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Российские войска сорвали попытку прорыва ВСУ под Харьковом
ВС России уничтожили пытавшуюся выйти из окружения под Харьковом бронегруппу ВСУ
Военнослужащие ВСУ на бронетехнике в очередной раз пытались выйти из окружения в районе села Нефедовка в Харьковской области, сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.
Очередная атака украинских солдат с целью выхода из кольца завершилась полным разгромом, передает РИА «Новости». В силовых структурах отметили, что противник задействовал боевые машины для удара с внутренней стороны котла. «Противник на бронетехнике при поддержке танка предпринял очередную попытку прорыва кольца окружения с внутренней стороны в районе Нефедовки», – сообщил источник агентства. В результате слаженных действий российских сил и применения комплексного огня наступавшая группа была полностью уничтожена.
Ранее в конце сентября Министерство обороны России уже докладывало об успешном отражении аналогичных атак бойцами группировки «Север». Президент России Владимир Путин 1 сентября заявлял об окружении неприятельской группировки численностью до 2 тыс. человек. Ликвидация котла позволит отодвинуть линию фронта от Белгородской области минимум на 20 км. Позже военное ведомство уточняло, что в кольце остаются около 1,7 тыс. солдат ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Север» продолжили бои за четыре населенных пункта внутри кольца окружения. Двумя днями ранее российские военные сорвали две попытки украинских подразделений вырваться из котла неподалеку от Нефедовки. Неделей ранее главком ВСУ Михаил Драпатый прибыл в Харьков для обсуждения возможностей прорыва.