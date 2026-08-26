Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Глава Volkswagen анонсировал увольнение четверти руководителей ради экономии
Глава Volkswagen объявил о сокращении управленческого аппарата на 25%
Ради масштабного снижения издержек немецкий Volkswagen намерен ликвидировать каждую четвертую управленческую должность в своих подразделениях по всему миру, заявил гендиректор автоконцерна Оливер Блуме.
Генеральный директор Оливер Блуме рассказал о жестких мерах экономии во время визита на завод в Эмдене, передает ТАСС.
«Все подразделения должны внести свой вклад; это колоссальное усилие, которое увенчается успехом только вместе», – подчеркнул топ-менеджер.
На следующем этапе оптимизация затронет центральные службы, отделы разработок и сбыта. Блуме пояснил, что озвученная ранее цифра в 50 тыс. уволенных сотрудников является лишь теоретической расчетной величиной. Ожидается, что половина сокращений придется на Германию, а остальные затронут около 170 подразделений автоконцерна.
Накануне работники головного предприятия в Вольфсбурге встретили руководителя свистом и протестными плакатами. Недовольство трудового коллектива удалось погасить только после личного обращения генерального директора к собравшимся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автогигант Volkswagen запланировал сокращение до 100 тыс. рабочих мест по всему миру.
Глава концерна Оливер Блюме подтвердил программу увольнения 50 тыс. сотрудников к 2030 году.
До конца года автопроизводитель сократит 19 тыс. человек на своих немецких предприятиях.