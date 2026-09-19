Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Горловке
Пассажирский автобус получил повреждения при атаке украинского дрона в Горловке
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал пассажирский автобус в Калининском районе Горловки ДНР, транспортное средство повреждено, сообщил глава города Иван Приходько.
Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по пассажирскому автобусу в Калининском районе города, передает ТАСС. В результате инцидента транспортное средство получило повреждения.
Информацию о происшествии подтвердил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. «Вследствие атаки дрона ВФУ в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус», – сообщил глава администрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 сентября украинский беспилотник полностью уничтожил пассажирский автобус в Калининском районе Горловки.
В начале месяца при аналогичной атаке дрона погибла мирная жительница.
В августе вражеский аппарат повредил гражданский транспорт в центре города.