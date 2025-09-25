Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Путин провел встречу с главой Мьянмы в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном.
С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра экономического развития Владимир Ильичев и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС.
Встреча состоялась в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля.
Ранее Путин встретился с эфиопским премьер-министром Абийем Ахмедом. Он назвал Эфиопию давним и надежным партнером России в Африке.