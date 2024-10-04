Сын Кадырова вошел в Книгу рекордов России

Адам Кадыров стал самым молодым начальником службы безопасности главы региона

Tекст: Денис Тельманов

Сын руководителя Чечни Адам Кадыров вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта Российской Федерации, передает ТАСС.

Его возраст на момент установления рекорда составил 16 лет и один день.

Церемония вручения соответствующего сертификата прошла в Грозном во время турнира по ММА АСА 180.



На мероприятии главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко объявил о фиксации рекорда.

Он отметил, что рекорд был установлен ранее, но его официальное объявление состоялось только сейчас.

Помимо сертификата, Адаму была вручена медаль за популяризацию Книги рекордов.

«Ощущения самые приятные. Мы не намерены на этом останавливаться. Дальше больше», – прокомментировал Адам Кадыров свой рекорд.

На турнире присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров награжден орденом Кадырова – высшей наградой республики.

Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики и обладателем ряда других наград, включая орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык» Республики Татарстан и орден «Трудовая доблесть России».

В прошлом году Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.