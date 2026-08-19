ДТП с участием 12 машин парализовало движение на трассе «Дон» под Ростовом

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись 12 автомобилей

Tекст: Тимур Шайдуллин

ДТП с участием 12 автомобилей произошло в четверг днем на федеральной трассе в Ростовской области. Инцидент произошел при движении транспорта в северном направлении, сообщили в УМВД по региону.

«Сегодня около 13:00 на 940-м км автомобильной дороги М-4 «Дон» в Каменском районе, в направлении на север, произошло столкновение 12 транспортных средств: девяти легковых и трех грузовых автомобилей», – сообщили в ведомстве.

Сейчас движение затруднено на протяжении около 4 км. Для снижения транспортной нагрузки организован объезд через хутор Федорцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в Ростовской области из-за дыма от горящего поля также столкнулись 12 автомобилей. В марте там же в ДТП с бензовозом погибли три человека.

А в феврале на трассе М-4 «Дон» в результате аварии с участием рейсового автобуса пострадали четыре пассажира.