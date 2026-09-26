Захарова: Карпатская восьмерка кончилась «дипломатическим фиаско»

Tекст: Катерина Туманова

В Ивано-Франковской области с 18 по 20 сентября прошли заседания «инаугурационного» саммита так называемой Карпатской восьмерки, куда вошли Австрия, Венгрия, Польша, Сербия, Словакия, Румыния, Украина и Чехия. Инициатором создания формата выступил лидер киевского режима Владимир Зеленский, позиционируя его как площадку для геополитического диалога.

В ответ лидеры соседних стран дали понять, что не собираются спешить с совместным строительством энергообъектов. Прозвучали и более жесткие оценки, указывающие на то, что Банковой не удастся втянуть государства региона в дальнейшие военные авантюры.

«Саммит» завершился дипломатическим фиаско. Киевскому режиму не удалось инициировать создание устойчивого регионального формата. Ряд евростолиц предпочли на высшем уровне дистанцироваться от этого откровенного фарса. Сдержанностью на напористые заходы Зеленского ответили Венгрия, Словакия и Чехия, лидеры которых проигнорировали мероприятие», – заявила Захарова, чей комментарий приводит МИД.



