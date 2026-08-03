Путин обменялся футбольными пасами с юным ведущим в Красноярске

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин вернул два футбольных паса, выходя на сцену финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске, передает РИА «Новости». Собравшиеся в зале участники финала встретили российского лидера бурными овациями.

В момент появления главы государства один из юных соведущих церемонии по имени Денис дал пас в сторону президента. Путин обменялся с мальчиком двумя футбольными пасами, после чего официально поприветствовал всех собравшихся на мероприятии.

Конкурс «Большая перемена» считается самым масштабным проектом для талантливых детей и подростков в стране. Программа включает 12 направлений, или «вызовов», охватывающих сферы от науки и технологий до искусства и творчества. По итогам представления новаторских проектов 300 школьников-победителей получат возможность отправиться в путешествие через всю Россию на специально оборудованном поезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск. Глава государства присоединился к мероприятиям финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

На церемонии закрытия российский лидер озвучил цифру в семь миллионов участников проекта за шесть лет.