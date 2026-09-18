  • Новость часаЗахарова сообщила о провокациях на избирательных участках
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    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка
    Путин заявил о результативности усилий властей по снижению инфляции
    Лукашенко спрогнозировал кризис в Белоруссии при отрыве от России
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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

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    18 сентября 2026, 07:15 • Новости дня

    «Северяне» пресекли попытку ВСУ пешком выбраться из окружения у Черного

    ВС России пресекли попытку ВСУ выбраться из окружения у Черного

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и пресекли попытку противника выбраться из окружения в Харьковской области около села Черное.

    «На Великобурлукском направлении противник двумя боевыми группами 159 омбр в пешем порядке предпринял очередную попытку выхода из окружения в районе Черного, успеха не имел», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» уточнили, что в результате комплексного огневого поражения более 50% живой силы было уничтожено, остальные отступили на исходные позиции.

    Кроме того, на Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись в районе Гоптовки на 300 м, на Волчанском направлении освободили Малую Волчью и продвинулись в районе населенных пунктов Польная и Петропавловка.

    В Черниговской области ударами «Гераней» были уничтожены склады дронов и матсредств ВСУ в районе населенных пунктов Берестовец и Рогозки.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продолжают продавливать оборону ВСУ в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе тяжелые стрелковые бои идут в районе Толстодубово и Уланово, а в Краснопольском районе бойцы продвинулись в районе населенного пункта Степок.

    Бойцы «Севера» узнали, что в Сумской области мобилизованный Венедиктов в пункте постоянной дислокации расстрелял троих сослуживцев, которые вымогали у него деньги, и застрелился сам. Попытка командования бригады списать инцидент на боевые потери сорвалась, так как родственники убитых предали все огласке.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт рассказал, как создается буферная зона у границ Белгородской области. ВС России уничтожили укрытие ВСУ внутри котла под Харьковом. Российские танкисты уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Харьковом.

    17 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление

    Путин передал акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» во временное управление

    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы французских торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» официально перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент» по указу президента России Владимира Путина.

    Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент». Соответствующий документ уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения:... 0,007% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ле Монлид», принадлежащего компании ГРУП АДЕО (Groupe Adeo S.A.) акционерное общество «Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ»», – говорится в тексте документа.

    Кроме того, под временное управление перешли 99,99858% долей российского «Ашана», ранее принадлежавших французской компании «Сожепар». Также «Л.Е.В. менеджмент» получит контроль над 0,00142% долей, владельцем которых числилась «Меелакер Б.В.».

    Также российские активы международной корпорации Nestle, включая доли в компаниях «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», передали во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Согласно документу, «Л.Е.В. менеджмент» получает контроль над 67,44% долей в «Нестле Кубань», которыми владеет «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», и 32,56% долей «Нестле Дойчланд А.Г.». Также под управление переходят 84,082% «Нестле Россия» от швейцарской компании и 15,918% от немецкой структуры.

    Осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу своих активов в России из-за санкций Евросоюза.

    Весной 2024 года сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала свою материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

    В конце прошлого года пресс-служба компании опровергла слухи о возможном уходе с отечественного рынка.

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    17 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине

    Рожин сообщил об уничтожении газового хранилища под Кировоградом

    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине
    @ Anang Firmansyah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Кировограда после удара прекратило работу газовое хранилище, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max о выведении из строя газового хранилища, расположенного в районе Кировограда. «Газовое хранилище в районе Кировограда вышло из чата», – написал он.

    Напомним, ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры на территории Киева, Одессы и Сумской области.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

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    18 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Лукашенко спрогнозировал кризис в Белоруссии при отрыве от России

    Лукашенко предрек кризис в Белоруссии при отрыве от России

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о важности выстоять в эпоху передела мира, поэтому в 2020 году, если бы страну оторвали от России, в республике началось бы то, что происходит на Украине.

    Выступая на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», Лукашенко отметил, что на мировой арене идет сражение, передел мира и в этой обстановке надо выстоять, опираясь на союзников.

    «Но нас хотят загнать под плетку. Не сгущаю краски. Мне это не нужно. Я вас просто предупреждаю как будущих руководителей страны», – приводит его слова агентство «Белта».

    По словам Лукашенко, Запад стремится к тому же, что всегда, заставить белорусов «жить под плеткой и работать на пана», и доказывают это переговоры, встречи и дискуссии с западными партнерами. При этом напрямую об этом и о желании разорвать крепкие связи с партнерами Минска на Западе не говорят.

    «Оторвать нас по живому от России – это попробовали в 2020 году сделать. И если бы получилось, у нас было бы то, что сейчас происходит на Украине, богатой, мощной, сильной стране. Попробовали нас с вами на зуб. Не получилось. <...> Но надо отдать должное американской делегации: они никогда мне об этом не сказали. Но я-то понимаю, что для Запада это выгодно, по живому разорвать единство», – сказал он.

    В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, их в шестой раз выиграл Александр Лукашенко, после выборов в стране вспыхнули протестные акции оппозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко отметил, что Западу выгодно разорвать единство Минска и Москвы. В августе Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска. До этого белорусский лидер подчеркивал невозможность разрыва союза двух стран.

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    17 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    В России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В единый день голосования 2026 года в России открылись первые участки на Камчатке, стартовали выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова приняла участие в открытии первых избирательных участков.

    Гимн России прозвучал на открытии избирательного участка в Петропавловске-Камчатском в 8:00 по местному времени в пятницу (23:00 мск четверга), сообщает РИА «Новости».

    «Приветствуем всех первых избирателей Камчатского края, которых мы сейчас видим на избирательном участке», – сказала Памфилова, приветствуя первых избирателей по видеосвязи.

    Голосование продлится три дня, с 18 по 20 сентября. В рамках ЕДГ-2026 состоятся более 2,2 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых планируется распределить 20,7 тыс. мандатов.

    Памфилова ранее сообщала, что досрочное голосование прошло в 37 регионах. Голоса отдали более 203 тыс. человек внутри страны и более 14 тыс. на зарубежных участках.

    Для избирателей доступен традиционный бумажный бюллетень, возможность проголосовать онлайн или по месту нахождения. Дистанционное электронное голосование возможно в 32 регионах и на московской платформе, заявки подали более 4 млн человек.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам.

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    17 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о результативности усилий властей по снижению инфляции

    Путин: Усилия ЦБ и кабмина по снижению инфляции дают результат

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что работа Центрального банка и правительства по борьбе с ростом цен приносит плоды.

    Путин сообщил о постепенном снижении инфляции в стране, которая по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, передает РИА «Новости». По словам главы государства, ситуация находится под контролем.

    «Усилия, которые предпринимаются и Центральным банком, и правительством Российской Федерации по этому направлению, явно дают результаты», – подчеркнул российский лидер.

    В начале сентября президент России Владимир Путин заявил о предотвращении угрозы гипервсплеска инфляции в стране благодаря своевременным действиям властей.

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    17 сентября 2026, 20:46 • Новости дня
    Путин заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,5%
    Путин заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,5%
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении доходов граждан на 6,5% в реальном выражении по итогам первого полугодия.

    Глава государства озвучил экономические показатели во время профильного совещания, передает РИА «Новости». По словам российского лидера, доходы населения продолжают уверенно увеличиваться.

    «Растут заработные платы – за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении», – сказал Путин.

    В начале сентября президент России сообщил о рекордном снижении уровня безработицы в стране до 2,3%.

    В конце июля глава государства отметил увеличение заработных плат сотрудников РЖД более чем на 8%.

    Месяцем ранее российский лидер констатировал рост реальных зарплат граждан за пять лет более чем на 30%.

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    18 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Финляндия провела учения по захвату судна в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская пограничная служба провела международные учения по обеспечению морской безопасности у побережья Хельсинки, в них участвовали финская береговая охрана, польская пограничная служба и французский военно-морской флот с кораблями.

    Учения Marsec EU26 проводятся в контексте участившихся случаев повреждения подводных кабелей, поэтому легенда требовала от участников захватить судно, повредившее подводный кабель, и эвакуировать пострадавших, передает Yle.

    «Проведение учений необходимо, поскольку опыт последних лет показал, что обрывы кабелей или труб в Балтийском море стали новой нормой», – сказано в статье.

    По словам командующего штабом пограничной охраны Ильи Ильина, реакция спецслужб уже улучшилась, поскольку было зафиксировано несколько случаев предполагаемых повреждений кабелей.

    «Мы смогли очень быстро отреагировать на последнее из них, судно Fitburg. Насколько я помню, с момента обнаружения до момента захвата судна прошло 4-5 часов, и это в выходной день», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе. Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике. При этом ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.


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    18 сентября 2026, 01:33 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять летевших в направлении Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтожении средствами ПВО десяти летевших в направлении Москвы дронов.

    «Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Поздним вечером четверга Собянин сообщал об уничтожении 23 летевших в сторону Москвы дронов. Также столичный аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами в режиме согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 292 украинских дрона над регионами России, при этом в ночь на четверг над Россией сбили 641 дрон ВСУ.

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    17 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, сравнив его логику с рассуждениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

    Захарова ответила на высказывание Крозетто об украинских военных. В своем Telegram-канале она провела историческую параллель с лидерами фашистской Италии и нацистской Германии.

    «85 лет назад Гитлер и Муссолини считали, что немецко-фашистские войска защищают Европу от евреев», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава итальянского военного ведомства заявил о тяжелом положении киевского режима. При этом Крозетто отметил, что каждый гибнущий украинский солдат якобы отдает жизнь ради защиты Европы.

    В июле министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил поставки вооружений Киеву с лечением тяжелобольного пациента.

    В августе депутат Европарламента Данило Делла Валле раскритиковал подготовку Римом очередного пакета военной помощи Украине.

    Ранее Мария Захарова провела параллели между современными европейскими политиками и деятелями времен Великой Отечественной войны.

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    17 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о показателе безработицы в стране на уровне 2,3%.

    Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости». По его словам, отечественные компании и предприятия продолжают работать устойчиво.

    «Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов – 2,3%», – отметил российский лидер. Показатель свидетельствует о стабильности экономики и эффективной занятости населения.

    Летом Росстат зафиксировал падение этого показателя до исторического минимума в 2,1%.

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    17 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    МИД разъяснил Франции позицию по урегулированию на Украине

    МИД: Галузин разъяснил послу Франции позицию России по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД Михаил Галузин изложил французскому послу Николя де Ривьеру позицию Москвы по устойчивому разрешению кризиса на Украине, сообщили в российском дипведомстве.

    Галузин обсудил ситуацию с послом Франции в Москве Николя де Ривьером, сообщается на сайте МИД. В ходе встречи дипломаты затронули вопросы устойчивого урегулирования украинского кризиса.

    «Главе французской дипмиссии были вновь разъяснены принципиальные и последовательные подходы российской стороны к устойчивому политико-дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Украины путем полного и необратимого устранения его первопричин», – говорится в сообщении министерства.

    В ведомстве подчеркнули, что особое внимание было уделено необходимости обеспечения законных интересов безопасности России. Кроме того, Москва указала на важность восстановления прав русского и русскоязычного населения на Украине.

    В конце августа заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о стремлении Москвы к всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса.

    Дипломат назвал невозможным вариант простой заморозки боевых действий без устранения первопричин конфликта.

    Ранее в июне он уже проводил встречу с главой французской дипмиссии для разъяснения принципиальных подходов России.

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    17 сентября 2026, 22:59 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив шаги по урегулированию конфликта на Украине и новые антироссийские санкции, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».

    «Стороны вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года в США, 25-я годовщина которых отмечалась на прошлой неделе. Федеральный канцлер подчеркнул особые узы, связывающие немцев и американцев. Федеральный канцлер и президент обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны на Украине», – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Политики также затронули тему недавнего одобрения в США законопроекта о новых санкциях против России. Дополнительно стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Красном море, согласившись в необходимости скорейшего открытия этих морских путей.

    Ранее Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В Кремле назвали этот документ недружественным шагом со стороны американских властей.

    Администрация США согласовала этот документ для усиления давления на Москву.

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    17 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в нацистскую Германию
    Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в нацистскую Германию
    @ Tarasov/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сравнила политику украинского руководства с действиями нацистской Германии, указав на мобилизацию и военное положение.

    Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сравнила политику Владимира Зеленского с режимом нацистской Германии, передает РИА «Новости». Подобные заявления были опубликованы в британской газете The Times.

    «Она также обвинила Зеленского в превращении Украины в «смягченный вариант» нацистской Германии», – отмечается в материале издания.

    В качестве аргументов Мендель привела жесткую принудительную мобилизацию граждан и длительное сохранение военного положения в стране.

    Ранее Мендель обвинила главу киевского режима в создании масштабной информационной иллюзии.

    Позднее Мендель раскритиковала методы принудительной мобилизации из-за применения средневековой жестокости к гражданам.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о назначении Владимира Зеленского на роль нового европейского фюрера.

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    18 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    В «Лемана ПРО» прокомментировали перевод активов во временное управление

    В «Лемана ПРО» прокомментировали передачу активов

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские активы торговой сети «Леруа Мерлен», ставшей «Лемана ПРО», перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент», однако в компании заявили об отсутствии сведений о ситуации.

    «В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информацией в связи с вышедшим указом президента о передаче активов «Лемана ПРО» (ООО «Ле Монлид») во временное управление. В связи с этим запросили соответствующие разъяснения, после получения которых сможем предоставить более детальный комментарий», – сообщили представители компании РБК.

    Пока компания и все торговые точки работают штатно, без изменений.

    В среду стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент», документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу активов в России из-за санкций Евросоюза. До этого сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

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    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

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    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

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    Операция по освобождению Орехова перерастает в удар до Днепра

    Российские войска продолжают продвижение на Ореховском направлении и даже начали освобождение уже самого этого города, превращенного ВСУ в крупный укрепрайон. Как проходит эта операция и почему ее значение выходит далеко за рамки локальных успехов группировки войск «Днепр»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Декретный отпуск в 2026 году: как оформить, размер выплат и порядок начисления

      Декретный отпуск в России включает отпуск по беременности и родам, а также последующий отпуск по уходу за ребенком. Каков порядок его оформления, как рассчитывается соответствующее пособие и каковы сроки выплат?

    • Как укрыть розы на зиму: когда начинать, чем укрывать и как защитить кусты от морозов

      Розы укрывают на зиму не сразу после первых холодов, а после подготовки кустов и наступления устойчивых небольших морозов: слишком раннее укрытие может привести к выпреванию, плесени и гибели почек. В средней полосе и Подмосковье основные работы обычно приходятся на октябрь и ноябрь, но точные сроки зависят от погоды, сорта, возраста куста и состояния почвы. Рассказываем, когда начинать укрывать розы на зиму, как подготовить кусты, какие материалы выбрать, чем опасна пленка и какие ошибки чаще всего губят розы зимой.

    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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