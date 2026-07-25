Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.4 комментария
Новак сообщил об улучшении ситуации с топливом в России
Ситуация с обеспечением горючим на автозаправочных станциях внутри страны улучшилась, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Ситуация постепенно стабилизируется, ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс спроса и предложения сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению топливом, в том числе и сельхозтоваропроизводителей», – приводят «Известия» слова Новака. Он добавил, что северный завоз обеспечивается в полном объеме, а нефтяные компании поставляют необходимые объемы.
Однако в некоторых регионах, особенно в Сибири, сохраняются сложности с топливом. По словам вице-премьера, вопросы обеспечения решаются в ручном режиме. Особое внимание уделяется Алтайскому и Забайкальскому краям, Якутии, Иркутской области и Республике Алтай.
Новак также сообщил, что Россия договорилась с Казахстаном о возможных поставках излишков нефтепродуктов при необходимости.
Ранее Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка.
Правительство для обеспечения стабильности отложило плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах.
Ранее российские нефтяные компании получили указание нарастить объемы поставок горючего в отдельные субъекты страны.