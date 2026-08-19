Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
ДТП с участием 12 машин парализовало движение на трассе «Дон» под Ростовом
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись 12 автомобилей
Крупная авария с участием девяти легковых и трех грузовых машин произошла на федеральной автодороге в Каменском районе Ростовской области.
ДТП с участием 12 автомобилей произошло в четверг днем на федеральной трассе в Ростовской области. Инцидент произошел при движении транспорта в северном направлении, сообщили в УМВД по региону.
«Сегодня около 13:00 на 940-м км автомобильной дороги М-4 «Дон» в Каменском районе, в направлении на север, произошло столкновение 12 транспортных средств: девяти легковых и трех грузовых автомобилей», – сообщили в ведомстве.
Сейчас движение затруднено на протяжении около 4 км. Для снижения транспортной нагрузки организован объезд через хутор Федорцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в Ростовской области из-за дыма от горящего поля также столкнулись 12 автомобилей. В марте там же в ДТП с бензовозом погибли три человека.
А в феврале на трассе М-4 «Дон» в результате аварии с участием рейсового автобуса пострадали четыре пассажира.