Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Маньяка Гаськова отдали под суд за убийства и изнасилования
В Подмосковье перед судом предстанет 51-летний Алексей Гаськов, обвиняемый в серии убийств и изнасилований на территории трех российских регионов за 22 года, сообщили в прокуратуре Московской области.
По версии следствия, с марта 2002 года по июль 2024 года он совершил убийства семи женщин, одного мужчины и двух 17-летних девушек, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Преступник знакомился с жертвами в общественных местах, уводил их в безлюдные участки, совершал насильственные действия и убивал, чтобы скрыть следы. Первые жертвы появились в Бабушкинском районе Москвы. Затем Гаськов убил абитуриентку в Подольске, двух девушек в Пушкино и двух на северо-востоке столицы. Десятой жертвой стала студентка из Перу в Химках.
Уголовное дело направлено в Мособлсуд для рассмотрения по существу.
Гаськову предъявлены обвинения в убийствах с особой жестокостью, изнасилованиях и других тяжких преступлениях. Следственный комитет также добавил обвинения в преступлениях против падчерицы в Новосибирской области.
Раскрыть серию убийств удалось после того, как Гаськова задержали по подозрению в другом особо тяжком преступлении. В ходе допросов он признался в ряде совершенных им нападений в Москве и Подмосковье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте маньяк Алексей Гаськов признался в совершении более 100 убийств с 1995 года.
В начале июля правоохранители задержали в Хабаровском крае дальнобойщика за многолетние похищения и изнасилования девушек.
В прошлом году столичные следователи установили личность другого серийного преступника по прошествии двадцати лет.