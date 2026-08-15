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    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 18:50 • Новости дня

    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о необходимости жесткой реакции Москвы на слова Такаити

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления главы японского правительства о посещении Курильских островов российским лидером требуют сурового ответа со стороны Москвы, считает экс-аналитик американской разведки Рэй Макговерн.

    Высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова требуют жесткой реакции со стороны Москвы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Гленна Диесена, передает РИА «Новости».

    «Настало время Путину продемонстрировать российскую мощь в таких странах, как почти нацистская, судя по тому, что говорит премьер-министр Санаэ Такаити, Япония. Необходимо демонстративно, но осторожно, прояснить ситуацию, чтобы японцы знали свое место», – сказал эксперт.

    По мнению Макговерна, Токио не стоит рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов в попытках оказать давление на Россию. Аналитик подчеркнул, что Вашингтон всегда ставит на первое место исключительно собственные национальные интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп. Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест из-за этой поездки.

    Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о статусе данных территорий.

    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    МИД предупредил США и Турцию о последствиях в связи с планами вооружить Киев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений относительно обнародованной Конгрессом США информации о масштабной передаче наступательных вооружений Киеву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала американо-турецкие планы поставок вооружений украинским властям, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

    Согласно документам Конгресса США, речь идет о передаче внушительного арсенала наступательных средств.

    «Обращает на себя внимание тот факт, что обстоятельства и условия столь масштабного «трансфера» смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми», – заявила Захарова. В планируемый пакет входят 12 установок ракетных систем залпового огня, более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 оперативно-тактических ракет ATACMS.

    По словам представителя ведомства, накачка Киева новыми вооружениями не сможет серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Однако такие действия нанесут серьезный урон двусторонним отношениям России с США и Турцией. В МИД подчеркнули, что попытки Анкары использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием украинские войска, подтачивают взаимное доверие.

    «Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно снабжать оружием украинских нацистов неизбежно подтачивают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает «летальных» поставок Киеву», – подчеркнула Захарова

    Она сообщила. что МИД запросил объяснений у США и Турции по планам поставок оружия Киеву и добавила, что «еще не поздно трезво оценить ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США уведомил конгресс о планах передачи Украине турецких ракет ATACMS.

    Позже власти Турции опровергли информацию о намерениях американского ведомства поставлять вооружение транзитом через свою территорию. Ранее Мария Захарова уже предупреждала Вашингтон о непредсказуемых последствиях военной помощи киевским властям.

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    15 августа 2026, 08:33 • Новости дня
    Император Японии заявил о раскаянии в годовщину завершения войны

    Император Японии Нарухито заявил о раскаянии в годовщину завершения войны

    Император Японии заявил о раскаянии в годовщину завершения войны
    @ EPA/EUGENE HOSHIKO/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе памятной церемонии, посвященной завершению Второй мировой войны, император Японии Нарухито выразил глубокое раскаяние и надежду на сохранение мира.

    Император Японии Нарухито выступил с речью на церемонии, приуроченной к 81-й годовщине объявления о завершении войны в 1945 году , передает РИА «Новости». Трансляция мероприятия велась в прямом эфире.

    «Долгое время после войны мы думаем о годах и месяцах мира, но, оглядываясь назад, с глубоким раскаянием искренне желаю, чтобы ужасы войны больше не повторились, и вместе со всем народом выражаю скорбь о всех, кто погиб во время войны и в огне войны, и молюсь за мир во всем мире и еще большее развитие нашей страны», – произнес монарх.

    Примечательно, что премьер-министр страны Санаэ Такаити в этот раз не упомянула о раскаянии, что произошло впервые за несколько лет.

    Дед нынешнего правителя, император Хирохито, 15 августа 1945 года объявил об окончании боевых действий, фактически признав поражение. Накануне Токио присоединился к Потсдамской декларации, требовавшей капитуляции, которая была официально подписана 2 сентября того же года. Ежегодно в середине августа в Японии чтят память жертв конфликта.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити направила ритуальное подношение в милитаристский храм Ясукуни.

    Руководители правящей Либерально-демократической партии посетили милитаристский храм Ясукуни лично.

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пообещал изъять незаконно нажитое имущество прояпонских коллаборационистов.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    15 августа 2026, 10:12 • Новости дня
    Советник президента посоветовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФ

    Советник президента Кобяков посоветовал Западу следить за словами Путина на ВЭФ

    Советник президента посоветовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет содержать важные заявления, за которыми советуют внимательно следить западным странам, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.

    Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил о предстоящем важном выступлении Владимира Путина на ВЭФ, передает ТАСС. По его словам, речь на пленарном заседании будет содержать значимые тезисы.

    «Конечно, отдельно всегда особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу», – отметил Кобяков.

    Фонд Росконгресс анонсировал проведение Восточного экономического форума во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В 2026 году главной темой мероприятия станет развитие Дальнего Востока на благо людей.


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    15 августа 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    В Турции заявили о невозможности поставок собственного оружия Киеву
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара не планирует передавать Киеву вооружения собственного производства, ограничившись возможным реэкспортом американских технологий.

    Турция не намерена поставлять Украине вооружения, произведенные на ее территории по собственным технологиям. Возможны лишь поставки оружия, ранее полученного из США или собранного по американской лицензии.

    «Турция не планирует поставлять Украине оружие собственного производства. Речь идет о вооружениях, которые ранее производились в Турции по американской технологии, но они не являются турецкими, то есть фактически это американское оружие, поэтому на его реэкспорт требуется одобрение Конгресса США», – подчеркнула в интервью ТАСС турецкий эксперт по вопросам международной безопасности Джанан Терджан.

    Так она прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения относительно планов поставок вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи наступательных вооружений Киеву.

    Ранее турецкое правительство опровергло информацию о намерениях Госдепартамента США поставлять военные системы транзитом через территорию республики.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о реализации американского вооружения исключительно странам НАТО.

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    15 августа 2026, 16:38 • Новости дня
    Сенатор Волошин оценил демонстрацию НАСА карты с российским Крымом

    Сенатор Волошин: Пост НАСА с российским Крымом – это принятие реальности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Демонстрация американским космическим агентством НАСА Крымского полуострова в составе России свидетельствует о неизбежном признании противниками исторического выбора крымчан, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.

    «НАСА, показав в прямом эфире Крым частью России, продемонстрировало, как противники неизбежного исторического решения постепенно начинают осознавать реальность и вступают в стадию принятия», – заявил Волошин.

    Политик напомнил, что в 2014 году жители полуострова сделали свой выбор и вернулись в Россию. По его словам, со временем становится все более очевидным, что старые политические формулировки не способны изменить главного, передает РИА «Новости».

    Волошин добавил, что этот исторический выбор является свершившимся фактом, с которым придется считаться.

    В минувшую среду американское космическое ведомство НАСА во время трансляции, посвященной солнечному затмению, отобразило Крым как российскую территорию.

    Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал итальянские учебники географии с Крымом в составе России отражением реальной ситуации.

    Представитель МИД в Симферополе Артем Березовский отметил понимание западными странами суверенного статуса региона.

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    15 августа 2026, 09:36 • Новости дня
    Школьник рассказал о мощном футбольном пасе Путина в Красноярске

    Tекст: Вера Басилая

    Школьник Денис Художитков, с которым президент России Владимир Путин обменялся ударами по мячу, рассказал, что глава государства отдал мощный и точный футбольный пас.

    На сцене церемонии награждения победителей конкурса «Большая перемена» в Красноярске Путин обменялся футбольными передачами со школьником Денисом Художитковым и его соведущей, передает РИА «Новости».

    «Так как Владимир Владимирович Путин спортсмен, я был уверен, что он ответит хорошим пасом, его пас получился очень мощный и точный», – поделился впечатлениями подросток.

    По словам мальчика, он совершенно не боялся отдавать передачу главе государства, поскольку «чувствовал уверенность в себе и в президенте».

    Отдельно пообщаться с Путиным школьнику не удалось, однако на сцене состоялось рукопожатие.

    В начале августа президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск.

    На церемонии финала конкурса «Большая перемена» глава государства сыграл в футбол с юным ведущим.

    Позже организаторы мероприятия решили отправить этот мяч в музей «Движения первых».

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    15 августа 2026, 00:32 • Новости дня
    Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева
    Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    По случаю годовщины освобождения КНДР от японской оккупации северокорейский лидер Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Оба послания были направлены 14 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    В обращении российского лидера говорится, что этот праздник стал символом мужества и стойкости корейского народа. Путин напомнил, что именно тогда были заложены «прочные традиции боевого братства и взаимопомощи», ставшие основой дружественных, добрососедских связей между Россией и КНДР.

    Президент отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

    «Уверен, что мы и впредь продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо российского и корейского народов, в интересах построения более справедливого, по-настоящему демократического миропорядка», – приводит ЦТАК текст телеграммы.

    Медведев в своей телеграмме Ким Чен Ыну также заявил, что дальнейшее углубление сотрудничества России и КНДР во всех областях отвечает коренным интересам их народов. По его словам, такое взаимодействие укрепляет стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствует формированию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Путин назначил Андрея Подъелышева главой дипломатической миссии в Пхеньяне.

    Пхеньян назвал спецоперацию священной войной за суверенитет России.

    В июле Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи.

    Осенью планируется торжественное открытие мемориала, посвященного совместному подвигу корейских и российских военнослужащих при очистке Курской области от неонацистов.

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    15 августа 2026, 07:59 • Новости дня
    Южная Корея собралась изъять имущество прояпонских коллаборационистов

    Ли Чжэ Мен обещал изъять имущество прояпонских коллаборационистов в Южной Корее

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Южной Кореи намерены расследовать происхождение и изымать незаконно нажитое имущество прояпонских коллаборационистов, заявил президент страны Ли Чжэ Мен в речи по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.

    «Поскольку 2 июня был обнародован Закон о передаче государству имущества прояпонских коллаборационистов, мы проведем расследование и изымем имущество, неправомерно накопленное лицами, совершавшими прояпонские и антинародные деяния, и обязательно добьемся того, чтобы они понесли четкую ответственность перед историей», – заявил Ли Чжэ Мен.

    Глава государства подчеркнул, что переданное государству имущество будет более ответственно управляться, а все полученные средства направят на почести и поддержку участников движения за независимость и членов их семей, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что власти расширят поиск и награждение участников освободительного движения, до сих пор не удостоенных государственных наград, а также активизируют создание мемориальных объектов в стране и за ее пределами.

    Президент отметил, что государство задействует все возможные инструменты для исправления наследия прошлого и защиты чести тех, кто боролся за независимость.

    В период 1910–1945 годов Корея находилась под властью японского генерал-губернатора, Одними из наиболее болезненных вопросов в отношениях двух стран остается тема компенсаций жертвам колониального господства, включая принудительный труд корейцев и проблему так называемых «женщин для утешения» – около 200 тыс. кореянок, принуждавшихся к проституции для японских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по случаю 81-й годовщины капитуляции во Второй мировой войне премьер-министр Японии Санаэ Такаити направила подношение в храм Ясукуни, который в странах Азии рассматривается как символ милитаризма, но сама туда не пошла.

    Трое из четырех оставшихся руководителей правящей Либерально-демократической партии Японии посетили милитаристский храм. Председатель политсовета ЛДП Такаюки Кобаяси не смог принять участие из-за паводков и ливней с человеческими жертвами в его округе в префектуре Тиба.

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    15 августа 2026, 03:22 • Новости дня
    Премьер Японии Такаити направила подношение в милитаристский храм Ясукуни

    Tекст: Антон Антонов

    По случаю 81-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне премьер-министр страны Санаэ Такаити направила подношение в спорный синтоистский храм Ясукуни, который в странах Азии рассматривается как символ милитаризма, сообщает Kyodo.

    Такаити направила подношение, но лично не пришла в храм, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

    Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Сюнъити Судзуки уточнил, что пожертвование было сделано из личных средств Такаити и от ее имени как лидера ЛДП, а не как главы правительства.

    Сам Судзуки и другие представители высшего руководства партии ранее совершили ритуальное паломничество в Ясукуни. Отдельно храм посетил министр обороны Синдзиро Коидзуми.

    По оценкам в Японии, отказ Такаити от личного визита в святилище связан с нежеланием обострять отношения с Республикой Корея и Китаем. До назначения премьер-министром она регулярно приезжала в Ясукуни, в том числе занимая министерские посты.

    В последний раз действующий глава японского правительства лично посещал этот храм в декабре 2013 года, когда должность премьера занимал Синдзо Абэ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Такаити передала священное дерево в дар храму Ясукуни.

    Такаити заняла пост премьер-министра Японии в октябре 2025 года и стала первой женщиной во главе правительства, известной своими консервативными взглядами и прежними визитами в Ясукуни.

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    15 августа 2026, 05:20 • Новости дня
    Руководители правящей партии Японии посетили милитаристский храм Ясукуни

    Tекст: Антон Антонов

    Трое из четырех руководителей правящей Либерально-демократической партии Японии (не считая главу партии премьер-министра Санаэ Такаити) в 81-ю годовщину объявления о выходе из Второй мировой войны пришли в храм Ясукуни, который в странах Азии рассматривается как символ милитаризма, сообщает Kyodo.

    В субботу утром в храм пришли генеральный секретарь ЛДП Сюнъити Судзуки, председатель генерального совета партии Харуко Аримура и глава комитета по избирательной стратегии Ясутоси Нисимура.

    Председатель политсовета ЛДП Такаюки Кобаяси не смог принять участие из-за паводков и ливней с человеческими жертвами в его округе в префектуре Тиба, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

    В Ясукуни хранятся таблички с именами погибших солдат и офицеров, павших «за императора и великую Японию». Всего там увековечены около 2,5 млн военных, среди которых значатся и 14 военных преступников Второй мировой войны. В странах Азии этот храм ассоциируется с японским милитаризмом, а визиты политиков традиционно вызывают резкую реакцию соседей.

    Посещения Ясукуни высокопоставленными японскими деятелями обычно происходят три раза в год: на ритуальные праздники в апреле и октябре, а также 15 августа, в день объявления о прекращении войны. Император Хирохито 15 августа 1945 года объявил об окончании войны, фактически признав поражение Японии. За день до этого страна присоединилась к Потсдамской декларации, а акт капитуляции был подписан 2 сентября 1945 года, и ежегодно 15 августа в Японии проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по случаю 81-й годовщины капитуляции во Второй мировой войне премьер-министр Японии Санаэ Такаити направила подношение в храм Ясукуни, но сама туда не пошла.

    Ранее Такаити передала священное дерево в дар храму.

    Такаити стала премьер-министром Японии в октябре. Такаити считает, что Вторая мировая война была для Японии «войной за безопасность». Она заявляет, что преступления японских милитаристов были преувеличены. Такаити регулярно посещает храм Ясукуни, символ милитаризма.

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    15 августа 2026, 08:49 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном уровне стратегического партнерства с Пхеньяном

    Путин: Отношения между Россией и КНДР вышли на высокий уровень партнерства

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения, отметив высочайший уровень взаимодействия двух стран на всех направлениях.

    Российский лидер поздравил руководителя Северной Кореи с Днем Освобождения, сообщается на сайте Кремля.

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Корейской Народно-Демократической Республики – Дня Освобождения», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент заявил, что этот праздник служит символом мужества корейских патриотов и красноармейцев. По его словам, совместная борьба за освобождение страны от японского колониального гнета заложила прочные традиции боевого братства и взаимопомощи.

    «Сегодня отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Наши государства активно сотрудничают на всех направлениях, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности», – говорится в поздравительной телеграмме.

    Путин выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы на благо народов обеих стран, в интересах построения более справедливого, по-настоящему демократического миропорядка.

    Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева.

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    15 августа 2026, 10:51 • Новости дня
    Путин назначил Люкманова новым послом России в Египте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом в Египте и полномочным представителем при Лиге арабских государств.

    Президент Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом в Египте и полпредом при Лиге арабских государств, передает РИА «Новости». Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

    «Назначить Люкманова Артура Рушановича Полномочным представителем Российской Федерации при Лиге арабских государств в Каире, Арабская Республика Египет, по совместительству», – гласит текст документа.

    Другим указом глава государства назначил Люкманова чрезвычайным и полномочным послом России в Египте.

    В начале августа президент России назначил Дмитрия Догадкина новым послом в Сирии.

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    15 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    В Нью-Йорке заработала система оповещения на русском языке

    В Нью-Йорке запустили официальную систему оповещения на русском языке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальная система оповещения Нью-Йорка начала рассылать предупреждения на русском языке, она также используется для информирования пассажиров метро и посетителей городских пляжей.

    Официальная система оповещения на русском языке начала работу в Нью-Йорке. Как сообщает корреспондент РИА «Новости», русский также используют для информирования пассажиров метро и посетителей пляжей. В частности, на пляже Брайтон-Бич в Бруклине правила безопасности на крупном информационном щите продублированы на русском языке. Этот район считается одним из центров русскоязычной общины города.

    В городском метро русский язык встречается прежде всего в информационных и рекламных материалах. Ранее в вагонах размещалась реклама муниципальных школ с надписью: «Муниципальные школы города Нью-Йорка говорят на вашем языке». При этом на станциях постоянных указателей или навигационных плакатов на русском языке не оказалось – основная информация представлена на английском.

    Получить сведения о работе транспорта на русском можно через официальный сайт транспортного управления Нью-Йорка. На некоторых станциях установлены специальные цветные коды, которые можно отсканировать смартфоном, чтобы получить информацию о маршруте и прибытии поездов. Система поддерживает 39 языков, а инструкция по ее использованию опубликована в том числе на русском.

    Помощь на русском доступна и пассажирам с ограниченными возможностями при обращении в специализированную службу перевозок. Кроме того, на русском работает официальная система оповещения Нью-Йорка, рассылающая жителям предупреждения о чрезвычайных ситуациях, опасной погоде и серьезных перебоях в работе транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил жителей мегаполиса об угрозе наводнений.

    Ранее стало известно, что в глобальном индексе конкурентоспособности русский язык поднялся на четвертое место. А власти Пекина пообещали рассмотреть перевод транспортной навигации на русский язык.

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    15 августа 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин поздравил премьера и президента Индии с Днем независимости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Дроупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем независимости , отметив впечатляющие успехи страны в экономической, социальной и научно-технической сферах.

    Владимир Путин поздравил Дроупади Мурму и Нарендру Моди с Днем независимости Индии. В своем послании он подчеркнул неизменно высокий авторитет государства на мировой арене, сообщается на сайте Кремля.

    «Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнёрства. Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур», – отметил Путин в поздравлении.

    Президент России выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных двусторонних связей на благо дружественных народов России и Индии, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности.

    «Желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – счастья и благополучия», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения.

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    15 августа 2026, 16:43 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина с лидером Мьянмы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в ходе его официального визита в Москву, сообщили в Кремле.

    Президент Владимир Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом. Встреча глав государств запланирована на 18 августа, сообщается на сайте Кремля.

    Стороны намерены обсудить перспективы развития сотрудничества между Россией и Мьянмой в различных сферах. Кроме того, повестка переговоров включает актуальные международные и региональные вопросы. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Владимир Путин провел встречу с Мин Аун Хлайном в Кремле.

    Ранее Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о строительстве малой атомной электростанции. Тогда же В ходе того же визита Мин Аун Хлайн попросил министра обороны России о содействии в модернизации поставленных вооружений.

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