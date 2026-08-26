  • Новость часаМинпромторг доложил Путину о рекордном росте обрабатывающей промышленности
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

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    26 августа 2026, 14:30 • Новости дня

    Глава Volkswagen анонсировал увольнение четверти руководителей ради экономии

    Глава Volkswagen объявил о сокращении управленческого аппарата на 25%

    Tекст: Мария Иванова

    Ради масштабного снижения издержек немецкий Volkswagen намерен ликвидировать каждую четвертую управленческую должность в своих подразделениях по всему миру, заявил гендиректор автоконцерна Оливер Блуме.

    Генеральный директор Оливер Блуме рассказал о жестких мерах экономии во время визита на завод в Эмдене, передает ТАСС.

    «Все подразделения должны внести свой вклад; это колоссальное усилие, которое увенчается успехом только вместе», – подчеркнул топ-менеджер.

    На следующем этапе оптимизация затронет центральные службы, отделы разработок и сбыта. Блуме пояснил, что озвученная ранее цифра в 50 тыс. уволенных сотрудников является лишь теоретической расчетной величиной. Ожидается, что половина сокращений придется на Германию, а остальные затронут около 170 подразделений автоконцерна.

    Накануне работники головного предприятия в Вольфсбурге встретили руководителя свистом и протестными плакатами. Недовольство трудового коллектива удалось погасить только после личного обращения генерального директора к собравшимся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автогигант Volkswagen запланировал сокращение до 100 тыс. рабочих мест по всему миру.

    Глава концерна Оливер Блюме подтвердил программу увольнения 50 тыс. сотрудников к 2030 году.

    До конца года автопроизводитель сократит 19 тыс. человек на своих немецких предприятиях.

    25 августа 2026, 12:02 • Новости дня
    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ располагает уликами, указывающими на возможных организаторов попытки атаки БПЛА на аэропорт Лейпциг/Галле, сообщила газета Bild со ссылкой на членов президиума партии ХДС.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на закрытом заседании партии сообщил о наличии зацепок, указывающих на организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига, передает ТАСС со ссылкой на таблоид Bild

    Политик подчеркнул готовность публично назвать виновных после завершения расследования. Инцидент произошел поздно вечером четвертого августа. На летном поле обнаружили беспилотник с самодельным взрывным устройством возле украинского грузового самолета Ан, однако детонатор не сработал. В ту же ночь второй аппарат столкнулся с бортом компании DHL. Спустя десять дней следователи нашли третий дрон и следы порядка 50 граммов гексогена.

    Глава МВД Германии Александер Добриндт охарактеризовал произошедшее как «сценарий гибридной атаки». Он не исключил причастность иностранных государств к организации преступления. Расследованием дела занимается Генеральная прокуратура ФРГ. Немецкое правительство планирует тщательно продумать ответные меры, чтобы не сыграть на руку злоумышленникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от аэропорта Лейпцига.

    Следователи выявили следы ДНК на найденном в начале августа летательном аппарате.

    Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал инцидент с дроном новым уровнем гибридной угрозы.

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    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    24 августа 2026, 10:02 • Новости дня
    В Германии сочли оскорблением удар по Борисполю во время визита Вадефуля в Киев

    Welt: Удар по Борисполю во время визита Вадефуля в Киев стал оскорблением для ФРГ

    В Германии сочли оскорблением удар по Борисполю во время визита Вадефуля в Киев
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер счел явным оскорблением Германии удар ВС России по пригороду Киева в то время, как столице Украины находился глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

    Ракетная атака Вооруженных сил России по объектам в Киевской области произошла в момент визита главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, передает РИА «Новости».

    Находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер выразил возмущение данным совпадением.

    «Россияне утверждают, что атаковали фуры, предназначенные для запуска украинских беспилотников. И Йоханн Вадефуль находился в Киеве именно в это время. На мой взгляд, все это должно рассматриваться как явное оскорбление Германии», – сказал он.

    Журналист отметил, что ранее визиты немецких политиков на Украину, включая экс-канцлера Олафа Шольца и бывшую главу МИД Анналену Бербок, сопровождались лишь включением сирен воздушной тревоги.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в субботу прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    Вадефуль во время визита  пообещал выделить украинской стороне дополнительные 50 млн евро.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 40 автомобилей с пусковыми установками для дальних дронов. Удар наносился ракетами комплекса «Искандер» в районе Борисполя под Киевом. Ведомство неоднократно подчеркивало, что высокоточные атаки направлены исключительно на снижение военно-экономического потенциала противника.

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    25 августа 2026, 18:39 • Новости дня
    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд

    Россияне купили рекордные 3,6 тыс. подержанных электромобилей в июле

    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вторичный рынок электромобилей в России по итогам июля показал небывалый рост, преодолев исторический рубеж в три тысячи реализованных машин, следует из данных «Автостата».

    Вторичный рынок электрокаров в России за минувший месяц впервые превысил отметку в 3 тыс. реализованных машин, составив 3,6 тыс. единиц, передает ТАСС. Предыдущий максимум зафиксировали в октябре прошлого года, когда автолюбители купили 2 191 подержанный электромобиль.

    «Согласно данным агентства «Автостат» в июле 2026 года россияне приобрели 3 646 подержанных электрокаров. Это в 2,9 раза больше, чем в том же месяце прошлого года», – отмечается в сообщении.

    Лидерами среди марок стали Nissan с показателем 1,3 тыс. машин, Zeekr (430 штук) и Tesla (337 единиц).

    Самой популярной моделью оказался Nissan Leaf, разошедшийся тиражом 1,2 тыс. экземпляров. Продажи остальных моделей не достигли и 300 штук. Всего за семь месяцев этого года в стране купили 11,4 тыс. электромобилей с пробегом, что на 67% превышает результат января – июля прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые семь месяцев текущего года реализация электромобилей в стране увеличилась почти в два раза.

    Минпромторг сообщил о росте продаж новых экологичных машин на 91% по итогам первого полугодия. При этом спрос на подержанные электрокары среди россиян возрос на треть.

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    25 августа 2026, 14:48 • Новости дня
    Диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии

    Полиция Германии начала расследование диверсии из-за перерезанных ж/д кабелей

    Tекст: Мария Иванова

    В федеральной земле Баден-Вюртемберг злоумышленники повредили коммуникации, что привело к масштабным сбоям в движении поездов и работе интернета.

    Инцидент произошел на окраине города Бакнанг, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Правоохранительные органы считают произошедшее умышленным преступлением и рассматривают версию диверсии.

    «Кабели проходят под мостом и несколько метров тянутся вдоль железнодорожных путей на окраине Бакнанга. Там неизвестные, предположительно, перерезали несколько кабелей, что нарушило движение поездов, а также работу интернета и телефонной связи в некоторых частях города», – сообщает агентство.

    Представитель местной полиции уточнил, что в бетонном кабельном колодце возле путей криминалисты обнаружили следы применения инструментов. Специалисты также провели поиск фрагментов ДНК на месте происшествия. Расследованием инцидента занимается специализированная инспекция государственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом остановилось из-за умышленного повреждения сигнальных кабелей.

    В августе прошлого года на угольной ветке в Саксонии-Анхальт произошло возгорание железнодорожных кабелей. Ранее полиция зафиксировала аналогичный случай поджога на участке железной дороги в Дюссельдорфе.

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    24 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    Uniper и Equinor подписали контракт на поставку газа до 2041 года

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая энергокомпания Uniper и норвежская Equinor заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа объемом более 30 ТВ-ч ежегодно.

    Соглашение подписали в понедельник в норвежском городе Ставангер, передает ТАСС.

    Согласно документу, Equinor будет ежегодно поставлять Uniper более 30 ТВ-ч природного газа, что соответствует почти 2,9 млрд кубометров.

    «Соглашение укрепляет долгосрочную стабильность снабжения газом германского рынка и диверсифицирует контрактное портфолио Uniper», – заявили в пресс-службе немецкой компании. Договор рассчитан на 15 лет – с 1 января 2027 года по 31 декабря 2041 года.

    Стоимость поставок стороны не раскрыли. В Equinor лишь отметили, что цена будет отражать рыночные условия, а остальные коммерческие детали останутся конфиденциальными.

    Согласованные объемы газа составляют около 3,5% от общего годового потребления Германии, которое, по данным Федерального сетевого агентства, в 2025 году достигло 864 ТВ-ч. Норвегия остается крупнейшим поставщиком газа для Германии: по итогам 2025 года на нее пришлось 44% всего немецкого импорта этого топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подтвердила смену лидера среди экспортеров газа в Евросоюз – Норвегия обогнала США.

    Германский энергоконцерн Uniper ранее стал объектом давления Еврокомиссии по вопросу продажи своих активов.

    Компания Uniper также расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с «Газпром экспортом» после решения арбитражного суда в Стокгольме.

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    23 августа 2026, 20:50 • Новости дня
    Глава МИД Германии Вадефуль посетил Харьков

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл с визитом в прифронтовой Харьков, осмотрев разрушенные объекты инфраструктуры под звуки сирен воздушной тревоги.

    Глава немецкого дипломатического ведомства прибыл в Харьков, передает DW. В ходе поездки министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в городе неоднократно звучали сигналы воздушной тревоги.

    Руководитель МИД ФРГ осмотрел местный университет, электростанцию и депо метрополитена, которое было разрушено российскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    Во время поездки немецкий министр анонсировал передачу дополнительных 50 млн евро для поддержки прифронтовых территорий.

    В воскресенье в украинскую столицу для проведения переговоров приехали лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии и Норвегии.

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    24 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова напомнила об истинных оскорблениях ФРГ в ответ на обвинения Берлина

    Захарова в ответ на обвинения в якобы оскорблении ФРГ напомнила о поддержке ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на обвинения немецких журналистов в оскорблении Германии, напомнив Берлину о регулярных унижениях ФРГ и поддержке украинских властей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на упреки немецких журналистов по поводу мнимого оскорбления Берлина после удара по Борисполю, сообщают «Известия». В момент атаки в Киеве с необъявленным визитом находился глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

    «Оскорбляют Германию регулярно: то телефон Меркель прослушивали американские спецслужбы; то «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали; то немецкое руководство поставляет оружие киевскому режиму, из-за которого детей убивают из года в год; то немецкие официальные лица посещают Киев в момент нанесения ВСУ ударов по мирным жителям. И почему-то все эти оскорбления Германия терпит», – заявила дипломат.

    Министр иностранных дел Германии прибыл в украинскую столицу 22 августа. Целью его поездки стало обсуждение технического и экономического сотрудничества двух государств.

    Ранее 22 августа глава МИД Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом. В ходе этой поездки немецкий министр пообещал выделить украинской стороне дополнительные 50 млн евро.

    В тот же день Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 40 автомобилей с пусковыми установками для дальних дронов. Удар наносился ракетами комплекса «Искандер» в районе Борисполя под Киевом. Ведомство неоднократно подчеркивало, что высокоточные атаки направлены исключительно на снижение военно-экономического потенциала противника.

    Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер назвал ракетный удар ВС России по пригороду украинской столицы в момент нахождения там Вадефуля явным оскорблением ФРГ.

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    24 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    Умер один из богатейших людей Германии

    Основатель Kuehne+Nagel Клаус-Михаэль Кюне умер в 89 лет

    Tекст: Мария Иванова

    В Швейцарии скончался почетный председатель логистического гиганта Kuehne+Nagel Клаус-Михаэль Кюне, чье состояние оценивалось примерно в 49 млрд долларов.

    Клаус-Михаэль Кюне занимал пост почетного председателя логистического гиганта Kuehne+Nagel, чье состояние по данным индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index оценивалось примерно в 49 млрд долларов, передает РИА «Новости». Это делало предпринимателя одним из богатейших людей Германии.

    «Совет директоров, правление и сотрудники компании Kuehne+Nagel International AG скорбят в связи с кончиной Клауса-Михаэля Кюне. Клаус-Михаэль Кюне скончался в ночь на понедельник в возрасте 89 лет в Шинделлеги, Швейцария», – говорится в сообщении компании.

    Группа компаний Kuehne+Nagel является одним из ведущих мировых поставщиков логистических услуг со штаб-квартирой в Швейцарии. В компании работают около 88 тыс. сотрудников в более чем 1,3 тыс. подразделениях почти в 100 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский медиамагнат Дональд Ньюхаус ушел из жизни в возрасте 96 лет из-за онкологического заболевания.

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    24 августа 2026, 14:43 • Новости дня
    Росстандарт запретил продажу китайских грузовиков Camc H7 и спецтехники

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России запретили ввод в обращение грузовиков Camc типа H7, а также спецтехники Santai, Desa и DSCN типа DSTBJSQ из-за нарушений технического регламента, сообщили в Росстандарте.

    Ведомство провело внеплановые выездные проверки и обнаружило нарушения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011, передает РИА «Новости».

    Речь идет о недостатках в конструкции противоподкатной защиты и боковых защитных устройств, креплениях ремней безопасности, защитных свойствах кабины, тормозных системах и рулевом управлении, а также о несоответствии весовых ограничений.

    «Выявленные нарушения могут создавать существенные риски для жизни и здоровья водителей, пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения», – отметили в Росстандарте.

    Ведомство предписало изготовителям приостановить продажи техники с нарушениями, устранить недостатки и разработать программы отзывных кампаний, согласовав их с регулятором.

    Представители производителей уже уведомили Росстандарт о приостановке реализации проблемной продукции и начали готовить соответствующие программы. После согласования дилерские центры свяжутся с владельцами транспортных средств и расскажут, как бесплатно устранить нарушения.

    До завершения отзывных кампаний продажа и регистрация в ГИБДД указанных моделей на территории России запрещены.

    Росстандарт ранее ограничил продажу грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за нарушений требований безопасности.

    В июле 2025 года ведомство также ввело запрет на ввоз и реализацию китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak.

    После этого решения импорт грузовиков из Китая в Россию сократился втрое, достигнув минимума с февраля 2025 года.

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    24 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Politico: Берлин разработал четыре сценария изоляции «АдГ»

    Берлин приготовил план сдерживания «АдГ»

    Tекст: Мария Иванова

    Власти ФРГ прорабатывают варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай ожидаемой победы правой партии «Альтернатива для Германии» на сентябрьских земельных выборах.

    Если Ульрих Зигмунд и его партия одержат победу на выборах в Саксонии-Анхальт, политический «файервол», отделявший «АдГ» от власти на федеральном и земельном уровнях с 2013 года, будет разрушен, пишет Politico.

    Берлин и другие федеральные земли уже обсуждают, как ограничить доступ представителей «АдГ» к чувствительной информации, особенно в сфере разведки и безопасности.

    Министр внутренних дел Тюрингии социал-демократ Георг Майер заявил: «Если «АдГ» выдвинет премьер-министра в Саксонии-Анхальт, в Кремле откроют шампанское». По его словам, партия располагает «хорошими каналами» связи с Москвой.

    Среди рассматриваемых мер – проведение дополнительных закрытых встреч министров внутренних дел без участия представителя Саксонии-Анхальт, а также создание «китайских стен» внутри общих информационных систем, чтобы блокировать доступ «АдГ» к сведениям о правом экстремизме и шпионаже. Представитель партии в Саксонии-Анхальт Патрик Харр назвал обвинения в связях с Москвой «полной бессмыслицей».

    Другим инструментом давления называют систему финансового выравнивания между землями: в 2025 году Саксония-Анхальт получила по этой линии около 2,8 млрд евро – почти пятую часть своего бюджета. Крайней мерой считается так называемое федеральное принуждение по статье 37 Основного закона, позволяющее Берлину принудить землю выполнять федеральные обязательства, хотя этот инструмент никогда не применялся.

    Эксперты отмечают, что подобные ограничительные меры рискуют лишь укрепить главный аргумент «АдГ» – обвинение в том, что истеблишмент отказывается признавать волю избирателей. При этом опрос, проведенный в июле, показал: лишь 42% немцев считают правильным отказ социал-демократов и ХДС от сотрудничества с «АдГ», тогда как ранее этот показатель достигал 54%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц попытался остановить рост популярности «АдГ» на востоке страны накануне выборов в Саксонии-Анхальт.

    Немецкие спецслужбы ранее включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций.

    Лидеры «АдГ» Алис Вайдель и Тино Хрупалла в ответ пообещали защищаться от подобных обвинений юридическими средствами.

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    24 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    В массовой аварии на юге Москвы погиб водитель

    Tекст: Денис Тельманов

    На юге Москвы произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого погиб один из водителей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

    По предварительным данным, трагедия случилась на Каширском шоссе в районе дома семь, сообщила Госавтоинспекция Москвы в Max.

    В результате столкновения трех транспортных средств погиб водитель одной из машин. На месте инцидента в настоящее время работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в центре столицы водитель мотоцикла погиб при столкновении с каретой скорой помощи.

    В конце июля на МКАД произошла смертельная авария с участием пяти автомобилей. За несколько дней до этого в Новой Москве два человека скончались после столкновения легкового автомобиля с фурой.

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    24 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    СВР: Германия расследует украинский след в инциденте с дроном в Лейпциге

    СВР: ФРГ рассматривает украинскую версию инцидента с дроном в Лейпциге

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии негласно прорабатывают версию о причастности Киева к инциденту с беспилотником, обнаруженным на стоянке украинских самолетов в Лейпциге, сообщает Служба внешней разведки (СВР).

    Служба внешней разведки России сообщает, что правоохранительные органы Германии рассматривают различные версии появления дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, включая украинский след, следует из сообщения на сайте СВР.

    Беспилотник обнаружили 5 августа на стоянке украинских транспортных самолетов.

    По данным ведомства, в Киеве довольны медийным эффектом от инцидента. Немецкие политики и европейские СМИ поспешили обвинить Москву еще до появления предварительных результатов расследования.

    «Дотянулась рука Москвы», – заявили они, следуя отработанному сценарию, как это было с подрывом «Северных потоков» в 2022 году.

    В СВР отметили, что подобные обвинения призваны подтолкнуть Европу к дальнейшему опустошению военных арсеналов ради поддержки киевского режима. Кроме того, это может быть попыткой ослабить позиции немецкой оппозиции, выступающей за прагматичные отношения с Россией.

    По данным СВР, следствие всерьез прорабатывает версию о причастности Украины. Однако в российской разведке сомневаются, что властям Германии хватит политической воли огласить объективные выводы расследования.

    Немецкие правоохранители заподозрили Украину в инсценировке атаки беспилотника в аэропорту Лейпцига.

    Следователи обнаружили на найденном в аэропорту Лейпцига БПЛА генетические следы.

    Украинский самолет в аэропорту Лейпцига перевозил партию французских боеприпасов.

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    24 августа 2026, 12:47 • Новости дня
    Соцрасходы Германии взлетели из-за старения населения

    Институт ifo зафиксировал рекордный рост социального бюджета Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Расходы Германии на социальную сферу достигли рекордного уровня, а доля пенсионного обеспечения и медицины в них выросла до 70% на фоне старения населения.

    Социальный бюджет Германии за 1992–2025 годы увеличился в реальном выражении примерно на 70%, при этом его доля в ВВП страны также выросла, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ исследовательского института ifo.

    С 2019 по 2025 год суммарные социальные расходы с поправкой на инфляцию увеличились на 11,5%, а их доля в ВВП поднялась с 29,6% до 32%. В институте объясняют это тремя причинами: экономика Германии в 2023–2024 годах не показывала роста, число пожилых людей продолжает увеличиваться, а власти вводят новые и увеличивают уже существующие социальные выплаты.

    «На долю пенсионного обеспечения и медицину в 2025 году вместе приходится около 70% всех социальных расходов, и они обеспечивают более 80% реального роста расходов с 1992 года. Финансируемые за счет налогов системы поддержки и социального обеспечения составляют почти 20% социального бюджета», – говорится в сообщении института.

    Эксперты ifo отметили, что демографические изменения остаются главным структурным фактором роста затрат и усиливают перераспределение нагрузки между поколениями в немецком социальном государстве. Дополнительно ситуацию осложняет рекордно низкая рождаемость: по данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), в 2025 году она оказалась самой низкой с 1946 года – минимальной за весь послевоенный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рождаемость в Германии по итогам 2025 года упала до минимума с момента окончания Второй мировой войны.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее выступил за поэтапное повышение пенсионного возраста до 70 лет для предотвращения коллапса системы социального обеспечения. Он же заявлял, что государство всеобщего благосостояния в нынешнем виде больше не может финансироваться экономически.

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    24 августа 2026, 21:16 • Новости дня
    Глава МИД Германии признал нехватку денег на помощь Украине

    Глава МИД Германии Вадефуль признал нехватку денег на помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские государства столкнулись с нехваткой финансов для оплаты поставок вооружений Киеву, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

    По его словам, немецкие власти могут заранее выделить часть денег, изначально запланированных на следующий год, передает РИА «Новости».

    «Денег действительно не хватает... Я должен обсудить это в Берлине и Брюсселе, в том числе на встрече европейских министров иностранных дел», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства после визита в Харьков.

    Дипломат добавил, что планирует провести переговоры с министром финансов Ларсом Клингбайлем. Цель встречи – определить дальнейшие шаги Германии и других стран, а также оценить возможность досрочного направления будущих бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль посетил с визитом прифронтовой Харьков.

    В ходе поездки на Украину немецкий министр пообещал выделить Киеву 50 млн евро гуманитарной помощи. Во время нахождения дипломата в украинской столице Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по объектам в Киевской области.

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