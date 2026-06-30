Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.4 комментария
Стало известно о возможном возвращении бензина стандарта «Евро-2»
«Коммерсантъ» сообщил о возможном возвращении бензина стандарта «Евро-2»
Правительство может разрешить до июля 2027 года выпуск и обращение бензина и дизтоплива пониженного стандарта – «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Это следует из проекта постановления. Мера рассматривается для насыщения внутреннего рынка.
Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок бензина и дизельного топлива стандартов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», пишет «Коммерсантъ».
Данная мера призвана предотвратить дефицит горючего. Кроме того, чиновники обсуждают вероятность импорта бензина с ограничением содержания метанола до 3%.
Реализация топлива класса «Евро-2» находилась под запретом с 2013 года. Однако осенью 2025 года кабинету министров пришлось разрешить ряду нефтеперерабатывающих заводов выпускать продукцию стандарта «Евро-3».
«Ослабление требований к бензину до класса «Евро-3», скорее всего, оказалось недостаточным для насыщения рынка высокооктановым бензином», – рассказал источник издания в отрасли.
Директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отметил, что использование устаревшего горючего несет риски для современных двигателей. При этом значительная часть автопарка в регионах все еще способна потреблять низкокачественное топливо без серьезных последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала импорт бензина из-за рубежа для стабилизации внутреннего рынка.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил временно приостановить нормативы биржевых продаж топлива.
Президент Владимир Путин призвал принять дополнительные меры стабилизации внутреннего рынка топлива.