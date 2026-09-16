ВС России уничтожили укрытие ВСУ внутри котла под Харьковом

Tекст: Вера Басилая

Артиллеристы поразили цель в районе населенного пункта Малая Волчья Харьковской области, передает РИА «Новости».

Позиции противника были обнаружены во время разведывательных мероприятий с помощью беспилотного летательного аппарата.

«В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» укрытие с живой силой противника было уничтожено», – сообщили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ликвидация выявленной цели подтверждена кадрами объективного контроля, которые были получены в режиме реального времени.

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области.

Министерство обороны сообщило о нанесении ударов по окруженным украинским формированиям в районе Малой Волчьей.

Внутри образовавшегося Волчанского котла осталось около 1,7 тыс. боевиков.