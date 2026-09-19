Матвиенко: Москву не интересует мнение западных стран о выборах в России

Tекст: Вера Басилая

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что позиция западных стран по поводу российских выборов Москву совершенно не волнует, передает РИА «Новости». По ее словам, главное – это понимание гражданами ответственности текущего момента.

«Для нас их мнение понятно, оно нас не интересует. Мне кажется, очень важно, что все граждане поняли ответственность момента, я бы сказала, что выборы в России – это самая демократичная форма народовластия, это возможность каждому гражданину реализовать свое конституционное право, возможность проявить свою гражданскую позицию», – заявила она журналистам.

Матвиенко также отметила, что недоброжелатели не смогут сорвать голосование. Она напомнила, что выборы проходят в непростое время, когда Россия сталкивается с серьезными испытаниями в борьбе с противниками, которые пытаются разрушить страну.

«Россия проходит такие серьезные испытания борьбы с нашими недругами, которые так успешно в свое время развалили Советский Союз, а сейчас пытаются развалить Россию. Понятно, что ничего у них не получится», – сказала политик.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о безразличии Москвы к европейской оценке выборов в Госдуму.

Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать избирательную кампанию.

Первые участки для голосования открылись на Камчатке 17 сентября.