МВД: В Зеленограде задержали иностранку за оставление новорожденного у дома

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Полицейскими установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась иностранная гражданка 1999 года рождения, находящаяся на территории Российской Федерации незаконно», – заявила Волк ТАСС.

В отношении женщины составили административный материал по ст. 18.8 КоАП РФ. Материалы проверки по факту оставления ребенка в опасности передадут в следственные органы.

В столичной прокуратуре добавили, что женщина родила мальчика 16 октября и после выписки из родильного отделения оставила его около дома, опасаясь, что ее бросит сожитель. Накануне вечером ребенка обнаружили около одного из жилых домов, медицинские работники осмотрели его и передали в специализированное учреждение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Кировской области следователи завели уголовные дела после гибели избитого матерью двухмесячного ребенка. В феврале случайный прохожий в селе Кабычевка ЛНР нашел брошенную матерью в общественную уборную новорожденную девочку. В прошлом году полицейские задержали в Москве двух человек при попытке продать новорожденного за 1 тыс. долларов.