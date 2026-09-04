Немецкая полиция начала поиски напавшего на энергообъекты экорадикала

Deutschlandfunk: Немецкая полиция ищет напавшего на энергообъекты экорадикала

Tекст: Елизавета Шишкова

Правоохранительные органы Германии объявили в розыск жителя страны, подозреваемого в организации серии атак на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает РИА «Новости». Немецкая полиция сообщила о нападениях на энергообъекты в Бранденбурге и Северном Рейне-Вестфалии. В результате атак произошли короткие замыкания, которые привели к аварийной остановке энергоблоков.

«Подозреваемым является 49-летний мужчина из Гевельсберга в южной части Рурской области. Ведется его розыск», – говорится в публикации радиостанции Deutschlandfunk.

Подозреваемый ранее сам разослал в несколько немецких редакций письмо, в котором взял на себя ответственность за произошедшее. Полиция подтвердила подлинность этого послания, поскольку в нем содержались уникальные детали, известные только исполнителю атак. Мужчина утверждал, что действовал в одиночку, объяснив свои шаги приверженностью радикальным идеям по защите окружающей среды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Германии получили письмо с признанием в диверсиях на электросетях Северного Рейна-Вестфалии.

Возле поврежденной подстанции в городе Бергхайм следователи нашли шесть пусковых устройств.

До этого экстренные службы обезвредили несколько самодельных ракетных установок на энергетическом объекте в Бранденбурге.