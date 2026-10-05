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Российская артиллерия обрушила шквал огня на «Волчанский котел»
Расчет «Мста-С» выпустил 900 снарядов по позициям ВСУ в Волчанске
Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки «Север» с момента образования «Волчанского котла» в Харьковской области выпустил по позициям ВСУ в кольце окружения более 900 снарядов, рассказал командир орудия с позывным Авангард.
Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Север» с момента образования так называемого Волчанского котла в Харьковской области выпустил по позициям украинских войск в кольце окружения более 900 снарядов, передает РИА «Новости».
«Сейчас мы работаем преимущественно по «Волчанскому котлу» в тесной связке с расчетами беспилотных систем. Котел сужается. Прокладываем путь нашим штурмовикам, чтобы им было легче идти и беспрепятственно выполнять свои задачи… За все время работы на «Волчанском котле» мы выпустили около 900 снарядов», – рассказал командир орудия с позывным Авангард.
По словам военнослужащего, расчет функционирует в круглосуточном режиме, планомерно уничтожая опорные пункты, скопления техники и живой силы противника внутри кольца окружения. Особое внимание артиллеристы уделяют ликвидации пунктов управления дронами и нарушению логистики в тылу врага для пресечения подвоза боеприпасов.
Авангард добавил, что боевая работа ведется в тесной связке с операторами воздушной разведки. Такое взаимодействие позволяет огневой позиции самоходки оставаться незамеченной для средств наблюдения противника.
Командир подчеркнул, что приоритетом для расчета остается огневая поддержка штурмовых подразделений. Постоянные удары артиллерии расчищают путь для пехоты, позволяя российским бойцам продвигаться вперед и продолжать сужение кольца окружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали ликвидацию окруженной под Волчанском группировки противника. Позже подразделения группировки «Север» пресекли все попытки прорыва украинских солдат из кольца. В конце прошлого месяца силовики уничтожили атакующую с внутренней стороны котла вражескую бронегруппу.