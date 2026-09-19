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Российские военные взяли под контроль южные окраины Орехова
Войска России заняли южные окраины Орехова в Запорожской области
Российские войска заняли южные окраины Орехова в Запорожской области и вдоль реки Конка продвигаются на север, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Вооруженные силы России взяли под контроль южные окраины населенного пункта Орехов в Запорожской области, передает ТАСС.
Военный эксперт Андрей Марочко подтвердил успехи российских подразделений на этом участке линии боевого соприкосновения. «Наши военнослужащие взяли южные окраины Орехова и продвигаются в северном направлении вдоль реки Конка», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали бои в центральных кварталах Орехова.
Перед этим бойцы перерезали пути снабжения украинской армии в данном районе.
Министерство обороны России заявило об освобождении соседней Новоандреевки.