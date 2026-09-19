Выживший после нападения «Битцевского маньяка» потребовал запретить о нем книгу

Tекст: Вера Басилая

Выживший после нападения Александра Пичушкина подал иск в Савеловский суд Москвы к писательнице Елизавете Буте, передает Ura.ru со ссылкой на Mash. Мужчина требует снять с продажи или отредактировать книгу о серийном убийце.

«Выжившая жертва «Битцевского маньяка» подала в суд на автора книги об убийце», – говорится в сообщении. Истец опасается, что по деталям из книги подражатели смогут его найти. Хотя имя не указано, в тексте описан сосед преступника, переживший нападение.

В результате покушения пострадавший стал инвалидом и потерял память. С 2007 года он избегал публичности и отказывался от комментариев. Александр Пичушкин был задержан в 2006 году, признан виновным в 48 убийствах и отбывает наказание в колонии «Полярная сова».

В конце прошлого года суд отклонил апелляционную жалобу Александра Пичушкина на отказ в переводе из колонии «Полярная сова».

Весной 2025 года правоохранительные органы раскрыли причастность серийного убийцы к 11 новым преступлениям.