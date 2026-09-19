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Машина протаранила толпу на фестивале в канадском Квебеке
При наезде автомобиля на посетителей фестиваля в Канаде пострадали шесть человек
В канадском городе Сен-Тит легковой автомобиль въехал в группу людей на местном фестивале, в результате пострадали шесть человек.
Инцидент произошел в канадской провинции Квебек, передает РИА «Новости».
«Ранним утром субботы шесть человек получили травмы после въезда машины в толпу на территории фестиваля… в квебекском городе Сен-Тит», – говорится в сообщении канадского канала CTV News.
Полиция получила сообщение о наезде около 04:30 по местному времени (11:30 мск). Водитель, предположительно молодой мужчина, скрылся с места происшествия сразу после прибытия правоохранительных органов.
Позже стражам порядка удалось задержать подозреваемого в городе Квебек. В настоящее время следователи проводят его допрос для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе во французском Кане водитель автомобиля преднамеренно совершил наезд на людей возле железнодорожного вокзала.
В июле в центре Берлина белый фургон протаранил толпу отдыхающих в парке Тиргартен.
В прошлом году на уличном фестивале в канадском Ванкувере черный внедорожник врезался в посетителей мероприятия.