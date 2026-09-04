Остатки бригад ВСУ растворяются в Волчанском котле

Tекст: Борис Джерелиевский

О том, что крупная – двухтысячная – группировка ВСУ попала в окружение под Волчанском, стало известно еще в среду, 2 сентября. «ВСУ попали в „Волчанский котел“... В окружении порядка двух тысяч штыков ВСУ. Среди них украинские мотострелки из 159-й и 22-й бригад, подразделения украинских пограничников из 1-го и 15-го погранотрядов. Ситуация у них крайне сложная, ожидается, что могут попробовать прорваться», – уточнили в четверг в российских силовых структурах.

Попытки прорыва со стороны ВСУ, действительно, не заставили себя ждать – в районе населенного пункта Старица противник пытался провести контратаку силами роты 72-й омбр «Шквал». Однако неприятельская атака была отбита, и враг с большими потерями был отброшен на исходные позиции.

На данный момент площадь Волчанского котла составляет от 442 до 460 кв. км, он включает в себя более 27 населенных пунктов и продолжает расширяться. Подразделения ВС РФ продолжают движение в районе Слизнево и Должанки, сообщается о действиях наших штурмовых групп в западном направлении на Великобурлукском участке.

Стоит, правда, понимать, что сам котел в определенной степени условный – в зоне СВО нет сплошной линии фронта, как это было, например, во время Великой Отечественной. Пространство на земле контролируется в гораздо большей степени беспилотниками, чем солдатами.

Тем не менее в пятницу 4 сентября действия по ликвидации Волчанского котла начались – и начались успешно. «Многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен», – сообщают российские источники. Горловина Волчанского котла была перерезана в результате 15-километрового прорыва штурмовых подразделений группы войск «Север» на отрезке Бакшеевка – Должанка, севернее Приколотного, которое на текущий момент все еще остается под контролем ВСУ.

Противник также предпринимает попытки просочиться из Волчанского котла, пытаясь найти в нем лазейки. Так, 31 августа практически весь штаб 159-й отдельной механизированной бригады пытался выйти из окружения на трех бронемашинах.

Однако эти, с позволения сказать, офицеры, решившие бросить свой личный состав в окружении, уйти не сумели – их попытка была обнаружена, и все три броневика вместе с пассажирами были уничтожены БПЛА. Данный эпизод, помимо прочего, демонстрирует моральное состояние неприятеля, оказавшегося в котле.

Более того, 4 сентября группировка «Север» отрезала от основных сил еще одну группу украинских подразделений, находящуюся в двух десятках местных сел. Как заявляют в российских силовых структурах, в последние полгода активность украинских войск на данном участке фронта значительно снизилась и сводится исключительно к одиночным вылазкам.

Ранее, 28 августа, поступило сообщение о массовом исчезновении боевиков 4-го отряда погранслужбы Украины в районах Аниськино, Водяного и Артельного в Волчанском котле. Скорее всего, они решили, игнорируя приказ командования стоять до конца, выбраться из окружения малыми группами и были большей частью ликвидированы поодиночке. Во всяком случае, никакой информации о выходе из котла значительной группы не последовало, как и о ее сдаче в плен.

Для Киева Харьковское направление имеет приоритетное значение, причем не столько в военном, сколько в пропагандистском плане. Дело в том, что Харьковское наступление ВСУ осенью 2022 года стало одним из немногих успехов украинских вооруженных формирований за все время конфликта. И Зеленский очень опасается обвинений в том, что киевский режим утратил все достигнутое ВСУ под началом его главного сегодня политического конкурента – экс-главкома Валерия Залужного. Именно поэтому на это направление и бросают самые подготовленные части, способные оказывать стойкое сопротивление.

Поступает информация, что неприятель спешно перебрасывает к перерезанной горловине Волчанского котла резервные подразделения и расчеты FPV-дронов с очевидным намерением деблокировать окруженные формирования.

Напомним, что в конце 2025 года в районе Волчанска неприятелю удалось деблокировать окруженные нашими войсками подразделения ВСУ. Однако сейчас ситуация иная: с учетом нашего превосходства в «малом воздухе», а также плотного огневого контроля мест концентрации противника в Нефедовке и Приколотном успех деблокирующих действий со стороны ВСУ маловероятен.

Тем более что наши войска начинают атаковать позиции неприятеля в Приколотном, Лозовой и Малом Бурлуке. Параллельно с этим проводятся мероприятия по изоляции дальней логистики района боевых действий. Уничтожается не только подвижной состав неприятеля, но и ремонтно-восстановительная техника, позволяющая ликвидировать последствия ударов. Так, ранее на станции Лозовая нашими дроноводами были уничтожены два железнодорожных крана, ремонтно-восстановительный состав и три маневровых локомотива, после чего восстановительные работы на данном направлении для противника невозможны.

Помимо этого российские войска не дают возможности противнику расслабиться и на других участках ЛБС в Харьковской области. В частности, продолжаются тяжелые бои в районе недавно освобожденной Казачьей Лопани и Гоптовке, а также продвижение наших войск на Купянском направлении. Все это не позволяет неприятелю бросить все силы на деблокаду Волчанского котла.

Ликвидация Волчанского котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров.

И это, в свою очередь, ограничит возможности террора ВСУ в отношении жителей российского приграничья.

И все же ликвидация этой группировки ВСУ может занять еще некоторое время, поскольку неприятель старается снабжать ее по воздуху с помощью тяжелых гексокоптеров. Но уже сейчас окруженным боевикам не до охоты на автомобили и сельхозтехнику жителей Белгородской области, и не до террористических рейдов через границу.

Можно предположить, что дальнейшие мероприятия по формированию «санитарной полосы» вдоль нашего приграничья продолжатся наступлением наших войск на отрезке Великий Бурлук – Моначиновка, причем не после ликвидации Волчанского котла, а параллельно с ней. Ну, а сама буферная зона будет продлена до предместий Харькова.