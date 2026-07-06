К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.5 комментариев
Мэр Нью-Йорка предупредил о риске сильных наводнений
Мэр Нью-Йорка Мамдани предупредил горожан об угрозе наводнений
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил горожан об угрозе наводнений.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил жителей мегаполиса об угрозе наводнений, передает РИА «Новости». Градоначальник рекомендовал горожанам воздержаться от поездок в связи с неблагоприятными погодными условиями.
«Жители Нью-Йорка: ночью ожидается сильный дождь и гроза, есть риск ливневых паводков… Ограничьте поездки и оставайтесь дома во время сильного дождя», – написал мэр на своей странице в соцсети Х.
Ранее в Нью-Йорке температура воздуха достигла 38 градусов, что привело к плавлению асфальта на улицах. Из-за аномальной жары ряд городов на Восточном побережье США были вынуждены отменить или перенести мероприятия по случаю Дня независимости. Кроме того, экстремальная жара и штормовая погода оставили без электричества не менее 840 тыс. американских домохозяйств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экстремальный зной спровоцировал массовую отмену торжеств по случаю Дня независимости США.
Перебои в электроснабжении на фоне аномальной жары привели к сбросу тысяч тонн сточных вод в реку Гудзон.
Опасная волна жары охватила территорию от Среднего Запада до Восточного побережья страны.