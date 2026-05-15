Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.
Лавров: Зеленского сделали новым фюрером в Европе
Под руководством Берлина создается новое европейское движение в поддержку нацизма, где роль современного фюрера отведена нынешнему украинскому лидеру, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Глава МИД Сергей Лавров дал жесткую оценку политике западных стран, передает РИА «Новости».
Общаясь с журналистами в Индии, он заявил: «Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется».
Министр подчеркнул, что происходящее вызывает тревогу и сильно напоминает события прошлого. Однако, по его словам, эти опасения компенсируются знанием истории.
Лавров напомнил, что подобные сюжеты всегда имели вполне определенный финал, и других вариантов завершения для них существовать не может.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 мая Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе и поддержке нацистских режимов европейскими странами.
Ранее, 8 мая, Лавров на церемонии в МИД предупредил о готовящемся Европой нападении на Россию по примеру Гитлера.
В конце апреля министр иностранных дел России заявил о получающем удовольствие от возрождения нацизма Владимире Зеленском.