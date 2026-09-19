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Системы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны перехватили пять ударных дронов, которые направлялись в сторону столичного региона для совершения атаки.
На подлете к российской столице перехвачены пять вражеских беспилотных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Сейчас на местах падения обломков работают профильные специалисты экстренных служб. Они оценивают обстановку и устраняют возможные последствия инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в субботу Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили еще пять вражеских беспилотных летательных аппаратов.
До этого системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы в ночь на субботу. А накануне Собянин сообщил об уничтожении трех дронов.