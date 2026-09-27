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ВС России предотвратили попытки ВСУ выйти из окружения в районе Нефедовки
Российские военные сорвали две попытки украинских подразделений вырваться из окружения неподалеку от населенного пункта Нефедовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, уточнило Минобороны в Max.
«Предотвращены две попытки противника выйти из окружения в районе населенного пункта Нефедовка Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих», – говорится в сводке военного ведомства.
В зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 300 военных, танк Т-72, американский бронетранспортер М113, 15 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Западной» группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих и 12 автомобилей.
Группировка войск «Юг» заняла более выгодные рубежи, уничтожив более 230 бойцов ВСУ, бронемашину «Казак» и 28 автомобилей. Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение, нанеся урон ряду украинских бригад. В Доброполье штурмовые группы освободили 94 здания, уничтожив более 30 боевиков, при этом попыток прорыва ВСУ из окружения не зафиксировано.
Группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны противника, потери которого составили до 290 военнослужащих. Подразделения «Днепра» улучшили положение, уничтожив до 45 военных и 19 автомобилей. Российская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по объектам инфраструктуры и цехам по производству дронов в 149 районах. Средства ПВО сбили четыре авиабомбы, снаряд HIMARS и 505 беспилотников.
Ранее российские военнослужащие освободили населенный пункт Хрипуны, расположенный на северо-востоке Харьковской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что российские военнослужащие ведут системную работу по уничтожению тяжелых беспилотных летательных аппаратов украинских войск на добропольском направлении.
Накануне разведчики группировки войск «Запад» обнаружили замаскированный танк Т-64 ВСУ в Харьковской области и уничтожили его в ходе скрытного марш-броска.