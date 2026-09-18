«Карпатская восьмерка» Зеленского расыпалась на первом саммите

Tекст: Андрей Резчиков,

Анастасия Куликова

Владимир Зеленский объявил о запуске «Карпатской восьмерки» – нового внешнеполитического украинского формата. Помимо Украины в нее вошли Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия, а также, по словам Зеленского, «и, конечно, Европейский союз в целом».

Организаторы и участники позиционируют этот формат не как новый военный альянс, а как платформу для регионального геополитического и экономического сотрудничества на уровне ЕС. Страны планируют совместно развивать трансграничную экономику, выстраивать транспортные коридоры, укреплять энергетическую устойчивость региона и координировать вопросы безопасности.

Как пишет украинская пресса, в рамках экономического сегмента саммита уже представлена инвестиционная программа, включающая 90 совместных проектов на общую сумму 10,7 млрд долларов. Львиная доля этих средств (около 7,28 млрд) ориентирована на энергетику.

В своем Telegram-канале Зеленский выложил видео с прибытием на саммит президентов Румынии и Сербии Никушора Дана и Александра Вучича, а также премьера Польши Дональда Туска. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил участие в мероприятии из-за болезни. Вместо него словацкую сторону представил госсекретарь МИД Марек Эшток. Австрию и Чехию представили делегаты и профильные министры.

Трехдневный саммит проходит с 18 по 20 сентября в резиденции «Синегора» в селе Гута Богородчанского района Ивано-Франковской области. Вторая часть мероприятия состоится на всесезонном карпатском курорте Буковель.

«Это серьезный шаг, который должен еще больше сблизить наши страны и создать на уровне ЕС дополнительный сильный инструмент взаимодействия», – отметил Зеленский. По его словам, участники С8 будут обсуждать развитие энергетики, логистики и трансграничной экономической деятельности.

В свою очередь Туск в кулуарах саммита заявил: «Нас всех, а не только Украину, ждут тяжелые недели и месяцы». По его словам, «война на истощение украинской экономики входит в решающую фазу». Ситуация вблизи польской границы также вызывают беспокойство, указал премьер. «Польша и другие страны уже готовятся к различным сценариям, в том числе более драматичным», – подчеркнул политик.

Из-за саммита был внезапно отменен «час вопросов к правительству» и пленарное заседание Верховной рады. Причиной стал массовый выезд министров в Буковель, причем многие депутаты узнали о закрытии Рады из Telegram-каналов. По их мнению, это говорит о превышении полномочий президентом и признаком «развала государственных институтов».

«Владимир Зеленский настойчиво стремится заручиться дополнительной поддержкой стран Европы. Однако на практике эти усилия не приносят ощутимого политического эффекта. Например, Словакия, хоть и не блокирует финансирование украинских военных программ на уровне ЕС, демонстрирует довольно сдержанную позицию», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

В свою очередь политический аналитик Олег Хавич, руководитель Института Западно-Украинских исследований, тоже полагает, что «Карпатская восьмерка» не будет работать. По его словам, это одноразовое мероприятие, которое забудется, как «Люблинский треугольник» (Украина, Польша и Литва) или «Квадрига» (Украина и Турция).

«Заявлены лишь направления, конкретных проектов нет. В ЕС больше десяти лет существует проект Via Carpathia, который проходит через страны Карпатского региона. Его до сих пор не построили. Ответвление для Украины тем более не сделано. Так что С8 – это шоу, а не экономический макрорегион», – считает Хавич.

По его словам, Киев множит «треугольники», «квадриги» и «восьмерки», но в них, кроме Украины, входят другие реципиенты европейской помощи. «Ожидать, что Варшава или Будапешт будут делиться с Киевом деньгами из Брюсселя, как минимум наивно», – добавляет аналитик.

Политолог напомнил, что с 1993 года существует Карпатский еврорегион, созданный Брюсселем. «В него уже входят Польша, Словакия, Румыния и Венгрия. Если бы у Брюсселя и Киева было желание продвигать реальные проекты, это можно было бы сделать в рамках существующей структуры. Но этого не происходит, потому что цель иная», – пояснил эксперт.

По мнению Хавича, для Киева Брюссель в этом формате – прежде всего источник денег. «Уже не напрямую под войну, а под инфраструктурные проекты: модернизацию тыловой логистики, энергетических хабов, транспортных коридоров. Все это есть в Карпатском регионе», – отметил спикер.

«Однако ожидать, что Евросоюз после уже потраченных сотен миллиардов добавит ощутимые инвестиции, не приходится. Даже 70 км европейской колеи до Львова до сих пор не могут начать строить, хотя деньги вроде бы выделены. Это будет игра, в которой Брюссель и Киев станут делать вид, что что-то делают, но реальных трат не будет. До сих пор непонятно даже, кто представит ЕС на этом мероприятии», – пояснил Хавич.

По мнению Шеслер, создание C8 сразу ставит вопрос о том, как участники будут уживаться. «Первым звоночком уже стало то, что Фицо не приехал на мероприятие», – подчеркнула эксперт.

По ее словам, отношения Зеленского с целым рядом стран остаются напряженными, и одна из причин – политика киевских властей по ограничению прав национальных меньшинств, что осложняют межгосударственный диалог. Отдельно Шеслер указала на взаимоотношения Киева и Варшавы. В связи с продолжающейся героизацией Украиной нацистских преступников между странами ранее обострился конфликт. Хавич подчеркивает, что

для Зеленского это очередной повод напомнить о себе, получить свои «15 секунд славы». Для остальных – отбывание номера.

«Из реальных политиков, что-то решающих в ЕС, приехал только Дональд Туск. Ему нужно показывать польскому избирателю поддержку Украины. Президент Румынии в условиях, когда в Одесской области демонстративно закрыли первый класс с румынским языком обучения, своим визитом показывает, что вопросы меньшинств Румынию серьезно не интересуют. Фицо не приехал, прислав госсекретаря МИД – уровень значительно ниже, это дипломатическая пощечина. Участник от Венгрии до сих пор неизвестен, что само по себе ответ на вопрос, будет ли Будапешт тормозить структуру», – рассуждает эксперт.

Сербия – отдельный сюжет. По мнению политолога, Вучич демонстрирует не разворот от Москвы, а действует под давлением со стороны Брюсселя. «Ему фактически выдвинули ультиматум: либо уход с поста президента и досрочные выборы, либо блокировка флагманского проекта – Expo 2027 в Белграде. Вучич поставил на кон политическое будущее ради этого проекта. Даже если он станет премьером, его лавирование между Брюсселем, Пекином и Москвой с ориентацией в первую очередь на Брюссель только усилится», – рассуждает аналитик.

Еще одна задача «Карпатской восьмерки» – это создать видимость политической изоляции России, будто ее не поддерживают даже такие относительно нейтральные страны, как Сербия или Словакия. «Мы уже видели «Крымскую платформу», всевозможные Рамштайны, где руководители стран собираются, делают заявления, осуждают Москву. C8 – в этой череде такая же пустая, бесполезная инициатива, нацеленная на пиар», – сказала Шеслер.

Хавич добавляет, что России не стоит никак реагировать на это мероприятие. «Собрались люди на лыжном курорте осенью, половина гостей не приехала. Воспринимать это как прямую угрозу или контур «санитарного кордона» несерьезно. По Сербии тревожиться не о чем: Вучич действует под давлением, а не по собственной инициативе. Экономические риски для России минимальны: заявленные направления не подкреплены конкретными проектами, а остаточные рычаги влияния в Центральной и Восточной Европе С8 не затрагивает. Это мертворожденный формат, который распадется при первых спорах о распределении бюджетов», – прогнозирует аналитик.