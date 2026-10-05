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    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    12 комментариев
    5 октября 2026, 07:41 • Новости дня

    Российская артиллерия обрушила шквал огня на «Волчанский котел»

    Расчет «Мста-С» выпустил 900 снарядов по позициям ВСУ в Волчанске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки «Север» с момента образования «Волчанского котла» в Харьковской области выпустил по позициям ВСУ в кольце окружения более 900 снарядов, рассказал командир орудия с позывным Авангард.

    Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Север» с момента образования так называемого Волчанского котла в Харьковской области выпустил по позициям украинских войск в кольце окружения более 900 снарядов, передает РИА «Новости».

    «Сейчас мы работаем преимущественно по «Волчанскому котлу» в тесной связке с расчетами беспилотных систем. Котел сужается. Прокладываем путь нашим штурмовикам, чтобы им было легче идти и беспрепятственно выполнять свои задачи… За все время работы на «Волчанском котле» мы выпустили около 900 снарядов», – рассказал командир орудия с позывным Авангард.

    По словам военнослужащего, расчет функционирует в круглосуточном режиме, планомерно уничтожая опорные пункты, скопления техники и живой силы противника внутри кольца окружения. Особое внимание артиллеристы уделяют ликвидации пунктов управления дронами и нарушению логистики в тылу врага для пресечения подвоза боеприпасов.

    Авангард добавил, что боевая работа ведется в тесной связке с операторами воздушной разведки. Такое взаимодействие позволяет огневой позиции самоходки оставаться незамеченной для средств наблюдения противника.

    Командир подчеркнул, что приоритетом для расчета остается огневая поддержка штурмовых подразделений. Постоянные удары артиллерии расчищают путь для пехоты, позволяя российским бойцам продвигаться вперед и продолжать сужение кольца окружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали ликвидацию окруженной под Волчанском группировки противника. Позже подразделения группировки «Север» пресекли все попытки прорыва украинских солдат из кольца. В конце прошлого месяца силовики уничтожили атакующую с внутренней стороны котла вражескую бронегруппу.

    4 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Военный эксперт Кнутов: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наиболее приемлемым ответом Москвы на расширение немецкой поддержки ВСУ является достижение полной логистической изоляции Украины. Задача России – лишить Киев возможности получать оружие и боеприпасы с украино-германских производств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    «Кроме производства БПЛА для ВСУ в Германии, речь на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского будет идти о выпуске ракеты FP9. Разработка компании FirePoint, вероятно, обретет немецкую систему наведения. Кроме того, стороны планируют усовершенствовать двигатель для увеличения дальности действия в 1 тыс. км. Что касается топлива, то его, возможно, будут производить в Дании», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В целом это довольно серьезный пакет помощи, указывающий на еще большее втягивание Германии в украинский кризис. В этой ситуации у Москвы есть два сценария реагирования. Первый – атаковать немецкие объекты ВПК, работающие в интересах ВСУ. Это, скажем так, максимально прямое воздействие на ситуацию. Однако оно грозит широкомасштабным конфликтом России и НАТО», – предупредил собеседник.

    Вторым и наиболее приемлемым в данной ситуации вариантом собеседник назвал полную логистическую изоляцию Украины. «Вопрос отрезания противника от Черного моря пока можно считать условно решенным. Теперь необходимо лишить украинскую сторону транспортного сообщения с Польшей и Румынией. Собственно, для этого российские силы поражают мосты в Киеве и точечно бьют по магистралям, связывающим украинскую столицу со Львовом, Харьковом и Одессой», – продолжил Кнутов.

    Спикер также обратил внимание на изменение тактики Москвы в плане приостановки атак по Киеву во время визитов иностранных делегаций. «Россия прекратила воздерживаться от ударов по украинской столице на период пребывания в городе высоких «гостей». Думаю, это было сделано целенаправленно, чтобы более доходчиво показать им реальную опасность их планов по милитаризации Украины и вовлечения своих стран в конфликт», – полагает эксперт.

    «Вероятно, именно поэтому визит Мерца держался в тайне. Российские силы теоретически могли ударить по локомотиву, везущему состав с немецкой делегацией. Думаю, на этом визит Мерца закончился бы – канцлер как можно быстрее возвратился бы в Берлин. При этом не уверен, что в Германии общество безусловно осудило бы произошедшее, учитывая растущее недовольство поддержкой Украины в убыток тратам на внутренние нужды», – резюмировал Кнутов.

    В воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождают министр экономики Катарина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters.

    По словам представителей немецкого правительства, Мерц объявит о пакете мер, который включает выделение 1 млрд евро военной помощи и 350 млн евро на ремонт объектов энергетического сектора. Ожидается также, что в ходе визита будет заключено соглашение о совместном производстве различных видов БПЛА.

    По словам Мерца, визит призван подтвердить, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Киев. Ожидается также, что канцлер будет настаивать на том, чтобы украинское правительство добилось прогресса в проведении реформ, запрошенных партнерами по ЕС, в том числе в борьбе с коррупцией.

    Несколько дней назад Владимир Зеленский после телефонного разговора с Мерцем заявил, что Украина в ближайшее время завершит сделку с Германией по производству БПЛА, ракет и соответствующего программного обеспечения. Ожидается, что ключевым направлением станет ускоренное производство противотанковых беспилотников, которые уже успешно протестировала немецкая оборонно-технологическая компания Quantum.

    Ранее стороны объявили о создании Quantum WIY Industries – совместного предприятия по производству беспилотника-перехватчика Strila и сопутствующих технологий ПВО. Соглашение также предусматривает совместную разработку и выпуск оружия с дальностью действия более 1 тыс. км, которое Украина сможет использовать для нанесения ударов вглубь территории России.

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    4 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Гросси объяснил отказ МАГАТЭ называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС

    Гендиректор МАГАТЭ Гросси объяснил отказ называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил, что агентство не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС ради сохранения беспристрастности.

    «Для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастность», – заявил Гросси, отвечая на вопрос о призывах России публично называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что требования назвать ответственных исходят не только от Москвы, но и от западных стран.

    Гросси признал, что позиция агентства может вызывать недовольство, но подчеркнул, что МАГАТЭ намерено сосредоточиться на своей технической миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС.

    В пятницу МАГАТЭ заявило о сохранении рисков для станции до прекращения огня на Украине.

    Гросси назвал атаки на Запорожскую АЭС и ее персонал неприемлемыми.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Российские войска поразили мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
    Российские войска поразили мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли удары по стратегически важному мосту в Киеве и двум судам с военными грузами в Черном море.

    Российские войска продолжают активные действия против украинской инфраструктуры и судов, используемых военными, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

    Днем 4 октября беспилотники нанесли удар по Северному автотранспортному мосту в Киеве. Эта переправа через Днепр играла важную роль в переброске войск и военной логистике.

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря были поражены два сухогруза. Эти суда направлялись в порт Одессы с грузом военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский беспилотник повредил опору Северного моста в Киеве.

    Восточнее Одессы дроны поразили сухогруз с военным имуществом.

    Двумя днями ранее военные атаковали автомобильный и железнодорожный мост через Днепр.

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    4 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Группировка «Север» сжала кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

    Российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения российской группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований Вооруженных сил Украины на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения российской группировки «Север» сжимают кольцо окружения подразделений Вооруженных сил Украины на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Минобороны.

    Внутри кольца идут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково, а также продолжается ликвидация окруженных сил противника в районах Рубленого, Нефедовки, Купино и Черного. За сутки потери украинской стороны в окружении превысили 35 человек, уничтожен пункт управления дронами.

    Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию.

    При расширении внешней зоны контроля бои идут вблизи Приколотного и Аннополья. Огневое поражение наносится ВСУ в Бережном, Подсреднем, Курганном и Малом Бурлуке.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка и Студенки в Харьковской области, Райгородок, Карповка, Крестище и Волчий Яр в Донецкой народной республике.

    Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

    Кроме того, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Семеновка, Николаевка, Дружковка, Василевская Пустошь, Красный Молочар, Краматорск и Высокоивановка в ДНР.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Святогоровка, Роганское, Калинино, Белозерское, Марьевка, Новофедоровка и Веровка в Донецкой народной республике, Чугуево, Новопавловка и Ивановка в Днепропетровской области.

    В населенном пункте Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигались в северной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах города и продолжили наступление в его северной части. В течение суток освобождено 53 здания, уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Катериновка, Орестополь, Шевченко, Ивановка и Диброва в Днепропетровской области, Васиновка, Дубовый Гай, Общее и Никольское в Запорожской области. Группировка войск «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Военные нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Камышеваха, Димитров и Запасное в Запорожской области.

    С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 674 самолета, 284 вертолета, 252 053 беспилотника, 672 ЗРК, 31 121 танк и другие боевые бронированные машины.

    Ранее Минобороны пообещало, что удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре будут усилены после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

    Минобороны сообщило об уничтожении 1222 украинских дронов за сутки.

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    4 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные намеренно блокируют вынос тел мирных жителей, погибших от обстрелов под Алешками в Херсонской области, чтобы скрыть военное преступление, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска не дают возможности своевременно выносить для захоронения тела мирных жителей, погибших от их обстрелов в Алешках и окрестностях, передает ТАСС.

    «Тяжелая ситуация наблюдается не только в самих Алешках, но и в районах, расположенных в 10 км от города. Украинские военные не дают возможность своевременно выносить для захоронения тела мирных жителей, погибших от рук ВСУ. Тела могут оставаться на местности до двух недель. На основании имеющихся тел возбуждается уголовное дело», – заявил источник.

    Собеседник агентства подчеркнул, что таким образом украинские войска намеренно блокируют вынос тел, чтобы не допустить фиксации военного преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские военные попытались изолировать жителей Алешек дронами и минами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Украины в попытке создания «Бучи 2.0» из гуманитарной ситуации в Алешках.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал ложью заявления Киева о положении дел в этом городе.

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    4 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    «Герани» поразили дата-центр в Одессе и логистический центр в Черноморске
    «Герани» поразили дата-центр в Одессе и логистический центр в Черноморске
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России сообщило об успешном поражении логистического центра «Новая Почта» в Черноморске и дата-центра в Одессе с помощью беспилотников «Герань».

    Минобороны сообщило в Max о поражении логистического центра «Новая Почта» в Черноморске и дата-центра в Одессе с помощью беспилотников «Герань».

    Военное ведомство также показало кадры нанесения ударов. В описании к записи подтверждается применение летательных аппаратов этого типа по указанным объектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для украинских войск в Одессе.

    В пятницу новые беспилотники «Герань» атаковали стратегический мост через Днепр.

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    4 октября 2026, 12:23 • Новости дня
    ВС России продолжили наносить удары по мостам и инфраструктуре на Украине
    ВС России продолжили наносить удары по мостам и инфраструктуре на Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продолжили бить по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, действующим в интересах ВСУ, а также мостам в Киеве.

    «Столица в очень драматичной ситуации… Жить как в мирное время больше не выйдет», – заявил Кличко, его слова приводит издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, действующим в интересах ВСУ. В частности, беспилотник «Герань» повредил опору Северного моста в Киеве, который использовался для переброски войск и снабжения военных грузов.

    В Киевской области поражен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для боевиков. В Днепропетровске нанесен удар по зданию «Укртелекома». Кроме того, после удара по складскому комплексу «Вента» на Украине возможен дефицит лекарств от крупнейших производителей, таких как Bayer, Sanofi, Pfizer и других.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Северный мост в Киеве получил повреждения в результате взрыва. В субботу перекрытие мостов в украинской столице из-за российских ударов назвали катастрофой.

    В Днепропетровске вспыхнул крупный пожар на верхних этажах офисного здания компании «Укртелеком».

    Власти города решили строить резервные переправы через Днепр.

    В МИД подчеркнули, что Вооруженные силы продолжат массированные удары возмездия по военным объектам в Киеве и других украинских городах.

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    4 октября 2026, 09:12 • Новости дня
    Из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли три человека

    Из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли три человека и 12 пострадали

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за прошедшие сутки в результате атак Вооруженных сил Украины погибли три человека, еще 12 получили ранения.

    «К большому горю, во время атаки ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больницах скончались двое: женщина, получившая тяжелые травмы вчера во время вечерней атаки в Белгороде, и мужчина, который был ранен в Краснояружском округе 16 сентября», – написал Шуваев в Max.

    Губернатор добавил, что в Белгороде, Грайворонском и Шебекинском округах получили ранения 12 человек, включая четверых детей. По его словам, 16-летний юноша и один взрослый находятся в тяжелом состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Шуваев сообщил о ранении детей и взрослых в Белгородской области в результате действий ВСУ.

    В тот же день при атаке дронов в регионе погиб один человек.

    В четверг в Белгородской области из-за атак пострадали четыре человека.

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    4 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    ДНР оказалась полностью обесточена после ночной атаки ВСУ

    ДНР оказалась полностью обесточена в результате ночных атак ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Донецкая народная республика оказалась полностью обесточена в результате ночных атак Вооруженных сил Украины, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

    «Сегодня ночью в результате вражеских атак республика была полностью обесточена. Но практически сразу ремонтные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения», – написал Чертков в Max.

    Свет поэтапно возвращается в дома жителей региона, устранение последствий идет непрерывно.

    Чертков добавил, что водоснабжение будет подаваться по установленному режиму при наличии технической возможности. Также возможны частичные ограничения мобильной сети, приоритет отдается голосовой связи и СМС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в ДНР сообщили о гибели одного человека и девяти пострадавших от атак ВСУ.

    Донецк и Макеевка частично остались без света после атаки украинских войск.

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    4 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    ВСУ подготовили инсценировку удара по объектам у ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные намерены инсценировать удар по энергетическим объектам вблизи Запорожской АЭС для оправдания последующих атак на российские атомные электростанции, сообщили в силовых структурах.

    Вооруженные силы Украины планируют подорвать один или несколько объектов энергоинфраструктуры недалеко от линии фронта, чтобы обвинить Россию в ядерном терроризме. После этого под предлогом ответного удара ВСУ намерены атаковать АЭС на российской территории, передает РИА «Новости».

    В качестве целей для провокации могут быть выбраны подстанции или трансформаторы, связанные с атомной энергетикой. В частности, удар может быть нанесен по Днепровской подстанции возле Вольногорска, которая связана с Запорожской АЭС единственной воздушной линией электропередачи напряжением 750 кВ.

    Кроме того, возможен подрыв подстанции Запорожье-750, расположенной северо-западнее Запорожья. Этот объект является ключевым элементом энергосети для доставки электроэнергии с Ровенской и Хмельницкой АЭС на восток Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу обстрелы ВСУ повредили обеспечивающее работу ЗАЭС оборудование. В прошлом месяце директор Запорожской АЭС Юрий Черничук обвинил МАГАТЭ в нежелании признавать удары ВСУ. В августе в ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ.

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    4 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 1222 украинских дронов за сутки

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили более тысячи украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили американские реактивные снаряды HIMARS.

    Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, уничтожив 1222 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает РИА «Новости». Кроме того, военным удалось перехватить три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

    «Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1222 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в оборонном ведомстве. Все цели были поражены в течение минувших суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября российские средства противовоздушной обороны уничтожили 1222 украинских беспилотника за сутки.

    В тот же день военные перехватили 105 вражеских дронов над территорией нескольких регионов страны.

    Немногим ранее отечественные зенитчики отразили массированную атаку 1951 беспилотного аппарата.

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    4 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Российские военные поразили четыре перевозивших оружие для ВСУ сухогруза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России поразили беспилотниками «Герань-4 Сикер» четыре сухогруза с имуществом ВСУ в порту Черноморск, а также в акваториях Бугского лимана и Черного моря, сообщило Министерство обороны.

    «Кадры объективного контроля нанесения ударов с применением БПЛА «Герань-4 Сикер» по четырем судам типа «сухогруз» в порту Черноморска, а также в акваториях Бугского лимана и Черного моря, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов все цели поражены», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Кроме того, российские войска нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по пункту дислокации 425-го отдельного штурмового полка ВСУ в населенном пункте Крутояровка Днепропетровской области. В ходе вылетов применялись бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. В Минобороны подчеркнули, что эта цель также была поражена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ возле Одессы.

    В субботу российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии в Одессе.

    В пятницу армия России атаковала 17 перевозивших оружие для ВСУ сухогрузов.

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    4 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Мощный взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В Одессе зафиксировали громкий взрыв во время работы систем оповещения населения об опасности с воздуха.

    Информацию о происшествии в прибрежном городе на юге Украины передает РИА «Новости». «В Одессе прозвучал взрыв», – сообщил местный телеканал «Общественное» в своем официальном Telegram-канале. Уточняется, что инцидент произошел на фоне предупреждения об угрозе с воздуха.

    Согласно официальным данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Одесском районе, в состав которого входит сам город, непрерывно звучит сигнал воздушной тревоги. Другие подробности о возможных повреждениях инфраструктуры в настоящее время не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе во время воздушной тревоги произошел взрыв.

    На фоне сирен в городе прогремел еще один взрыв.

    В Одессе зафиксировали целую серию взрывов.

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    4 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    При пожаре из-за падения беспилотника на Кубани пострадали три человека

    Tекст: Ольга Иванова

    В Темрюкском районе Краснодарского края загорелась территория промышленного объекта после падения дрона, ранения получили несколько сотрудников.

    Атака дрона на промышленный объект в Краснодарском крае привела к ранению сотрудников, передает РИА «Новости». В настоящее время на месте инцидента работают оперативные и специальные службы.

    «В Темрюкском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадали три человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь», – сообщил оперативный штаб региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе обломки беспилотников повредили четыре частных дома в Темрюкском районе Кубани.

    Несколькими днями ранее рухнувшие фрагменты дрона подожгли местный завод в поселке Волна.

    На территории предприятия этого же населенного пункта из-за падения обломков БПЛА пострадали четыре человека.

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    4 октября 2026, 08:44 • Новости дня
    ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ возле Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удар по морскому судну типа «сухогруз» восточнее Одессы, которое доставляло военное имущество для украинских войск, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, используемым в интересах украинской армии. В результате атаки беспилотников на переходе морем восточнее Одессы было поражено судно типа «сухогруз», перевозившее военное имущество для ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.

    В среду российские беспилотники атаковали еще одно судно с военным грузом для ВСУ.

    Во вторник БПЛА также нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ.

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