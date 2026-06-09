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В Кировской области мать убила младенца и спрятала тело
В Кировской области мать убила младенца и спрятала тело при помощи сожителя
В Кировской области возбуждены уголовные дела после гибели двухмесячного ребенка, которого до смерти избила собственная мать, а затем спрятала тело при помощи сожителя, сообщили в региональном управлении СК России.
В Котельниче Кировской области 20-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения нанесла несколько ударов по голове своему сыну. От полученных травм младенец скончался на месте, сообщает СУ СК РФ по региону.
После убийства женщина вместе с 42-летним сожителем вывезла тело ребенка в поселок Ленинская Искра. Там они спрятали погибшего в хозяйственной постройке одного из заброшенных домов.
«Жительнице города Котельнич предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, по ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в ведомстве.
В отношении сожителя возбуждено отдельное уголовное дело. Мужчина подозревается в укрывательстве особо тяжкого преступления, так как он стал очевидцем убийства, но не сообщил в полицию, а помог скрыть следы преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд на Кубани вынес приговор сожителям за жестокую расправу над малолетним сыном. В конце прошлого года правоохранители заключили под стражу жительницу Иркутска за убийство двух маленьких детей.
А прошлым летом суд в Петербурге арестовал мужчину и женщину за расправу над новорожденным.