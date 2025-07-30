Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.2 комментария
В России запретили продажу четырех моделей китайских грузовиков
В России введен запрет на ввоз и реализацию китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak из-за нарушений в области безопасности, сообщили в Росстандарте.
Решение о запрете импорта и реализации ряда моделей китайских грузовиков принято по итогам внеплановых выездных проверок, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Росстандарт применил «защитительную оговорку» технического регламента к моделям Dongfeng DFH4180, Foton BJ4189, FAW CA4250 и CA4180, Sitrak ZZHS, а также к шасси Foton M4L.
В ведомстве пояснили, что аналогичные ограничения распространяются на грузовики Dongfeng DFH5200B, Foton H5 и FAW JH6-B 8X4, имеющие документы об оценке соответствия, выданные в других странах Евразийского экономического союза.
Причиной стала выявленная опасность для жизни и здоровья водителей и прочих участников дорожного движения.
«Речь идет о несоответствии требованиям эффективности тормозной системы, уровня звука, идентификации органов управления, а также установки устройства вызова экстренных служб», – добавили там.
Официальным представителям производителей выданы предписания об устранении выявленных недостатков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росстандарт в феврале ввел запрет на импорт и реализацию грузовиков Shacman SX3258 из-за несоответствия обязательным требованиям для колесных транспортных средств.
Позже китайская компания Shacman решила локализовать производство грузовиков в России.