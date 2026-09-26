Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Хинштейн сообщил о раненном дроном в Шебекино курянине
Хинштейн сообщил о раненном в Шебекино курянине
В Белгородской области ранен курянин, мужчина получил слепые осколочные ранения лица во время поездки на автомобиле, сообщил в Max-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Вражеский дрон атаковал автомобиль в посёлке Шебекино, в котором находился 39-летний мужчина. Позже он самостоятельно обратился в Курскую областную больницу. Врачи диагностировали слепые осколочные ранения лица, будут наблюдать амбулаторно», – написал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области при атаке ВСУ разрушен старинный Георгиевский храм. При атаках ВСУ в Курской области 22 сентября пострадали двое мужчин. В Курской области дроном ВСУ 24 сентября были ранены двое рыбаков.