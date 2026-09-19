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Главу косметического бренда MIXIT задержали за мошенничество
Гендиректора косметической компании MIXIT Олега Пая задержали в Москве
В Москве был задержан гендиректор бренда косметики MIXIT Олег Пай, свидетельствуют судебные документы.
Правоохранительные органы задержали в Москве Олега Пая по делу о крупном мошенничестве, передает URA.RU. Согласно информации с официального портала судов общей юрисдикции столицы, преступление было совершено с использованием служебного положения.
«Согласно данным судов, Пая подозревают в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ст. 159, ч. 4 УК РФ)», – говорится в судебных документах.
Вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста будет решаться 19 сентября. В настоящее время следственные мероприятия по делу продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября суд признал законным арест обвиняемого в хищениях основателя группы «Эфко» Валерия Кустова.
В мае правоохранители арестовали руководителя строительной компании «РСТ-Генподряд» Дмитрия Золотарева по подозрению в крупном мошенничестве.
В апреле столичный суд заочно назначил четыре года лишения свободы создателю сети телестудий Celebro Media Павлу Морозову за хищение более 100 млн рублей.