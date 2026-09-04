  • Новость часаГермания заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    12 комментариев
    4 сентября 2026, 20:30 • Новости дня

    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации

    Минобороны: Белоусов напутствовал убывающего на СВО замкомандующего ТОФ Клименко

    Замкомандующего Тихоокеанским флотом отправился в зону спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов передал добрые пожелания генерал-майору Вадиму Клименко, отправляющемуся для выполнения боевых задач в зону проведения спецоперации, сообщило Минобороны.

    Глава военного ведомства попросил передать приветствия всем военнослужащим, находящимся на передовой. Российское министерство обороны опубликовало в Max соответствующие кадры проводов заместителя командующего Тихоокеанским флотом по сухопутным и береговым войскам.

    «Удачи вам, ребятам всем благодарности, привет», – сказал Белоусов. Он также выразил слова напутствия всем бойцам, выполняющим задачи в рамках спецоперации.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал во Владивостоке сдачу новых многоквартирных домов для военнослужащих Тихоокеанского флота.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил героизм бойцов морской пехоты данного объединения.

    Глава государства с борта крейсера «Варяг» проверил масштабные учения по защите дальневосточных рубежей.

    4 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском

    ВС России начали зачистку «Волчанского котла» в Харьковской области

    Началась ликвидация окруженной группировки ВСУ под Волчанском
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Началась ликвидация остатков украинской группировки, попавшей в окружение под Волчанском в Харьковской области, многие солдаты ВСУ сдаются в плен, сообщили в российских силовых структурах.

    «Началась ликвидация остатков группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области, многие военнослужащие ВСУ начали сдаваться в плен», – сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

    Собеседник агентства подчеркнул, что кольцо окружения в районе Волчанска сжимается, а интенсивность боевых действий возрастает. Он добавил, что часть украинских бойцов пытается сбежать из окружения через лесополосы, бросая технику и оружие. При этом те, кто отказывается сдаться, уничтожаются на месте.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки противника численностью до двух тыс. человек в Харьковской области. В Минобороны также подтвердили, что войска группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка. Ликвидация котла позволит отодвинуть линию соприкосновения от Белгородской области минимум на 20 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Волчанский котел» попали около двух тысяч украинских военнослужащих.

    Командование ВСУ экстренно перебросило операторов беспилотников для деблокады окруженной группировки.

    Украинские войска безуспешно попытались вывести офицерский состав из зоны окружения.

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    4 сентября 2026, 12:04 • Новости дня
    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске

    Политолог Ткаченко: Россия не позволит забыть ужасные преступления Японии

    Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Требование убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке» стало очередным проявлением агрессивной политики Токио и попытки переписать историю, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Как отметил эксперт, удар прикладом по хризантеме на памятнике в Хабаровске уязвил национальную гордость японцев.

    «Политика Запада во многом строится на отрицании России: что бы ни делала наша страна, это почти неизбежно подается в негативном ключе. А Япония действует в русле западной повестки», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Впрочем, оговорился собеседник, реакция японской стороны на «удар прикладом» по хризантеме на памятнике в Хабаровске также может быть обусловлена чувством уязвленной национальной гордости. «Япония оскорбилась, потому что в ее представлении символ императорской семьи нельзя преподносить в негативном свете», – уточнил он.

    При этом оппоненты игнорируют исторический контекст. «Японская Квантунская армия совершала ужасные преступления. Токио неприятна эта страница истории, и нынешние власти думают, что уже перевернули ее. Россия не готова разделить эту точку зрения», – детализировал Ткаченко.

    Таким образом, жест японцев по поводу памятника – лишь один из элементов пазла антироссийской политики Токио, считает политолог. «Речь идет об откровенно враждебном и агрессивном шаге, который вполне вписывается в логику попыток «отмены» РФ и переписывания истории», – пояснил спикер. При этом, как отметил он, у Японии нет реальных рычагов для пропорционального ответа: она не одерживала побед над Россией, и у нее нет оснований для установки памятников, сопоставимых по смыслу с тем, что был открыт в Хабаровске.

    В пятницу в Хабаровске состоялось открытие мемориала в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. За день до этого генконсульство Японии предложило демонтировать из оформления монумента символ императорского дома – хризантему. Цветок нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает красноармеец.

    «Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

    Российское военно-историческое общество (РВИО) ответило отказом. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко расценил просьбу японской стороны как «крайне некорректную» и заявил, что хризантема останется на мемориале как «символ японского милитаризма, который совершил чудовищные преступления». «Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии», – сказал он.

    Отметим, бронзовый солдат, которого скульпторы и литейщики уже успели окрестить Иваном, установлен на набережной Амура в центре краевой столицы. Солдат держит в руках винтовку и прикладом разбивает японский пограничный столб с изображением хризантемы. Такие стояли на Сахалине на границе вдоль 50-й параллели северной широты после Русско-японской войны (1904-1905).

    Особое смысловое значение имеет архитектурно-мемориальная часть монумента – на пилонах увековечены наименования всех Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Эта деталь напоминает о масштабе Маньчжурской стратегической наступательной операции, в ходе которой советские войска разгромили миллионную Квантунскую армию.

    Овсиенко во время церемонии открытия памятника зачитал приветствие помощника президента России Владимира Мединского. «Победа СССР на Дальнем Востоке ознаменовала не только окончание Второй мировой войны, но и установление прочного и справедливого миропорядка. Открытие монумента – дань памяти и выражение благодарности бойцам многонациональной Красной армии, всем советским людям, которые своей борьбой и трудом приближали победоносное для нашей страны окончание самой страшной войны в истории человечества», – передал слова Мединского заместитель председателя РВИО.

    В свою очередь глава Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал памятник «зримым воплощением глубокой благодарности потомков за Великую Победу». «Главная композиция комплекса – это 15-метровая бронзовая скульптура советского солдата. Он олицетворяет мужество и боевой дух всех воинов-дальневосточников и тогда, и сегодня. И в первые дни установки скульптуры жители Хабаровска дали ему собирательное по образу имя – Иван. Как воин Алеша, освободитель Болгарии, так и у нас Иван станет символом образца воина-дальневосточника», – подчеркнул Демешин.

    Напомним, в середине августа между Москвой и Токио также произошел дипломатический скандал. МИД Японии выразил «решительный протест» из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп и вызвал посла РФ в Токио, а премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что действия российского лидера «задевают чувства японцев» и являются категорически «неприемлемыми». Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ответ указал, что демарши Токио не изменят статуса Курильских островов.

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    4 сентября 2026, 19:38 • Видео
    «Герани» загнали власть Украины в подвал

    Депутаты Верховная Рада Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

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    4 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли массированные удары по логистическим центрам и морским судам, уничтожив два сухогруза с вооружением в портах Одесской области, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по ключевым объектам логистической и энергетической инфраструктуры, работающей в интересах украинской армии, говорится в канале ведомства в Max.

    В течение ночи 4 сентября высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники успешно поразили ряд стратегических целей.

    В Киевской области удар пришелся по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс» в населенном пункте Гатное. На его складах хранились и распределялись товары двойного назначения, уточнили в ведомстве.

    В Одесской области целями стали объекты в портах: в Южном поражено судно типа «сухогруз» с военной продукцией, а в Черноморске – аналогичное судно с западным вооружением, склад военно-технического имущества и топливный терминал.

    Кроме того, по данным Минобороны, в населенном пункте Мирное была выведена из строя электроподстанция «Новоодесская».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные атаковали в Черном море два перевозивших оружие судна.

    Днем ранее Вооруженные силы России уничтожили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    В первый день осени ударные дроны поразили морской транспорт с боеприпасами в порту Южный.

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    4 сентября 2026, 00:59 • Новости дня
    Боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух американцев на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Боевик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ во время боевого задания убил двух граждан США, следует из внутренних документов Службы безопасности Украины.

    Документ содержит сведения о звонке на телефон доверия СБУ в ночь на 23 января 2025 года, передает РИА «Новости».

    «На телефон доверия СБУ поступил звонок с мобильного номера телефона… инструктора Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ второго батальона Радека Беднара, который сообщил, что один из его рекрутов на боевом задании убил двух граждан США», – говорится в документе.

    По словам инструктора, после случившегося командир батальона теробороны ВСУ в спешке отправил убийцу на поезде за пределы Украины. Сотрудница СБУ, принявшая звонок, отметила, что Беднар не смог сообщить дополнительные подробности, поскольку плохо владеет украинским языком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников в 2024 году заявил о численности Интернационального легиона в 18 тыс. человек из более чем 85 стран.

    Интернациональный легион территориальной обороны Украины создали по инициативе Владимира Зеленского в феврале 2022 года. В его состав вошли наемники из разных стран. В феврале в ВСУ сообщали, что боевиков легиона перевели в штурмовые подразделения сухопутных войск.

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    4 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
    Пожар на территории нефтебазы произошел из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сочи и на федеральной территории Сириус идет отражение масштабной атаки беспилотников, зафиксировано возгорание на нефтебазе, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В городе Сочи и федеральной территории Сириус отражают массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру», – сообщил оперативный штаб Кубани в «Максе».

    По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Обломки сбитых дронов обнаруживают по различным адресам. В нескольких жилых домах и зданиях повреждено остекление. В отдельных случаях возникли возгорания, которые удалось оперативно потушить.

    Кроме того, пожар произошел на территории местной нефтебазы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 23 дрона.

    В результате украинского обстрела Шебекино в Белгородской области погибли четыре человека, включая двух медицинских работников, еще трое получили ранения.

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    4 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Булгакова
    Захарова ответила на слова Пашиняна о российской базе в Гюмри цитатой Булгакова
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на расплывчатые заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о будущем российской военной базы в Гюмри.

    Дипломат процитировала повесть Михаила Булгакова в своем Telegram-канале, оценивая сообщения о позиции Еревана. «Вы мужчина или женщина», – написала Захарова.

    Поводом для комментария стала недавняя встреча президента России Владимира Путина с главой армянского правительства. Российский лидер подчеркнул готовность вывести 102-ю военную базу из Гюмри уже на следующий день, если армянская сторона сочтет ее присутствие ненужным.

    В ответ армянский премьер озвучил весьма неопределенную позицию. Он пояснил, что Ереван не станет возражать против вывода войск, однако готов к обсуждению вопроса, если Москва захочет сохранить свой военный объект.

    Напомним, президент России Владимир Путин пообещал оперативно свернуть военную базу в Гюмри при ее ненужности.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал армянские власти сохранить этот военный объект.

    Заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил об отсутствии официальных уведомлений от Еревана для изменения статуса базы.

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    4 сентября 2026, 15:39 • Новости дня
    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва

    Актриса Поргина: Михаил Ефремов возвращается в кино после перерыва

    Актриса Поргина анонсировала возвращение Ефремова в кино после перерыва
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актер Михаил Ефремов вернется на съемочную площадку после временной паузы, необходимой артисту для погружения в режиссуру и поиска себя на театральной сцене, сообщила актриса Людмила Поргина.

    Поргина выразила уверенность, что Ефремов обязательно вернется к съемкам, передает «Газета.Ru». Сейчас артисту требуется время для поиска себя на театральной сцене.

    Вдова Николая Караченцова поддерживает выбор коллеги в пользу театра. «Он понял, что кино его отвлекает, а в театре он репетирует роли, работает с режиссером. Он уверен, что позиция его правильная, и я тоже так считаю», – призналась Поргина.

    Актриса добавила, что ее супруг также ставил спектакли на первое место, а в кино снимался только в свободное время. По ее словам, Ефремов недавно вернулся к свободной жизни и теперь ищет себя в репертуаре и режиссуре, чтобы стать значимым событием в театральной среде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Ефремов исполнит главную роль в драмеди «Отец. Еще отец».

    Режиссер Сергей Кальварский анонсировал съемки нового сериала с участием артиста.

    До этого Никита Михалков официально включил актера в труппу театра «Мастерская 12».

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    4 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне

    Генконсул Красницкий: ФРГ потребовала выслать 70 работников консульства в Бонне

    Германия заявила о высылке более 70 сотрудников российского консульства в Бонне
    @ IMAGO/Marc John/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая сторона потребовала отъезда российских дипломатических работников из-за прекращения работы генерального консульства в Бонне, сообщил генеральный консул Олег Красницкий.

    Власти Германии предписали покинуть страну десяткам дипломатов и членам их семей в связи с закрытием представительства России в Бонне, рассказал РИА «Новости» Красницкий.

    «Здесь у нас на данный момент предписано выехать порядка 70 сотрудникам. Плюс члены семьи и дети», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Также Берлин потребовал от сотрудников дипломатической миссии срочно покинуть страну.

    Кроме того, позже немецкое правительство запретило переводить специалистов закрывающегося учреждения в берлинское посольство.

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    4 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Грузское и Никаноровку в ДНР
    Российские войска освободили Грузское и Никаноровку в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль Грузское и Никаноровку в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили 15 населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Грузское в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, в течение недели подразделения группировки «Центр» освободили Рубежное и Новоандреевку. Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2685 военнослужащих, 18 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ.

    На прошедшей неделе подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, накануне они взяли под контроль Никаноровку, а ранее освободили Ижевку в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1365 военнослужащих, 20 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    На прошедшей неделе группировка «Север» установила контроль над Храповщиной, Садками и Великим Приколом в Сумской области, Казачьей Лопанью, Василевкой, Должанкой и Благодатным в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки за указанный период противник потерял более 1660 военнослужащих, 13 бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Запад» освободили Святогорск в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1415 военнослужащих, 15 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освободив Червоную Криницу в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили более 2230 военнослужащих и шесть бронемашин.

    Подразделения группировки «Днепр» взяли под контроль Новопавловку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    За прошлую неделю уничтожены свыше 330 военнослужащих, шесть бронемашин и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта.

    Днем ранее они освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР.

    А до этого армия России зачистила от противника Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

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    4 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта»

    Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с Россией к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта» и подготовиться к масштабному военному конфликту к 2030 году.

    Руководство Евросоюза активно готовится к масштабному вооруженному конфликту, который может начаться к 2030 году, заявил Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, передает РИА «Новости».

    «Предпринимая попытки возродить в Европе «дух вермахта», европейские элиты прикладывают к этому серьезные усилия... Готовность к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Европейского союза», – сказал глава СВР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о подготовке европейскими странами нападения на манер Гитлера.

    Президент России Владимир Путин обвинил руководство западных государств в намеренном создании нестабильности на международной арене.

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    4 сентября 2026, 09:11 • Новости дня
    При массированной атаке на Белгородскую область за сутки погибли пять человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область порядка 150 раз за прошедшие сутки, в результате погибли пять мирных жителей, еще 14 пострадали, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

    Вооруженные силы Украины нанесли около 150 ударов по территории Белгородской области за минувшие сутки, передает канал Александра Шуваева в «Максе».

    Врио губернатора региона уточнил, что в результате атак погибли пять мирных жителей, еще 14 получили ранения.

    «В результате ударов ВСУ в Шебекинском округе погибли пять человек, среди которых сотрудники скорой помощи. <…> В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. Девять раненых находятся на стационарном лечении. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое», – написал Александр Шуваев.

    В общей сложности украинские войска атаковали регион 148 раз. Из них восемь ударов пришлось на артиллерию и реактивные системы залпового огня, а пять раз взрывные устройства сбрасывались с беспилотников. Под обстрел попали 15 округов, включая Белгородский, Шебекинский и Грайворонский.

    Кроме того, средства противовоздушной обороны региона успешно сбили и подавили 123 украинских беспилотных летательных аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при обстреле Шебекино погибли два медицинских работника.

    В середине августа жертвами массированных ударов по региону стали восемь мирных жителей.

    В начале августа в результате ночных атак пострадали еще 25 человек.

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    4 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников
    ПВО отразила атаку летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака десяти БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», – заявил глава города в «Максе».

    В настоящее время специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за август в сторону Московского региона Украиной было направлено 8670 беспилотников.

    Масштаб атак дронов ВСУ на Москву в августе вырос до максимального за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    4 сентября 2026, 12:37 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли массированный и 17 групповых ударов по объектам ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    С 29 августа по 4 сентября ВС России нанесли массированный и 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотниками большой дальности по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

    Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием и хранение грузов военного назначения, а также предназначенных для ВСУ горюче-смазочных материалов, говорится в канале Max Минобороны.

    За неделю были поражены восемь действовавших в интересах ВСУ сухогрузов и контейнеровоз.

    Также были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, логистические центры, цеха производства и места хранения БПЛА и комплектующих к ним.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, горючего и материальных средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Напомним, утром в пятницу ВС России поразили два сухогруза с оружием для Украины.

    Накануне ВС России уничтожили сухогруз и контейнеровоз с оружием для ВСУ в Черном море.

    Кроме того, Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

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    4 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей

    Путин: Будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей

    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» заявил о необходимости передачи будущим поколениям россиян характера победителей, унаследованного от героических предков.

    Глава государства подчеркнул, что сохранение исторической правды остается важнейшим направлением государственной политики, передает РИА «Новости». По его словам, эта работа ведется постоянно и опирается на достижения предшествующих поколений.

    «Это те ценностные, нравственные ориентиры, характер победителей, которые должны наследовать и хранить наши дети и наши внуки», – заявил Путин. Он добавил, что подвиги предков имеют огромное значение для укрепления единства общества.

    Президент также отметил значимую роль исторических примеров в воспитании молодежи. В качестве одного из них он привел трудовой подвиг подростков 14-15 лет, которые ковали победу в тылу во время Великой Отечественной войны.

    На параде Победы президент России Владимир Путин подчеркнул мотивирующее значение подвига поколения победителей для бойцов спецоперации.

    Глава государства отметил силу единства и преданности родине советского народа.

    Политолог Владимир Шаповалов назвал память о Великой Отечественной войне главным ориентиром для формирования образа будущего страны.

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    4 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    ВС России поразили действующий в интересах ВСУ логистический центр в Николаеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников большой дальности нанесли удары по логистическим центрам и судам с западным вооружением для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Как сообщает ведомство в Max, в Николаевской области уничтожен логистический объект в Николаеве, обеспечивавший поставки военно-технического оборудования для ВСУ. В Киевской области был поражен центр в Броварах, где хранились товары двойного назначения и военное имущество.

    В Одесской области российские силы атаковали места сосредоточения большегрузной техники в населенном пункте Дачное, которая использовалась для подвоза боеприпасов украинским подразделениям. Кроме того, в порту Черноморск был поражен сухогруз с западным военно-техническим имуществом для украинской армии.

    Также в акватории Черного моря восточнее Одессы успешно атакованы сухогруз и танкер. На этих судах находились комплектующие для производства беспилотников, боеприпасы и горючее, предназначенные для нужд ВСУ.

    Напомним, 2 сентября российские военные уничтожили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    Днем ранее ударные дроны атаковали крупный логистический центр в Одесской области.

    В конце августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по логистическому центру в Броварах.

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