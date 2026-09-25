  • Новость часаБелоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
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    Нефтяной рынок вступил в период полураспада
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Чёрного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    37 комментариев
    25 сентября 2026, 17:56 • Новости дня

    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении

    Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО

    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    Белоусов посетил пункт управления одного из соединений группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны в Max. Глава военного ведомства заслушал доклады командиров о текущей оперативной обстановке в зонах ответственности.

    Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

    «В частности, на Сумском направлении освободили 10 населённых пунктов и более 250 кв. км территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населённых пунктов», – заявил Никифоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области.

    Вооруженные силы России установили контроль над селами Долгенькое и Березники.

    В Волчанском котле в окружении остались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

    25 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль столкнулся с критикой после того, как президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ООН сообщил о передаче в Сеул двух военнопленных из армии КНДР, о которой стороны договорились не объявлять публично.

    Правительство Южной Кореи оказалось в затруднительном положении после того, как стало известно, что двое военнопленных северокорейских военнослужащих, воевавших на стороне России на Украине, были отправлены в Сеул, а Владимир Зеленский заявил об этом в своем выступлении на Генассамблее ООН, хотя договоренность с Киевом предусматривала конфиденциальность, пишет Yonhap.

    По данным агентства, Украина и Южная Корея согласовали перевод пленных в рамках негласного «закулисного» механизма, который должен был проходить в «спокойном режиме» без широкой огласки, чтобы не обострять отношения с КНДР и не подрывать безопасность участников операции. В Сеуле подчеркивали, что речь шла о гуманитарном и правовом обеспечении статуса военнопленных, а не об обмене разведданными или военной информацией.

    Министерство по делам объединения Южной Кореи заявило, что не получало от Украины предварительных уведомлений о намерении Киева публично раскрыть детали отправки пленных северокорейцев и потому не комментирует формулировки Зеленского. В ведомстве добавили, что не запрашивали у украинской стороны дополнительные сведения о маршруте и условиях передачи, сославшись на конфиденциальный характер договоренностей.

    Депутат парламента Ю раскритиковал кабинет Юн Сок Ёля за то, что общественность узнала о переводе военнопленных КНДР из выступления украинского президента, а не от собственных властей, и увязал этот эпизод с прежними претензиями к правительству по поводу сокрытия деталей инцидента с противопехотными минами в демилитаризованной зоне. По его словам, стремление администрации к «тихому режиму» в чувствительных вопросах ставит под сомнение транспарентность принятия решений в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных. Спецслужбы Южной Кореи выразили сильное сожаление из-за нарушения Киевом соглашения о неразглашении факта задержания этих солдат. Ранее Южная Корея захотела получить находящихся на Украине пленных военнослужащих КНДР для пропагандистских и военных целей.

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    25 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных

    Спецслужбы Южной Кореи выразили недовольство действиями Киева, раскрывшего информацию о задержании двух северокорейских военнослужащих вопреки договоренностям.

    Украинская сторона нарушила соглашение о неразглашении, раскрыв информацию о задержании двух северокорейских солдат, передает The Korea Times. Южнокорейский депутат от правящей партии Ли Сон Квон заявил о недовольстве спецслужб Южной Кореи действиями Киева.

    «Национальная разведывательная служба выразила сильное сожаление по поводу того, что Украина нарушила соглашение о неразглашении», – подчеркнул парламентарий. По его словам, разведка планировала провести тщательный допрос задержанных для получения ценной информации о северокорейских войсках, участвующих в конфликте.

    Однако преждевременное раскрытие факта задержания украинскими властями сорвало эти планы. Разведка Южной Кореи считает, что действия Киева нанесли ущерб совместным усилиям по сбору разведданных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных.

    Ранее южнокорейская разведка сообщила о вероятной отправке солдат КНДР в Россию.

    В ответ Сеул запланировал нарастить объемы военной помощи Киеву.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти тщательно фиксируют информацию о государствах, разрешающих украинской стороне производить вооружения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва внимательно следит за решениями иностранных правительств о выдаче разрешений на выпуск военной техники, заявил Песков, передает РИА «Новости». Поводом для обсуждения стали недавние заявления Владимира Зеленского.

    Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву право на выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot. «Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны, какие лицензии дают, какие вооружения поставляют. И все это тщательно учитываем», – ответил Песков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Киевом по поводу лицензий на ракеты Patriot.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт диалога между Вашингтоном и украинскими властями.

    Владимир Зеленский объявил о готовности местных предприятий к выпуску американских боеприпасов.

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    25 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    ArcelorMittal отказалась возобновлять работу крупнейшего завода на Украине
    ArcelorMittal отказалась возобновлять работу крупнейшего завода на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Базирующаяся в Люксембурге металлургическая корпорация ArcelorMittal, являющаяся крупнейшим в Европе производителем стали, сообщила правительству Украины о невозможности безопасно и устойчиво возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге и ожидает в связи с этим списания активов примерно на 1 млрд долларов, говорится в заявлении компании.

    Руководство люксембургской компании уведомило украинское правительство о приостановке деятельности предприятия. Ожидаемые финансовые потери связаны с обесцениванием недвижимости и производственных мощностей, передает РИА «Новости».

    Ранее корпорация выделила более 700 млн долларов для поддержания работы завода.

    «Мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать «АрселорМиттал Кривой Рог». Мы обсуждаем будущее предприятия с правительством Украины и сосредоточимся на сохранении инфраструктуры, чтобы после возвращения мира сохранялась возможность возобновить производство», – заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

    ArcelorMittal считается одним из ведущих мировых производителей стали. В 2025 году выручка всей группы превысила 61 млрд долларов. При этом украинские активы принесли корпорации около 1,7 млрд долларов благодаря выпуску 1,7 млн тонн стали и 7,6 млн тонн железной руды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной металлургический комбинат в Кривом Роге приостановил производство из-за проблем с логистикой.

    В августе предприятие частично остановило работу после ракетного удара.

    В сентябре Министерство обороны России сообщило о массированной атаке на украинские металлургические заводы.

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    25 сентября 2026, 13:08 • Новости дня
    Зарезавший священника в Польше украинец оказался бывшим солдатом ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гражданин Украины, напавший с ножом на священников в Польше, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

    «Уже удалось установить, что данный гражданин Украины, 31 года от роду, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины», – рассказал источник РИА «Новости».

    Мотивы преступления пока неясны, задержанному предстоит психиатрическая экспертиза.

    Подозреваемый Игорь М. ехал из Германии на Украину. На границе его не пропустили из-за отсутствия автомобильной страховки. Представитель польской прокуратуры сообщил, что при задержании злоумышленник получил травмы, сейчас он находится в больнице и нуждается в медицинской помощи.

    Ранее замглавы МВД Польши Чеслав Мрочек анонсировал проверку задержанного украинца на вменяемость.

    Премьер-министр страны Дональд Туск пообещал суровое наказание для нападавшего.

    Местная полиция задержала подозреваемого прямо на месте преступления.

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    25 сентября 2026, 14:23 • Новости дня
    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен

    Новый замминистра обороны Украины Рева до СВО вел соцсети по-русски

    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен
    @ Минобороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях и песнях.

    Новый заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития и трансформаций Алексей Рева до начала специальной военной операции активно вел социальные сети на русском языке, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что бывший украинский комик регулярно публиковал контент в соцсетях на русском языке. До февраля 2022 года он делился фотографиями семьи, обсуждал киноновинки и выкладывал видео с исполнением русскоязычных песен.

    В январе 2022 года Алексей Рева посвятил пост на русском языке своему сыну Александру, который тогда увлекся блогерством. Сын чиновника также вел свою страницу исключительно на русском языке вплоть до начала СВО.

    Супруга нового главкома ВСУ Михаила Драпатого до 2020 года публиковала посты в соцсетях на русском языке.

    Сотрудники украинских спецслужб регулярно используют русскую речь во время служебных операций.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

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    25 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб признался, что уговаривал основателя SpaceX Илона Маска разрешить вооруженным силам Украины использовать спутниковую связь Starlink для ударов по России.

    «Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», – подчеркнул финский лидер в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп советовал Владимиру Зеленскому обсудить вопрос использования спутниковой связи для ударов по России напрямую с Илоном Маском. Встреча политиков прошла 23 сентября в Нью-Йорке.

    В конце августа СМИ сообщали о нежелании Маска давать Киеву разрешение на использование системы Starlink для атак вглубь российской территории. Предприниматель продолжает придерживаться этой позиции, несмотря на давление со стороны западных политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа задействовать сеть Starlink для атак по российской территории. Американский президент не поддержал эту инициативу.

    Позже Илон Маск назвал вопрос использования спутниковой связи политическим решением Белого дома.

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    25 сентября 2026, 12:23 • Новости дня
    Британия решила сократить финансирование программы «Дома для Украины»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Запланированное правительством Британии сокращение финансирования программы «Дома для Украины» может создать впечатление, что западная поддержка Киева ослабевает, заявил бывший министр обороны страны Грант Шаппс.

    С 1 января ежемесячные выплаты семьям, принимающим украинских беженцев, снизятся с 350 до 100 фунтов стерлингов. Кроме того, финансирование местных властей на поддержку этой инициативы сократится с 5900 до 3300 фунтов стерлингов на каждого прибывшего, пишет Independent.

    Выступая в эфире радиостанции BBC Radio 4, экс-министр обороны Британии Грант Шаппс выразил обеспокоенность тем, как этот шаг может быть воспринят. Он отметил, что решение было «незаметно опубликовано» правительством 15 сентября.

    «Что меня беспокоит в этом заявлении, так это то, что оно может случайно послать неверный сигнал властям России и другим, что Запад каким-то образом колеблется, что мы теряем интерес, что наше внимание переключилось на что-то другое», – пояснил Шаппс.

    По его словам, это может быть неверно истолковано как ослабление решимости Лондона, что является «проблемой».

    Программа «Дома для Украины», запущенная в феврале 2022 года, оказала поддержку 181 тыс. из 234 тыс. украинцев, прибывших в Британию на фоне конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Польше участились нападения на украинских беженцев. В среду город Кроуборо в Англии захотел отделиться от Британии из-за беженцев. Во вторник Норвегия потратила 11 млн долларов на возврат домой 6000 украинских беженцев.

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    25 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    ВС России за неделю поразили 18 доставлявших ВСУ западное вооружение судов
    ВС России за неделю поразили 18 доставлявших ВСУ западное вооружение судов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели российскими войсками поражены 18 морских судов, из них 15 сухогрузов и три танкера, сообщили в Минобороны.

    Все пораженные суда были задействованы в поставках западного вооружения, военной техники и топлива для нужд ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ).

    Утром в пятницу сообщалось, что российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по украинским военным объектам, включая склады с грузами двойного назначения в Одесской области.

    Ранее российские военные атаковали сухогруз с оружием в Одессе.

    Кроме того, Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

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    25 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Каллас: Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз согласовал пакет финансовой поддержки для Киева в размере 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза приняли решение выделить Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, сообщила Каллас в соцсетях, пишет ТАСС. «Государства – члены ЕС согласовали условия предоставления Украине средств Европейского фонда мира в размере 6,6 млрд евро», – заявила она.

    По словам Каллас, 900 млн евро направят на поддержку миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 млрд пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. Оставшиеся 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Украина запросила у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем противовоздушной обороны.

    В середине лета Брюссель разрешил Киеву потратить 6 млрд евро на китайские детали для беспилотников. Ранее Венгрия заблокировала выделение транша в размере 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.

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    25 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    ВС России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО
    ВС России за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за прошедшую неделю продвинулись на всех направлениях, освободив 13 населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

    На прошедшей неделе взяты под контроль Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково в Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения были пресечены.

    За минувшую неделю в этом районе противник потерял свыше 250 боевиков, семь бронемашин, артиллерийское орудие и пять наземных роботизированных комплексов.

    Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 212 кв. км территории и 12 населенных пунктов. Уничтожены более 960 военнослужащих, 23 бронемашины, 13 квадроциклов и 28 наземных роботизированных комплексов.

    Также в Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, артиллерийской бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1490 военнослужащих, 11 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    В течение недели в результате наступления подразделений группировки «Центр» освобождены Марьевка, Гулево и Доброполье (Малое) в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    В Доброполье подразделения 51-й армии, развивая наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города, продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии, все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    С начала окружения в Доброполье было уничтожено свыше 170 боевиков и два пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2900 военнослужащих, 33 бронемашины, 11 орудий полевой артиллерии и 16 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

    Потери ВСУ на этом направлении за указанный период составили свыше 1510 военнослужащих, 13 бронемашин, из них пять американских бронетранспортеров М113, 13 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки на прошлой неделе улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1340 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, 10 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Зеленую Диброву и Светлую Долину в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1900 военнослужащих, восемь бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии.

    На прошедшей неделе подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ. Были уничтожены до 300 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777 и девять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Доброполье Малое в ДНР и запорожскую Светлую Долину.

    Днем ранее ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново.

    А до этого они освободили харьковские Польную и Новоалександровку.

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    25 сентября 2026, 08:47 • Новости дня
    Мужчина погиб при массированной атаке беспилотников в Пермском крае

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки беспилотников на промышленный объект в Пермском крае погиб один человек, силы ПВО уничтожили 39 вражеских дронов, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

    Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в Max об окончании отражения массированной атаки беспилотников. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 39 дронов.

    «При атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего», – заявил губернатор. В настоящее время продолжается ликвидация последствий налета на промышленный объект, где работают оперативные службы.

    Управление Роспотребнадзора осуществляет мониторинг качества воздуха. По предварительным данным, превышения допустимого уровня загрязняющих веществ не зафиксировано, угрозы для жителей нет. Глава региона призвал граждан соблюдать меры безопасности при введении режима «Беспилотная опасность» и не приближаться к обломкам сбитых аппаратов.

    В ходе атаки украинских беспилотников на Ульяновск пострадали двое несовершеннолетних.

    В Тульской области средства противовоздушной обороны уничтожили 33 дрона.

    Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области временно приостановил работу из-за налета.

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    25 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Умер российский джазовый саксофонист Алексей Козлов
    Умер российский джазовый саксофонист Алексей Козлов
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский джазовый саксофонист и композитор, народный артист России Алексей Козлов скончался на 91-м году жизни после непродолжительной болезни.

    В пресс-службе Клуба Алексея Козлова ТАСС подтвердили информацию о кончине музыканта. «Ушел из жизни Алексей Козлов – легенда российского джаза», – заявили представители организации.

    Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. В 1962 году окончил Московский архитектурный институт (МАРХИ), но в итоге стал музыкантом. Игре на саксофоне Козлов научился самостоятельно в конце 1950-х годов, до этого выступая как пианист.

    В 1959 году Козлов создал собственный джаз-квинтет, а в 1961 году участвовал в создании первого в СССР джаз-кафе-клуба «Молодежное».

    В 1973 году Козлов создал ансамбль «Арсенал», ставший его самым знаковым творческим достижением. В 2003 году Козлову было присвоено звание народного артиста России.

    Козлов создал около ста джазовых произведений. В числе его работ – композиции «Башня из слоновой кости» (1976 год), «Регтайм» (1978 год) и «Незнакомка» (1982 год). Он также был создателем и ведущим телепрограмм «Весь этот джаз» и «Импровизация на тему», а также радиопередачи «Джаз, рок и медные трубы».

    Кроме того, Козлов является автором книг «Рок-музыка. Истоки и развитие» (1989), «Козел на саксе» (1998), «Джаз, рок и медные трубы» (2005) и «Рок глазами джазмена» (2008).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Алексей Козлов получил звание легенды джаза на фестивале в Петербурге.

    В начале сентября на 71-м году жизни скончалась американская джазовая певица Кассандра Уилсон.

    В январе после тяжелой болезни умер народный артист СССР музыкант Владислав Чернушенко.

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    25 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Военные ВСУ попали в плен во время видеосъемок сменщиков на полигоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов, пока их сменщики участвовали в видеосъемках на полигоне для отчета перед командованием.

    Украинские военнослужащие оказались в плену у Вооруженных сил России в тот момент, когда их сменщиков снимали на камеру на полигоне. Об этом рассказал украинский пленный Юрий Фисенко.

    «Вечером подошли ребята – и был факт, что нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съемок, что они там такие крутые, «Рексы», – пояснил Фисенко на видеозаписи, предоставленной РИА «Новости» Минобороны.

    По словам военнопленного, пока он вместе с сослуживцами ожидал смену на позициях, их захватили российские бойцы. Фисенко выразил сожаление о случившемся, отметив, что лучше бы спокойно оставался дома.

    Он также высказал мнение, что съемка военнослужащих ВСУ проводилась для отчета перед начальством, чтобы продемонстрировать процесс обучения бойцов.

    Ранее стало известно, что многие украинские военнослужащие сдались в плен в районе Волчанска. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования на Краснолиманском направлении открывают огонь по своим сдающимся бойцам.

    До этого мобилизованные солдаты ВСУ под Закотным добровольно сложили оружие.

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    25 сентября 2026, 12:18 • Новости дня
    Взрыв частично разрушил здание Высшего совета правосудия в Киеве

    Работа Высшего совета правосудия Украины приостановлена после взрыва в здании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв прогремел в здании Высшего совета правосудия Украины, его работа приостановлена, говорится в сообщении в Telegram-канале совета.

    Работа украинского органа судейского управления приостановлена из-за повреждений здания, передает ТАСС. В Telegram-канале ведомства появилось сообщение о приостановке деятельности.

    «Повреждено здание Высшего совета правосудия. <…> Высший совет правосудия сообщает о временной невозможности работы органа», – говорится в заявлении.

    Согласно видеозаписи, размещенной в Telegram-канале «Киев info», взрыв привел к частичному разрушению верхнего этажа строения. Высший совет правосудия Украины, расположенный в центре Киева, отвечает за обеспечение независимости судебной власти в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разрушении здания Службы безопасности Украины.

    В мае премьер-министр страны Юлия Свириденко подтвердила повреждение штаб-квартиры украинского правительства.

    В том же месяце ночные взрывы затронули здания министерства иностранных дел и налоговой службы.

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