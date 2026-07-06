Маньяка Гаськова отдали под суд за убийства и изнасилования

Tекст: Алексей Дегтярёв

По версии следствия, с марта 2002 года по июль 2024 года он совершил убийства семи женщин, одного мужчины и двух 17-летних девушек, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Преступник знакомился с жертвами в общественных местах, уводил их в безлюдные участки, совершал насильственные действия и убивал, чтобы скрыть следы. Первые жертвы появились в Бабушкинском районе Москвы. Затем Гаськов убил абитуриентку в Подольске, двух девушек в Пушкино и двух на северо-востоке столицы. Десятой жертвой стала студентка из Перу в Химках.

Уголовное дело направлено в Мособлсуд для рассмотрения по существу.

Гаськову предъявлены обвинения в убийствах с особой жестокостью, изнасилованиях и других тяжких преступлениях. Следственный комитет также добавил обвинения в преступлениях против падчерицы в Новосибирской области.

Раскрыть серию убийств удалось после того, как Гаськова задержали по подозрению в другом особо тяжком преступлении. В ходе допросов он признался в ряде совершенных им нападений в Москве и Подмосковье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте маньяк Алексей Гаськов признался в совершении более 100 убийств с 1995 года.

В начале июля правоохранители задержали в Хабаровском крае дальнобойщика за многолетние похищения и изнасилования девушек.

В прошлом году столичные следователи установили личность другого серийного преступника по прошествии двадцати лет.