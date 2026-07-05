Налоговый вычет за обучение в 2026 году: кому положен и как получить

Что такое налоговый вычет за обучение

Налоговый вычет за обучение - это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Относится к социальным налоговым вычетам, которые регулирует статья 219 Налогового кодекса РФ. После применения вычета налог рассчитывается не со всего дохода, а с его уменьшенной части.

В результате налогоплательщик либо возвращает часть ранее удержанного НДФЛ на банковский счёт, либо временно освобождается от удержания налога с текущей зарплаты. Размер возврата напрямую зависит от ставки НДФЛ, по которой облагался доход в году оплаты обучения.

Кому положен вычет

Право на возврат имеют только налоговые резиденты РФ, уплачивающие НДФЛ. Налоговым резидентом признаётся лицо, фактически находившееся в России не менее 183 календарных дней в течение года, за который заявляется вычет (пункт 2 статьи 207 НК РФ). Доход должен облагаться по ставкам прогрессивной шкалы - от 13 до 22 %.

Вычет не предоставляется в следующих случаях:

отсутствует доход, облагаемый НДФЛ (например, при доходах только от самозанятости или у неработающих пенсионеров);

обучение оплачено средствами материнского капитала;

обучение оплачено за счёт работодателя;

оплачены услуги самозанятого репетитора, не имеющего лицензии на образовательную деятельность.

Необходимо учитывать: индивидуальный предприниматель на специальном налоговом режиме без доходов, облагаемых НДФЛ, права на вычет не имеет.

За чьё обучение можно вернуть налог

Вернуть часть расходов разрешается за оплату обучения:

собственного - при любой форме обучения (очной, очно-заочной, заочной);

детей в возрасте до 24 лет - только по очной форме;

подопечных в возрасте до 18 лет, а также бывших подопечных в возрасте до 24 лет после прекращения опеки или попечительства - только по очной форме;

братьев и сестёр (полнородных и неполнородных) в возрасте до 24 лет - только по очной форме;

супруга или супруги - только по очной форме, по расходам начиная с 2024 года.

Вычет за обучение супруга добавлен в перечень с 1 января 2024 года (абзац 9 подпункта 2 пункта 1 статьи 219 НК РФ, Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ). По расходам 2023 года супруги в перечень близких для этого вычета не входят. За обучение иных лиц - внуков, племянников, родителей - вычет не предоставляется.

Дистанционный формат обучения сам по себе не лишает права на вычет. Если ребёнок, брат, сестра или супруг учится онлайн, но по очной форме обучения, и это подтверждено документами образовательной организации, вычет применяется на общих основаниях.

Образовательная организация должна иметь действующую лицензию на образовательную деятельность; для индивидуального предпринимателя достаточно соответствующей записи в ЕГРИП. Вычет распространяется не только на вузы, но и на колледжи, детские сады, школы, курсы повышения квалификации, автошколы, языковые курсы, секции и учреждения дополнительного образования.

Необходимо учитывать: при оплате детского сада вычет предоставляется только за образовательные услуги. Расходы на присмотр, уход и питание (родительская плата) в сумму вычета не включаются, поэтому в договоре и платёжных документах стоимость образовательных услуг желательно выделять отдельной строкой.

Рекомендуется проверять наличие лицензии у организации до заключения договора и оплаты: без неё право на вычет не возникает.

Размер вычета и лимиты в 2026 году

Лимиты расходов привязаны к году фактической оплаты, а не к дате подачи декларации. По расходам, понесённым с 1 января 2024 года, действуют следующие предельные суммы:

150 000 рублей в год - на собственное обучение, а также обучение брата, сестры, супруга или супруги. Эта сумма входит в общий лимит социальных вычетов (вместе с лечением, спортом, страхованием), за исключением обучения детей и дорогостоящего лечения;

110 000 рублей в год - на обучение каждого ребёнка или подопечного. Лимит общий для обоих родителей и применяется отдельно от суммы в 150 000 рублей.

С 1 января 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ (Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Ставка зависит от годового дохода:

13 % - с дохода до 2,4 млн рублей в год;

15 % - от 2,4 до 5 млн рублей;

18 % - от 5 до 20 млн рублей;

20 % - от 20 до 50 млн рублей;

22 % - свыше 50 млн рублей.

Чем выше ставка, тем больше сумма возврата при одинаковых расходах.

При ставке 13 % максимальный возврат составляет:

19 500 рублей за собственное обучение (150 000 × 13 %);

14 300 рублей за обучение одного ребёнка (110 000 × 13 %).

При совокупных расходах 260 000 рублей и доходе по ставке 13 % вернуть можно до 33 800 рублей за год. При более высоких ставках сумма возрастает: при ставке 18 % - до 46 800 рублей, при ставке 22 % - до 57 200 рублей с той же базы.

Необходимо учитывать: вернуть можно не больше суммы НДФЛ, фактически уплаченной за соответствующий год. Остаток вычета на следующий год не переносится.

Лимит на собственное обучение и обучение брата, сестры или супруга считается совокупно. Например, если за год оплачено 100 000 рублей собственных курсов и 170 000 рублей за обучение сестры, к вычету по этой группе расходов примут только 150 000 рублей. При этом расходы на обучение ребёнка учитываются отдельно и сверх этого лимита.

За какие годы можно оформить вычет

Социальный вычет оформляется за три предыдущих календарных года. В 2026 году можно заявить расходы, оплаченные в 2023, 2024 и 2025 годах. По расходам 2022 года и ранее возврат уже невозможен.

Для расходов 2023 года применяются прежние лимиты - 120 000 рублей на собственное обучение (возврат до 15 600 рублей) и 50 000 рублей на обучение ребёнка (возврат до 6 500 рублей). Повышенные лимиты распространяются только на расходы с 1 января 2024 года.

Учитывается только год оплаты. Если обучение за несколько лет оплачено единовременно, к вычету принимаются расходы лишь того года, в котором прошёл платёж, в пределах годового лимита.

Рекомендуется вносить плату за многолетнее обучение ежегодно, а не одним платежом: это позволяет использовать лимит в каждом налоговом периоде и вернуть большую сумму.

Как получить вычет: способы оформления

Предусмотрено три способа.

Через налоговый орган по декларации. По итогам года, в котором оплачено обучение, в личном кабинете на сайте ФНС подаётся декларация по форме 3-НДФЛ за соответствующий год. После проверки сумма возврата перечисляется на банковский счёт.

Через работодателя в текущем году. Этот способ доступен до конца календарного года, в котором понесены расходы. Алгоритм действий заявителя:

подать в налоговый орган заявление о подтверждении права на вычет с приложением необходимых документов;

в течение 30 календарных дней получить уведомление о праве на вычет, которое инспекция направляет работодателю;

передать заявление в бухгалтерию организации.

С месяца подачи заявления работодатель прекращает удерживать НДФЛ из зарплаты до полного использования вычета. Излишне удержанный с начала года налог подлежит возврату.

В упрощённом порядке. По расходам с 1 января 2024 года вычет может предоставляться без подачи декларации 3-НДФЛ и сбора документов. Если образовательная организация самостоятельно передаёт в ФНС сведения об оплате, в личном кабинете налогоплательщика появляется предзаполненное заявление. Его необходимо проверить и подписать электронной подписью, которая формируется в том же личном кабинете.

Необходимо учитывать: образовательные организации не обязаны передавать сведения о расходах по каждому учащемуся. Если данные в инспекцию не поступили, предзаполненное заявление не сформируется. В этом случае право на вычет сохраняется, но реализовать его придётся через декларацию 3-НДФЛ со справкой об оплате образовательных услуг. Не стоит затягивать ожидание автоматического заявления до истечения трёхлетнего срока.

Необходимо учитывать: если дохода не хватает, чтобы полностью использовать вычет у работодателя в текущем году, остаток заявляется через налоговую инспекцию.

Какие документы нужны

С 2024 года базовый документ - справка об оплате образовательных услуг по форме, утверждённой приказом ФНС России от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@. Её выдаёт учебное заведение по запросу. Справка заменяет договор, лицензию и платёжные документы. Организации передают такие справки в налоговый орган в электронном виде, и при их наличии в личном кабинете получение бумажной копии не требуется.

Если справка не передана в инспекцию и не получена, потребуется полный комплект:

договор с образовательной организацией;

копия лицензии или её реквизиты в договоре;

платёжные документы (чеки, квитанции, банковские выписки);

справка о доходах и удержанном налоге - при оформлении через декларацию;

свидетельство о рождении и справка об очной форме обучения - при оплате обучения ребёнка;

документы, подтверждающие родство или опеку, - при оплате обучения брата, сестры или подопечного.

При подаче в инспекцию копий документов рекомендуется иметь при себе оригиналы: инспектор вправе запросить их для сверки. Платёжные документы рекомендуется сохранять в течение всего срока, пока действует право на вычет.

Сроки подачи и возврата

Для деклараций, поданных только ради возврата налога, жёсткого срока 30 апреля не установлено - подать 3-НДФЛ можно в течение года, но не позднее трёх лет с года оплаты. Камеральная проверка декларации занимает до трёх месяцев. После её завершения и при положительном решении сумма возвращается на банковский счёт, как правило, в течение месяца, при наличии положительного сальдо на едином налоговом счёте.

Необходимо учитывать: затягивание подачи документов сокращает доступный период. По истечении трёх лет с года оплаты право на возврат утрачивается, и неиспользованная сумма сгорает.