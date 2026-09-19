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Американский журналист поразился уровню технологий на выборах в Одинцово
Журналист из США Мугал отметил высокую технологичность на выборах в Одинцово
Журналист из США Нуаман Ишфак Мугал высоко оценил уровень технологической оснащенности на выборах в подмосковном Одинцово.
Центр общественного наблюдения в Одинцове продемонстрировал высокий уровень интеграции технологий, помогающий обеспечивать прозрачность избирательного процесса, сообщил телеканалу 360.ru участник делегации международных электоральных экспертов и наблюдателей, журналист из США Нуаман Ишфак Мугал.
«Я поражен уровнем интеграции технологий, который здесь обеспечен. Мы уже посетили множество избирательных участков, и меня удивляет, насколько здесь все организовано», – подчеркнул журналист.
Нуаман Ишфак Мугал также обратил внимание на возможность видеть и слышать происходящее на любом участке в режиме реального времени. По его мнению, подобные технологические решения гарантируют открытость и прозрачность выборов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Независимой комиссии по управлению выборами Мали Мустафа Сиссе также высоко оценил уровень внедрения цифровых технологий на выборах в России.
Член избирательной комиссии ДР Конго Адин Омококо Асамото заявила о планах африканских государств перенять российский опыт проведения голосования.
Накануне американский политический комментатор Стивен Самарин прилетел в Россию для изучения организации общественного наблюдения.