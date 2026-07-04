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    4 июля 2026, 12:45 • Справки

    Резидентское разрешение на парковку в Москве в 2026 году: кому положено, сколько стоит и как оформить

    Резидентское разрешение на парковку в Москве в 2026 году: кому положено, сколько стоит и как оформить
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Резидентское разрешение на парковку позволяет жителям столицы оставлять автомобиль в зоне платной парковки рядом с домом на льготных условиях. Каковы условия получения данного вида льготы, необходимый перечень документов, стоимость и порядок ее оформления?

    Что такое резидентское разрешение на парковку

    Резидентское разрешение на парковку (официальное название - резидентное парковочное разрешение) дает право бесплатно парковаться в зоне платной городской парковки в пределах района проживания. Разрешение закрепляется за конкретным адресом и конкретным автомобилем. По базовому варианту бесплатная стоянка действует ежедневно с 20:00 до 08:00. Документ оформляется на один, два или три года по выбору заявителя.

    Действие разрешения ограничено территорией района проживания, а не всей Москвой. Согласно данным портала «Московский паркинг», одна сторона улицы может относиться к одной парковочной зоне, а противоположная - к другой. За пределами своего района разреше ние не действует, и парковка оплачивается по общему тарифу.

    Рекомендуется перед стоянкой проверять границы зоны через мобильное приложение «Парковки России»: оно определяет местоположение и показывает, доступна ли бесплатная парковка.

    Кому положено резидентское разрешение

    Оформить резидентское разрешение могут только резиденты платных парковок - лица, проживающие или владеющие жильем в районе с платной парковкой. К ним относятся:

    • собственник квартиры или ее доли;

    • наниматель квартиры или ее доли по договору социального найма;

    • наниматель квартиры по договору служебного найма.

    Разрешение оформляется на автомобиль, зарегистрированный на резидента, на лицо, постоянно зарегистрированное в квартире, либо на нанимателя или поднанимателя с временной регистрацией. Обязательное условие - отсутствие задолженности по штрафам в области дорожного движения (глава 12 КоАП РФ) и за неоплату парковки (статья 8.14 КоАП города Москвы). Задолженностью считается неоплата штрафа в течение 60 дней после вступления постановления в силу (статья 32.2 КоАП РФ).

    На одно жилое помещение можно оформить не более двух резидентских разрешений - независимо от количества собственников жилья и числа зарегистрированных на них автомобилей. Необходимо учитывать: при наличии доли в собственности потребуется согласие остальных собственников на то, в отношении какого автомобиля будет действовать разрешение.

    Нужна ли московская прописка и можно ли оформить разрешение на чужой автомобиль

    Постоянная регистрация (прописка) в Москве для оформления резидентского разрешения не обязательна. Значение имеет основание для проживания: право собственности на жилье в районе платной парковки либо действующий договор найма. Для нанимателя или арендатора необходима регистрация по месту пребывания на срок не менее срока действия разрешения.

    Оформить разрешение на чужой автомобиль нельзя. Машина должна быть зарегистрирована на самого резидента, на постоянно зарегистрированное в квартире лицо либо на нанимателя с временной регистрацией. Государственный регистрационный знак автомобиля фиксируется в разрешении, и льгота действует только для этого транспортного средства.

    Рекомендуется заранее убедиться, что автомобиль зарегистрирован на лицо, имеющее право на разрешение по данному адресу: на машину, оформленную на стороннего владельца, получить разрешение не удастся.

    Кому положена бесплатная круглосуточная парковка

    Отдельным категориям граждан резидентское разрешение оформляется с отметкой о льготе. Оно дает право на бесплатную круглосуточную парковку в пределах всей территории платных парковок. Право на такую отметку имеют:

    • участники Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы;

    • несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного заключения;

    • Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации;

    • полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы;

    • Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации.

    На одно жилое помещение можно оформить не более одного разрешения с отметкой о льготе. Необходимо учитывать, что льгота действует только при наличии действующего резидентского разрешения.

    Какие документы нужны для оформления

    При подаче заявления через портал mos.ru часть сведений заполняется автоматически. Базовый комплект включает:

    • заявление (формируется на mos.ru автоматически);

    • документ, удостоверяющий личность заявителя;

    • свидетельство о регистрации транспортного средства.

    Дополнительно в зависимости от ситуации могут потребоваться:

    • нотариальное согласие всех собственников или нанимателей по договору социального найма - для собственника доли;

    • договор найма служебного жилого помещения - для нанимателя служебного жилья;

    • выписка из домовой книги или единый жилищный документ - если дом не обслуживается государственными бюджетными учреждениями;

    • нотариально удостоверенная доверенность - если заявление подает представитель;

    • документы о решении суда об отмене постановлений по штрафам за нарушение ПДД и неоплату парковки - если такие постановления выносились в отношении владельца автомобиля и были отменены.

    Согласие других собственников можно подтвердить удаленно. Для этого при оформлении на mos.ru указываются номера СНИЛС остальных владельцев, которым в личный кабинет поступает запрос. Необходимо учитывать: подтвердить согласие требуется в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления, иначе в услуге будет отказано.

    Как получить резидентное разрешение

    Основной способ оформления - онлайн на портале mos.ru в разделе «Услуги». Услуга предоставляется бесплатно. Порядок действий следующий:

    • авторизоваться в личном кабинете на mos.ru с подтвержденной учетной записью;

    • выбрать услугу по оформлению резидентного парковочного разрешения для своего района;

    • заполнить поля заявления и приложить электронные копии документов;

    • при долевой собственности направить запросы на удаленное подтверждение согласия;

    • отправить заявление и дождаться результата проверки.

    Срок предоставления услуги составляет шесть рабочих дней. Готовый документ в электронном виде поступает в личный кабинет на mos.ru и отображается на сайте «Московский паркинг». Оформить разрешение можно и офлайн - в сервисных центрах «Московский транспорт» и центрах госуслуг.

    Рекомендуется подавать заявление заблаговременно: проверка занимает несколько рабочих дней, а при ошибках в документах услугу придется оформлять повторно.

    Как узнать о готовности разрешения и проверить его статус

    После подачи заявления статус его рассмотрения и готовность документа отслеживаются онлайн. Уведомление о результате поступает в личный кабинет на mos.ru, а при выборе соответствующего способа - на электронную почту. Как правило, результат становится известен в течение шести рабочих дней с даты регистрации заявления.

    Готовое разрешение в электронном виде отображается в личном кабинете на mos.ru и на портале «Московский паркинг» (parking.mos.ru), вход в который выполняется по логину и паролю от mos.ru. Там же можно проверить номер разрешения и срок его действия. При необходимости результат предоставляется на бумажном носителе в сервисном центре «Московский транспорт».

    Проверить актуальность и срок действия разрешения можно несколькими способами: в личном кабинете на mos.ru, на сайте «Московский паркинг», в мобильном приложении «Парковки России», а также в любом центре госуслуг (МФЦ). Напрямую на федеральном портале «Госуслуги» проверить срок действия резидентного разрешения нельзя - отдельного сервиса для московских резидентных разрешений там нет, поскольку эта льгота регулируется городскими властями.

    Рекомендуется сохранить номер разрешения: он потребуется для оплаты круглосуточной парковки и для проверки статуса в дальнейшем.

    Что делать, если в оформлении отказали

    Если в предоставлении услуги отказано, причина отказа указывается в уведомлении, которое поступает в личный кабинет на mos.ru. Наиболее частые основания - наличие непогашенных задолженностей по штрафам, неполный комплект документов, а также неподтвержденное в установленный срок согласие других собственников жилья.

    После устранения причины отказа заявление можно подать повторно - отказ не лишает заявителя права на повторное обращение. Например, при отказе из-за задолженности необходимо сначала оплатить штрафы, а затем снова обратиться за услугой.

    Необходимо учитывать, что отказ из-за задолженности - не санкция, а основание сначала погасить долги. Рекомендуется заранее проверить отсутствие неоплаченных штрафов в личном кабинете на mos.ru или в приложении «Парковки России».

    Сколько стоит и как оплатить круглосуточную парковку

    Базовое резидентское разрешение со стоянкой с 20:00 до 08:00 предоставляется бесплатно. Чтобы парковаться в своем районе бесплатно круглосуточно, необходимо внести резидентную плату. Ее размер зависит от срока действия разрешения:

    • 3000 рублей - за один год;

    • 6000 рублей - за два года;

    • 9000 рублей - за три года.

    Круглосуточная парковка подключается автоматически на следующий день после внесения платы. Оплатить можно на портале mos.ru через сервис «Мои платежи», на сайте «Московский паркинг», в приложении «Парковки России» или офлайн. Для трехлетнего разрешения доступна оплата частями: в первый год вносится 3000 рублей, остаток выплачивается в рассрочку, но к началу каждого нового года на счете должно быть не менее 3000 рублей.

    Необходимо учитывать: при аннулировании разрешения внесенная плата не возвращается. Если к началу очередного года нужная сумма не внесена, документ теряет силу, и разрешение придется оформлять заново.

    Сроки действия и продление разрешения

    Резидентское разрешение действует один, два или три года - по выбору заявителя. Заявление на продление можно подать заранее, но не ранее чем за два месяца до окончания срока действия текущего разрешения. Новое разрешение начинает действовать после завершения предыдущего.

    За два месяца до окончания срока в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту поступает уведомление с напоминанием о продлении. Пользователи с подтвержденной учетной записью могут продлить разрешение в одно нажатие. Срок предоставления услуги по продлению также составляет шесть рабочих дней.

    Рекомендуется отслеживать уведомления о продлении заранее, чтобы не допустить перерыва в действии разрешения и платной стоянки в этот период.

    Когда нужно вносить изменения в разрешение

    Сведения в резидентском разрешении должны оставаться актуальными. Внести изменения необходимо, в частности, при замене автомобиля или изменении его регистрационных данных - например, при получении нового свидетельства о регистрации или государственного регистрационного знака.

    Изменения вносятся онлайн на портале mos.ru в разделе «Услуги». Услуга предоставляется бесплатно, срок ее оказания - шесть рабочих дней. Подать заявление об изменении может собственник или наниматель, на которого оформлено разрешение.

    Рекомендуется вносить изменения сразу после смены автомобиля: разрешение действует только для транспортного средства с указанными в нем данными, и до обновления сведений новая машина будет считаться припаркованной без разрешения.

    Где резидентское разрешение не действует

    Разрешение имеет территориальные и иные ограничения. Оно не освобождает от оплаты в следующих случаях:

    • за пределами района проживания - парковка оплачивается по общему тарифу;

    • на парковках в пределах Садового кольца - льготный дневной абонемент в центре города не действует;

    • на местах для автобусов, грузового транспорта и для инвалидов;

    • на парковках со шлагбаумом - стоянка возможна только на общих основаниях.

    Необходимо учитывать, что зону резидентных разрешений периодически расширяют: в 2025 году новые участки улиц добавлялись в несколько этапов. Актуальные границы зон отображаются на карте на сайте «Московский паркинг».

    Предостережение: за размещение автомобиля на платной парковке без оплаты и без действующего разрешения в Москве предусмотрен штраф в размере 5000 рублей (статья 8.14 КоАП города Москвы).

    Приостановка и аннулирование разрешения

    Действие разрешения может быть приостановлено при наличии трех и более задолженностей по штрафам за нарушение правил дорожного движения и неоплату парковки. Владельца уведомляют о возможной приостановке за десять рабочих дней через личный кабинет на mos.ru, по электронной почте, СМС-сообщением или в приложении «Парковки России».

    Если в течение десяти рабочих дней задолженность погашена, а ГКУ «АМПП» письменно уведомлено об этом, разрешение не приостанавливается. В противном случае действие документа приостанавливается до момента погашения всех долгов и еще на три месяца после уведомления; на срок приостановки продлевается период действия разрешения.

    Разрешение аннулируется при отчуждении жилья, доли или автомобиля, расторжении договора найма, снятии с регистрационного учета по месту жительства или пребывания. Рекомендуется при изменении сведений об автомобиле или адресе своевременно вносить изменения в разрешение через портал mos.ru, чтобы избежать его аннулирования.

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