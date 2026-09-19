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Российские «Герани» ударили по трем логистическим центрам ВСУ
Российские беспилотники успешно атаковали три логистических центра противника в Одесской и Харьковской областях, сообщило Министерство обороны.
Российские военные нанесли удары по трем логистическим центрам Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. Цели располагались в Одесской и Харьковской областях.
Атаки были осуществлены с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер».
В Одесской области поражены объекты в населенных пунктах Дачное и Усатово. В Харьковской области удар пришелся по логистическому узлу в Коммунаре.
Ранее российские беспилотники «Герань» уничтожили две радиолокационные станции в Харьковской области.
В начале сентября дроны «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.
До этого Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры противника в Киеве и Запорожье.