автоматизация с каждой следующей итерацией будет становиться все выгоднее и выгоднее. Плюс целый большой пакет поддержки и производителей роботов у нас в стране, и тех, кто их внедряет. Большой объем налоговых льгот и так далее», – сказал он.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил установить в стране более 100 тыс. роботов, чтобы в короткие сроки войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации.

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    3 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    Ветеран СВО Герой России Амыр Аргамаков назначен сенатором от Республики Алтай
    Ветеран СВО Герой России Амыр Аргамаков назначен сенатором от Республики Алтай
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о назначении Героя России Амыра Аргамакова сенатором от региона, представляющим исполнительную власть в Совете Федерации.

    В своей речи на инаугурации Турчак отметил заслуги Аргамакова и подчеркнул, что с ним будет подписан указ о назначении.

    «Отдельно хотел обратиться к нашему Герою Российской Федерации Амыру Аргамакову и сообщить залу, депутатам Государственного собрания, жителям Республики Алтай, что сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», – заявил Турчак.

    Амыр Аргамаков, майор гвардии, был участником военных операций в Сирии и в спецоперации на Украине. Ему 30 лет, и он является вторым уроженцем Горного Алтая, удостоенным звания Героя России. В феврале 2024 года Аргамаков получил звезду Героя России, а в марте был назначен председателем республиканского Союза ветеранов специальной военной операции.

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    3 октября 2024, 18:56 • Новости дня
    Экс-преподавательницу вокала в Москве заподозрили в растлении ученицы

    СК: Экс-преподавательницу вокала в Москве заподозрили в растлении ученицы

    Экс-преподавательницу вокала в Москве заподозрили в растлении ученицы
    @ skmoscowgsu

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве возбуждено уголовное дело против бывшего преподавателя вокала, подозреваемой в растлении несовершеннолетней ученицы, сообщил столичный СК.

    «Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – сообщается в Telegram-канале СК Москвы.

    По данным следствия, с 4 июня по 7 августа 2019 года женщина приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении нее иные действия сексуального характера. Также с 7 по 13 августа 2019 года она отправляла ей свои интимные фото посредством телекоммуникационной связи, сообщает ведомство.

    Женщина задержана, с ней проводятся следственные действия. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Также планируется проверка ее причастности к аналогичным преступлениям в Москве и других регионах.

    В июле водителя школьного автобуса в Верховном суде Карелии осудили по делу о растлении детей.

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