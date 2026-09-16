Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
ВС России уничтожили укрытие ВСУ внутри котла под Харьковом
Российские артиллеристы нанесли высокоточный удар по укрытию украинских подразделений, оказавшихся в окружении на Харьковском направлении, сообщило Министерство обороны.
Артиллеристы поразили цель в районе населенного пункта Малая Волчья Харьковской области, передает РИА «Новости».
Позиции противника были обнаружены во время разведывательных мероприятий с помощью беспилотного летательного аппарата.
«В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» укрытие с живой силой противника было уничтожено», – сообщили в Министерстве обороны.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что ликвидация выявленной цели подтверждена кадрами объективного контроля, которые были получены в режиме реального времени.
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области.
Министерство обороны сообщило о нанесении ударов по окруженным украинским формированиям в районе Малой Волчьей.
Внутри образовавшегося Волчанского котла осталось около 1,7 тыс. боевиков.