ВС России пресекли попытку ВСУ выбраться из окружения у Черного

Tекст: Катерина Туманова

«На Великобурлукском направлении противник двумя боевыми группами 159 омбр в пешем порядке предпринял очередную попытку выхода из окружения в районе Черного, успеха не имел», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

«Северяне» уточнили, что в результате комплексного огневого поражения более 50% живой силы было уничтожено, остальные отступили на исходные позиции.

Кроме того, на Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись в районе Гоптовки на 300 м, на Волчанском направлении освободили Малую Волчью и продвинулись в районе населенных пунктов Польная и Петропавловка.

В Черниговской области ударами «Гераней» были уничтожены склады дронов и матсредств ВСУ в районе населенных пунктов Берестовец и Рогозки.

На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продолжают продавливать оборону ВСУ в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе тяжелые стрелковые бои идут в районе Толстодубово и Уланово, а в Краснопольском районе бойцы продвинулись в районе населенного пункта Степок.

Бойцы «Севера» узнали, что в Сумской области мобилизованный Венедиктов в пункте постоянной дислокации расстрелял троих сослуживцев, которые вымогали у него деньги, и застрелился сам. Попытка командования бригады списать инцидент на боевые потери сорвалась, так как родственники убитых предали все огласке.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

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