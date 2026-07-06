Российские автопроизводители представили новые модели на выставке «Иннопром»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Масштабная презентация достижений автопрома состоялась на площадке выставки «Иннопром», передает ТАСС. Свои новейшие разработки широкой публике открыли сразу несколько крупных предприятий.

На стенде госкорпорации «Ростех» компания «Автоваз» продемонстрировала автомобиль Lada Iskra и предсерийный кроссовер Lada Azimut. Серийный выпуск последнего планируется запустить в сентябре 2026 года. В то же время марка Evolute привезла из Липецкой области электрический кроссовер I-SKY и модель I-Space.

Столичный завод «Москвич» показал новейший кроссовер «Москвич М70». Кроме того, на стенде Минпромторга выставлен электромобиль «Атом», который также собирают на московских производственных мощностях.

Компания «АГР Холдинг» представила полноразмерный кроссовер Tenet T9, который будут выпускать по полному циклу в Калуге. Тульская область продемонстрировала внедорожник Haval H7 от китайского производителя Great Wall Motor.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле кроссовер Lada Azimut показали на выставке в Ташкенте.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов доложил президенту Владимиру Путину о перспективах производства этой машины.

Позже российский автогигант анонсировал три новых цвета кузова для перспективной модели.