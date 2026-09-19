Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
Украинский беспилотник атаковал второй пассажирский автобус в Горловке
Дрон ВСУ атаковал второй за день пассажирский автобус в Горловке
В Никитовском районе Горловки ударный беспилотник вооруженных формирований Украины повредил пассажирский автобус, сообщил глава города Иван Приходько.
Украинские беспилотники атаковали Никитовский район Горловки, в результате чего получил повреждения пассажирский автобус, сообщил в Max Приходько.
Ранее мэр информировал о похожем инциденте. Тогда удар беспилотника пришелся по автобусу в Калининском районе города.
Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Калининском районе Горловки.
10 сентября вражеский дрон полностью уничтожил гражданский транспорт в этом же районе.
В июне из-за сброса взрывчатки на автобус пострадали 17 мирных жителей.