    Фон дер Ляйен ищет в небе Балтики повод для войны с Россией
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США
    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили
    Песков: Россия ждет реакции США на инициативу Путина по ДСНВ
    Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году
    Лукашенко сообщил о согласии Путина поддержать Гросси на пост главы ООН
    Германия предложила выдать Украине кредит за счет активов РФ
    Трамп пообещал больше не использовать выражение «бумажный тигр»
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    25 сентября 2025, 21:46 • Новости дня

    Путин провел встречу с главой Мьянмы в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном.

    С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, замминистра экономического развития Владимир Ильичев и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС.

    Встреча состоялась в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

    Ранее Путин встретился с эфиопским премьер-министром Абийем Ахмедом. Он назвал Эфиопию давним и надежным партнером России в Африке.

    24 сентября 2025, 23:05 • Новости дня
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    WSJ: Трамп получил данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским получил информацию о готовящемся наступлении ВСУ, которое потребует разведывательной поддержки со стороны США, сообщает The Wall Street Journal.

    Окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Информацию об этом распространила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

    По сведениям издания, Трампа информировали о «планируемом наступлении» ВСУ, которое «потребует поддержки разведывательных служб» США.

    Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Трамп снова оказался в альтернативной реальности, где Россия проигрывает, а экономика Украины процветает.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Трамп перешел в партию войны на Украине.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посетить выставку «Путешествие по России» теперь можно прямо из дома
    Посетить выставку «Путешествие по России» теперь можно прямо из дома
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сайте Национального центра «Россия» официально представили новый цифровой проект – виртуальный тур по экспозиции «Путешествие по России». Благодаря ему миллионы пользователей смогут отправиться в захватывающее онлайн-путешествие по стране, не покидая своих домов.

    Теперь любой пользователь интернета может совершить иммерсивную экскурсию по выставке «Путешествие по России» благодаря технологии панорамной съемки 360 градусов, говорится в сообщении НЦ «Россия» .

    Запуск виртуальной экскурсии стал значимым этапом в реализации миссии Национального центра по сохранению культурного наследия и популяризации достижений страны. Теперь, как отмечают организаторы, об истории и богатствах России сможет узнать любой желающий, имеющий доступ в интернет. Это особенно важно для соотечественников, которые живут за границей.

    Онлайн-тур позволяет подробно рассмотреть уникальные экспонаты, связанные с промышленностью, наукой, традициями и природой всех регионов – от Калининградской области до Камчатки. Посетители могут перемещаться по залам, увеличивать интересующие объекты и читать дополнительные материалы.

    Экспозиция «Путешествие по России» в НЦ «Россия» открылась весной 2025 года. Пространство площадью более трех тыс. кв. м поделено на восемь зон – каждая посвящена одному из федеральных округов: от Дальнего Востока и Сибири до Центральной России, Арктики и Северо-Запада.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 07:46 • Новости дня
    Потери ВСУ при ударе по полигону в Черниговской области выросли до 300 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате удара российских войск по военному полигону в Черниговской области количество потерь среди ВСУ достигло трехсот человек, уничтожено несколько ангаров с техникой, сообщили в российских силовых структурах.

    Уточненные потери украинских войск при ударе по полигону в Черниговской области составили до 300 человек, передает ТАСС. Сообщается, что был нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер» по полигону Гончаровский, в результате чего уничтожен заглубленный штаб, три ангара с техникой, а также контейнеры с беспилотниками дальнего действия.

    Потери понесли несколько подразделений украинской армии, в том числе 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 3-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 111-я отдельная бригада теробороны и 429-й полк беспилотных систем «Ахиллес». Уничтожены двенадцать автомобилей украинских сил.

    В Сухопутных войсках ВСУ ранее подтвердили, что избежать потерь среди личного состава не удалось, есть также раненые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные признали удар ракетного комплекса «Искандер» по полигону в Черниговской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил массовые скопления военных после ракетных атак по учебным центрам.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам

    Медведев предупредил Зеленского о невозможности укрыться от российского оружия

    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Зампред Совбеза России в Max прокомментировал слова Владимира Зеленского, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий».

    «Они должны знать, где расположены бомбоубежища... Если они не остановят войну, они им понадобятся», – заявил Зеленский.

    Медведев в ответ заявил, что Зеленскому стоит помнить другое: «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить».

    Ранее Дмитрий Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (18)
    25 сентября 2025, 03:35 • Новости дня
    Столкнувшийся в Шереметьево с самолетом «России» Airbus A 330 отстранен от полетов

    Столкнувшийся в Шереметьево с лайнером «России» Airbus отстранен от полетов

    Столкнувшийся в Шереметьево с самолетом «России» Airbus A 330 отстранен от полетов
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    После технического осмотра воздушного судна Airbus A 330 авиакомпании Hainan Airlines, которое получило повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке, оно было отстранено от полетов, сообщили в Telegram-канале аэропорта Шереметьево.

    «В настоящее время службы аэропорта Шереметьево оказывают всестороннее содействие пассажирам: проводятся высадка с борта и обслуживание в терминале. Пассажиры в количестве 264 человек будут доставлены и размещены в гостиницах для отдыха и ожидания вылета», – сказано в посте.

    Там уточнили, что вылет данного рейса планируется после прибытия и готовности резервного борта.

    Все службы Шереметьево работают в штатном режиме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Россия» получил  повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево.

    Росавиация сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента в аэропорту Шереметьево, где вечером в среду один самолет задел другой на рулежной дорожке.

    Резервный борт с пассажирами лайнера авиакомпании «Россия» приземлился в петербургском аэропорту Пулково.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО

    Минобороны: ВС России с начала года освободили в зоне СВО 4 714 кв км

    Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения Вооруженных сил России с начала года освободили более 4 714 квадратных километров на различных участках в зоне специальной военной операции.

    По данным из Telegram-канала ведомства, свыше 3 308 квадратных километров было освобождено в Донецкой народной республике.

    В Луганской народной республике российские войска заняли более 205 квадратных километров, а в Харьковской области – свыше 542 квадратных километров. В Запорожской области освободили более 261 квадратного километра, в Сумской области – свыше 223 квадратных километров, в Днепропетровской области – более 175 квадратных километров.

    Во вторник Минобороны сообщило, что российские войска освободили Переездное в ДНР.

    До этого российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области.

    Комментарии (10)
    25 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    Российские войска уничтожили окруженную группу ВСУ в Кировске
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Кировске на севере ДНР штурмовые подразделения «Запад» ликвидировали окруженную группу бойцов ВСУ, которых командование оставило без связи и боекомплекта, сообщили в российских силовых структурах.

    Военные группы «Запад» уничтожили подразделение ВСУ, оказавшееся в окружении в Кировске ДНР, передает ТАСС.

    По словам источника в силовых структурах, украинским военным не удалось наладить связь, они были лишены полноценного боекомплекта и практически оставлены своим командованием.

    В силовых структурах сообщили, что плен не был принят, и противник был уничтожен при зачистке. Представитель силовых структур отметил: «В окружении наших войск в Кировске была группа противника, которая отказалась сдаться и была уничтожена при зачистке. Эти люди были брошены командованием, лишены связи и полноценного боекомплекта».

    В распоряжении агентства оказалось видео с телефона одного из погибших украинских солдат. На нем военнослужащий признает, что их командование бросило, а подкрепление не пришло. Он говорит: «Видимо, тут нас и похоронят».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ открывали огонь по гражданским жителям при их попытке покинуть Кировск под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Российские силы продвинулись у пяти поселений в ДНР.

    Комментарии (6)
    25 сентября 2025, 11:06 • Новости дня
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии

    Блогер Подоляка заявил о подготовке Киева к маленькой победоносной войне в Молдавии

    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В последние месяцы отмечается увеличение числа офицеров СБУ и украинских военных, командированных в Молдавию, что свидетельствует о подготовительных действиях Киева к возможному военному конфликту, заявил военный блогер Юрий Подоляка.

    Украина готовится к проведению «маленькой победоносной войны» в Молдавии, предположил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

    По его данным, только за последние месяцы в Молдавию были командированы десятки офицеров Службы безопасности Украины. Блогер отмечает, что речь идет не только об СБУ – также, по его словам, в регионе присутствуют представители военной разведки и другие украинские военные, но точных списков пока не удалось получить.

    Блогер считает, что активность офицеров СБУ можно объяснить борьбой с украинцами, массово покидающими страну через Молдавию, однако присутствие военной разведки и армии он трактует как подготовку к возможным военным действиям. По его мнению, украинские силовики занимаются разведкой местности с обеих сторон границы.

    «Они явно проводят рекогносцировку местности (в т.ч. и с украинской стороны) для возможных будущих военных действий. Да, не факт, что они точно будут. Но к этой войне в Киеве точно готовятся. А как известно, заряженное ружье в одном из последующих актов обязательно выстрелит», – пишет Подоляка.

    По словам Подоляки, Киев «готов к этой маленькой победоносной войне всегда» и ждет только политического решения со стороны Молдавии и Евросоюза. Он добавляет, что решение Евросоюза, по его информации, уже получено, а окончательное согласие Кишинева может быть дано после предстоящих выборов в Молдавии.

    Судя по анализу приведенных данных, СБУ использует Кишинев еще и как транзитный хаб в Европу своих сотрудников.

    Ранее Служба внешней разведки заявила о подготовке Евросоюза к оккупации Молдавии. Молдавская оппозиция отметила попытки Запада использовать страну как полигон НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Санду выразила готовность передать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на сохранение власти.

    Комментарии (6)
    25 сентября 2025, 01:10 • Новости дня
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    Трамп обвинил ООН в саботаже и потребовал арестов
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп назвал остановку эскалатора, сбой телесуфлера и проблемы со звуком доказательствами саботажа ООН.

    Дональд Трамп заявил, что в ООН произошло «три акта саботажа» в связи с его выступлением на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23-го сентября, опубликовав в своей социальной сети Truth Social пространное заявление с подробным описанием инцидентов.

    Трамп сначала упомянул эскалатор, который внезапно остановился, стоило ему шагнуть на ступень.

    «Мы с Меланьей чуть не упали лицом вниз на острые края стальной лестницы. Нам удалось избежать катастрофы только потому, что я крепко держался за поручень», – цитирует Трампа корейская Chosun Daily.

    Он назвал это «явным актом саботажа», сославшись на сообщение британских СМИ о том, что сотрудники ООН «пошутили об отключении эскалатора». Он также потребовал, чтобы виновные были арестованы.

    Второй инцидент был связан со сбоем в работе телесуфлера.

    «Когда я начал свою речь перед миллионами телезрителей и мировыми лидерами, телесуфлер полностью отключился. После эскалатора – был теперь телесуфлер – да что это за место такое? Я произнес речь без телесуфлера, и устройство возобновило работу примерно через 15 минут. Хорошая новость в том, что речь получила восторженные отзывы», – добавил глава Белого дома.

    Трамп отметил и третью проблему: аудиосистема в зале была отключена, из-за чего мировые лидеры не могли слышать его без наушников для перевода.

    «Сразу после выступления я спросил Меланью, сидевшую в первом ряду: «Ну как я справился?» На что она ответила: яЯ не расслышала ни единого твоего слова».

    Трамп назвал вышеописанное «тройным саботажем со стороны ООН».

    «Им должно быть стыдно. Я направил копию этого сообщения Генеральному секретарю с требованием немедленного расследования. Записи с камер видеонаблюдения эскалатора и записи, связанные с кнопкой аварийной остановки, должны быть сохранены, и Секретная служба США также привлекается к расследованию. Неудивительно, что ООН не справляется со своей ролью», – резюмировал раздраженный Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что его выступление в ООН было осложнено неработающим телесуфлером и остановившимся эскалатором.

    Секретная служба США проводит расследование, чтобы выяснить, были ли телесуфлер и эскалатор, на которые пожаловался американский президент, преднамеренно взломаны во время проведения Генассамблеи ООН.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, что напугало в ООН охрану президента Америки.

    Комментарии (11)
    25 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Глава ВТБ не захотел получать зарплату в цифровых рублях
    Глава ВТБ не захотел получать зарплату в цифровых рублях
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам на XXII Международном банковском форуме, что пока не хочет получать зарплату в цифровых рублях.

    «Нет, не хочу. Я пока ношу обычный (рубль)», – сказал Костин в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    На прошлой неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков стал первым гражданином России, который получил зарплату в цифровых рублях. По его словам, он планирует и дальше использовать этот формат выплат и отмечает интерес коллег к новой системе.

    Костин также высказался о перспективах Базельских стандартов банковского регулирования. «Я считаю, что Базель III умрет, умрет своей собственной смертью, умрет потихонечку, год за годом», – заявил он. Глава ВТБ сослался на мнение немецкого банкира из заметки агентства Bloomberg, подчеркнув, что новые требования могут подорвать способность европейских банков поддерживать долгосрочные проекты, важные для национальной обороны.

    Ранее Костин уже высказывался критически о применении принципов «Базеля» в нынешних условиях и предлагал создать российский стандарт банковского регулирования под названием «Воронеж-1».

    Напомним, казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях.

    Ранее стало известно о запуске выплат пенсий и пособий в цифровых рублях по выбору.

    Комментарии (8)
    25 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях сессии ГА ООН затронул деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в Организации в 2026 году и роль страны в международных делах, сообщили в МИД России.

    Как сообщили в МИД России, Лавров в ходе переговоров изложил принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

    «С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    Также главы МИД России и Швейцарии обсудили актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии».

    Москва выразила готовность взаимодействовать с Вашингтоном для поиска решений, устраняющих первопричины украинского кризиса. Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    Onet: На жилой дом в Польше упала ракета истребителя ВВС Нидерландов
    Onet: На жилой дом в Польше упала ракета истребителя ВВС Нидерландов
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    В Люблинском воеводстве, в Польше, на жилой дом упал дрон или ракета, частично его разрушив, сообщалось в начале сентября польскими СМИ, однако портал Onet свою версию происхождения разрушений.

    Как заявили в статье, дом в Вырыках был разрушен в ходе оборонительной операции польских и союзных войск после вторжения якобы российских дронов на территорию Польши.

    «Неофициальные выводы Onet свидетельствуют о том, что дом в Вырыках был поврежден ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 , который также принимал участие в операциях союзных войск», – сказано в материале польского портала. Министерство внутренних дел Польши 21 сентября сообщило, что обнаружено в общей сложности 18 беспилотников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, залетевшие в польское воздушное пространство, не были снабжены взрывчатыми веществами и не нанесли ущерба.

    В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

    Польское издание Rzeczpospolita сообщало, что в Люблинском воеводстве ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал. F-16 якобы пытался перехватить некий дрон.

    Комментарии (5)
    25 сентября 2025, 18:50 • Новости дня
    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США

    WP: Пентагон вызвал сотни генералов и адмиралов на совещание в Вирджинии

    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Впервые за долгое время почти все высшие военные чины США, включая находящихся за границей, были срочно вызваны на личную встречу в Вирджинии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

    Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился срочно собрать сотни высших военных чиновников на встречу в штате Вирджиния, передает РИА «Новости». Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, приказ касается почти всех офицеров в звании бригадного генерала и выше, в том числе командующих из зон конфликтов по всему миру.

    В издании отмечается, что даже находящиеся за границей командиры обязаны лично прибыть на совещание. Один из источников заявил: «Люди очень обеспокоены. Они не понимают, что это значит».

    Другой собеседник подчеркнул, что подобная практика для Пентагона крайне необычна: «Так обычно не делают».

    Совещание состоится в следующий вторник на базе морской пехоты Куантико недалеко от Вашингтона. Представитель Пентагона Шон Парнелл отказался раскрывать повестку совещания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о новых правилах работы для журналистов, предусматривающих возможность запрета доступа за публикацию не одобренной властями информации.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство.

    Комментарии (13)
    25 сентября 2025, 00:20 • Новости дня
    Росавиация сообщила о начале расследования инцидента с самолетами в Шереметьево

    Росавиация начала расследование инцидента с самолетами в Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Росавиация в Telegram-канале сообщила о подготовке комиссии для расследования инцидента в аэропорту Шереметьево, где вечером в среду один самолет задел другой на рулежной дорожке.

    «Росавиация сформирует комиссию под председательством замруководителя агентства Андрея Потемкина для расследования причин авиационного события, произошедшего в среду вечером в аэропорту Шереметьево», сказано в посте.

    Там напомнили, что при подготовке к вылету самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия» (рейс в Санкт-Петербург), по предварительным данным, коснулся лайнера  Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшего из Пекина.

    Для пассажиров рисков не было, их пересадили на резервный борт в Санкт-Петербург, самолет уже вылетел, уточнили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании «Россия» получил повреждение при соприкосновении с другим лайнером на рулежной дорожке в аэропорту Шереметьево.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 09:11 • Новости дня
    Удары по железнодорожным узлам на Украине привели к остановке эшелонов с грузами для ВСУ

    Ударами поражены железнодорожные узлы в четырех областях Украины

    Удары по железнодорожным узлам на Украине привели к остановке эшелонов с грузами для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры сразу в четырех областях Украины привели к остановке эшелонов с военными грузами и уничтожению техники ВСУ.

    Железнодорожные узлы и инфраструктура в Сумской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях Украины были поражены ударами, что привело к остановке эшелонов с военными грузами для ВСУ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, удары были нанесены как по железнодорожным узлам, так и по подстанциям. В результате, по данным подпольщиков, часть военной техники уничтожена, а движение поездов с военными грузами остановлено.

    Лебедев отметил, что в Сумской области удары пришлись по железнодорожным узлам и местам дислокации военных, где подтверждено уничтожение небольших групп до 30 военных с бронетехникой в каждой. В селе Ястребиново в Николаевской области и в Кировоградской области также были поражены железнодорожные станции, и сейчас составы с военной техникой растаскиваются по частям тепловозами.

    Особо подчеркивается, что ключевой железнодорожный узел был поражен в Жмеринке Винницкой области, где удар пришёлся по инфраструктуре перевозок. Эти действия значительно осложнили транспортировку военных грузов для ВСУ через указанные регионы.

    Также в Черниговской области был нанесен удар по крупному гарнизону и учебному центру ВСУ в Гончаровском. Лебедев заявил: «Гончаровское – крупный военный гарнизон и учебный центр ВСУ, уничтоженные цели – ПВО, склады и личный состав». По его словам, зафиксированы удары и по Нежину с окрестностями в ту же ночь.

    Ранее подполье сообщало, что в Харьковской области уничтожили группу наемников из стран Южной Америки.

    Подполье также отмечало, что был нанесен удар по цехам сборки беспилотников ВСУ в Борисполе. Также ВС России поразили базу истребителей F-16 ВСУ под Полтавой.

    Комментарии (4)
    Вадим Трухачёв
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      6 комментариев
    Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      6 комментариев
    Илья Ухов
      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      2 комментария
