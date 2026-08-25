Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск

  • Новость часаНа приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кандидатом в президенты Франции от русофобов стал внук разведчика СССР
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Западные танки на Украине собирают паутину в лесах
    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    В ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково
    В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремели сильные взрывы
    Синоптики спрогнозировали заморозки в шести российских регионах
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    15 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    29 комментариев
    25 августа 2026, 18:24 • Новости дня

    Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск

    Минобороны: Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск

    Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия России нанесла серию результативных ударов по объектам портовой инфраструктуры противника, сообщило Минобороны.

    Атака проводилась с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования, сообщается в канале ведомства в Max.

    В порту Южный целью стали два сухогруза, которые доставили на Украину военную технику и снаряжение. Кроме того, военные ликвидировали четыре хранилища с имуществом и объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке.

    Одновременно с этим успешному поражению подвергся порт Черноморск. Там российские силы уничтожили резервуары с топливом, необходимым для обеспечения подразделений украинских войск.

    Утром во вторник российские военные поразили беспилотниками сухогруз с военным грузом в порту Южный.

    Днем ранее армия России уничтожила военные грузы и топливо в порту Одессы.

    До этого беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.

    25 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия на две недели опередила планировавшееся на 8 марта 2022 года вторжение ВСУ на свою территорию, сообщил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума.

    «Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года», – отметил Кобяков. По его словам, противник хотел преподнести войну как «подарок» на женский праздник, передает ТАСС.

    Советник президента добавил, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям. В связи с этим решение об учреждении ВЭФ в 2015 году оказалось абсолютно верным, несмотря на отсутствие в тот момент жестких санкций и ощущения неизбежности конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о планах украинских войск напасть на Донбасс в марте 2022 года.

    Президент Владимир Путин отмечал использование Западом Минских соглашений для подготовки Киева к боевым действиям.

    Советник главы государства Антон Кобяков обещал навсегда пресечь западные военные авантюры.

    Комментарии (9)
    25 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ
    В ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty I Fakty/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецкой народной республике уничтожен высокопоставленный украинский офицер, чье подразделение готовило диверсию на Запорожской атомной электростанции четыре года назад.

    В Донецкой народной республике ликвидирован заместитель командира 704-й бригады войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ полковник Константин Змунчило, передает ТАСС.

    «Заместитель командира 704-й бригады РХБЗ (войсковая часть A0807) полковник Змунчило Константин Евгеньевич (04.09.1981 г. р.) ликвидирован в ДНР», – сообщил источник агентства в силовых структурах.

    По данным источника, подразделение полковника действовало на красноармейском направлении. В 2022 году эта бригада планировала осуществить провокацию на Запорожской атомной электростанции, однако российские силовики своевременно раскрыли намерения украинских боевиков и предотвратили инцидент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года украинский беспилотник атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Ранее Министерство обороны России предупредило о подготовке Киевом провокации с ядерным топливом.

    Общественный деятель Владимир Рогов заявил об участии британских спецслужб в разработке планов по захвату станции.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 14:34 • Новости дня
    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах

    NYT сообщила о вынужденном простое западных танков ВСУ из-за угрозы БПЛА

    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Западная бронетехника вооруженных сил Украины простаивает в лесных укрытиях из-за невозможности эффективно противостоять недорогим дронам на линии соприкосновения, пишет New York Times.

    Украинская армия практически перестала использовать предоставленные западными странами танки, передает РИА «Новости».

    Бронетехника вынужденно простаивает в лесных укрытиях из-за высокой уязвимости перед беспилотными летательными аппаратами, которые сейчас доминируют на поле боя.

    «Когда-то самые востребованные Украиной западные вооружения, танки теперь по большей части простаивают, укрытые в лесах и собирающие паутину», – отмечает The New York Times. Издание уточняет, что речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде, изначально созданной специально под западную бронетехнику.

    Танковый батальон этой бригады перестал получать боевые задачи. По словам одного из украинских военных, применять машины можно лишь в плохую погоду, когда использование дронов затруднено. Ранее издание Mundo сообщало, что значительная часть украинской бронетехники уничтожена, а оставшиеся экипажи переводят в пехоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года украинские войска потеряли больше половины переданных Соединенными Штатами танков Abrams.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил отвод оставшейся американской бронетехники с первой линии из-за уязвимости перед российскими беспилотниками.

    Источник в украинской разведке заявил о нулевой пользе немецких машин Leopard на фронте.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны фразой «Тушите свет, и так ярко» прокомментировало удар по месту запуска ракет ВСУ «Фламинго».

    Российские военные успешно ликвидировали позицию противника в Харьковской области, передает Минобороны.

    Целью атаки стало место подготовки и запуска украинской крылатой ракеты «Фламинго» в районе населенного пункта Федоровка.

    Для выполнения задачи применялись расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Кроме того, в операции были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер», которые обеспечили ювелирную точность поражения объекта Вооруженных сил Украины.

    «Тушите свет, и так ярко!» – прокомментировали в Минобороны удара кадры по месту запуска «Фламинго».

    В начале августа российские войска поразили киевское предприятие по производству крылатых ракет «Фламинго».

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности (ВПК), а также месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    Курские добровольцы сбили летевшую на сверхмалой высоте украинскую ракету «Фламинго» из пулемета.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремели сильные взрывы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Громкие взрывы прогремели в нескольких населенных пунктах Ивано-Франковской области Украины, при этом официального оповещения о воздушной тревоге в регионе не поступало.

    Мощные звуки раздались в городе Яремче Ивано-Франковской области, передает ТАСС. В расположенном в 35 километрах Буковеле от ударной волны затряслись окна.

    Очевидцы также зафиксировали грохот в населенных пунктах Верховина, Коломыя и Косов. Они находятся почти в часе езды от Яремче.

    Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, режим воздушной тревоги на территории региона не объявлялся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца серия мощных взрывов прогремела в украинских городах Львов и Ивано-Франковск.

    В начале июня масштабная воздушная тревога охватила украинскую столицу и еще семь областей страны.


    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз не одобрил выделение средств на приобретение американских систем противовоздушной обороны Patriot для нужд украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Еврокомиссия пока не разрешила Киеву закупать у США средства ПВО Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС на 90 млрд евро, передает ТАСС. В рамках этой программы действует правило приоритетных закупок оружия для боевых действий с Россией у европейских военных компаний.

    Уйвари пояснил, что в последнем транше на 6,1 млрд евро нет изъятий из правила «покупай европейское». «Впервые в рамках программы на 90 млрд евро мы одобрили главным образом противобаллистические средства, также ракеты и радары. Отвечая на ваш вопрос, мы не можем комментировать детали этих контрактов, они конфиденциальны, но я могу сказать, что в этом транше нет изъятий, это означает, что все оружие будет произведено только в ЕС или на Украине», – заявил он.

    Уйвари добавил, что Еврокомиссия сначала утверждает контракты, а затем выделяет средства. Под переведенные накануне 6,1 млрд евро были одобрены всего семь контрактов. Украина должна подписать договоры с операторами военной промышленности и передать их в ЕК на утверждение.

    Всего в 2026 году Еврокомиссия планирует предоставить Киеву 28 млрд евро на закупки оружия. Украина уже прислала контракты на 22 млрд евро. У Киева остается около 6 млрд евро, в рамках которых можно запросить разрешение на покупку неевропейских вооружений, включая Patriot. Однако пока таких запросов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Евросоюз направил украинской стороне 6,1 млрд евро для приобретения вооружений.

    До этого украинские власти игнорировали системы противовоздушной обороны в своих запросах.

    Зимой Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенные кредиты преимущественно на европейское оружие.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 12:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    Российские войска освободили Анновку в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России взяла под контроль Анновку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Центр» освободили Анновку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в около Викторовки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполья, Новогришино ДНР, Марьевки и Юрьевки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 350 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Уланово, Писаревки и Храповщины Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Приколотного, Бережного, Гоптовки и Благодатного, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, две РЭБ и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Малеевки, Нового Мира, Шевченково, Червоного Оскола Харьковской области, Святогорска, Пришиба, Райгородка и Маяков ДНР.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три бронетранспортера, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Краматорска, Славянска, Дружковки, Семеновки и Куртовки ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 150 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска за сутки освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    Днем ранее они освободили Зеленое в Запорожской области.

    А до этого армия России зачистила от противника Николайполье и Матяшево в ДНР.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по промышленным объектам Запорожья
    Армия России нанесла удары по промышленным объектам Запорожья
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия осуществила серию ударов авиабомбами по промышленным объектам в Запорожье, что привело к масштабным разрушениям и перекрытию части улиц, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России осуществили серию ударов по промышленным объектам в Запорожье, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В результате применения авиабомб на объектах зафиксированы масштабные разрушения. Из-за последствий нанесенных ударов часть улиц города оказалась перекрыта.

    Часть Одессы осталась без электроснабжения после ударов по инфраструктуре.

    Ранее российские беспилотники поразили электротехнический завод «Преобразователь» в Запорожье.

    Неделей ранее Вооруженные силы России нанесли удар по металлургическому предприятию «Запорожсталь».

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 11:03 • Новости дня
    Науседа подтвердил готовность Литвы разместить войска на Украине
    Науседа подтвердил готовность Литвы разместить войска на Украине
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Литва заявила о готовности отправить свои войска на Украину в составе так называемой «коалиции желающих».

    Президент Литвы Гитанас Науседа принял участие во встрече «коалиции желающих» в Киеве в понедельник, где представил очередной пакет военной помощи Украине на сумму около 42 млн евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Он заявил: «Литва с самого первого дня обязалась участвовать в Коалиции желающих. Мы готовы развернуть силы – объединенные сухопутные силы с инженерными и противовоздушными средствами, учебную группу, а также военно-морские силы, как только будут созданы условия для их развертывания».

    Коалиция была сформирована по инициативе Франции и Британии в феврале 2025 года и объединяет более 30 стран, преимущественно членов НАТО и ЕС. В январе лидеры этих государств подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал «коалицию желающих» подстрекателями войны, отметив, что эта группа стран не заинтересована в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «коалиция желающих» заявила о намерении направить многонациональный военный контингент на Украину после установления надежного перемирия.

    Ранее коалиция подтвердила планы по формированию многонациональных сил при поддержке США в рамках гарантий безопасности для Киева.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал участников объединения коалицией подстрекателей войны, не желающей мира.

    Комментарии (5)
    25 августа 2026, 16:39 • Новости дня
    Организаторы опровергли перенос концерта Канье Уэста в Москву
    Организаторы опровергли перенос концерта Канье Уэста в Москву
    @ Daniel DeSlover/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель агентства Say Agency Анна Субчева назвала не соответствующей действительности информацию о выборе новых городов для выступления американского музыканта Канье Уэста.

    Она подчеркнула, что команда не рассматривает варианты с Москвой или Екатеринбургом, передает РИА «Новости».

    «Нет, мы решаем вопрос с «Газпром Ареной», – сообщила Субчева, комментируя слухи о поиске альтернативной сцены для артиста.

    Ранее в прессе появились сообщения о возможном изменении места проведения мероприятия. Это произошло после того, как представители петербургского стадиона якобы заявили о невозможности принять концерт.

    Напомним, представители «Газпром Арены» исключили возможность проведения концерта без подписанного договора аренды.

    Организаторы гастролей подтвердили получение американским рэпером предоплаты за выступления в России.

    Анонсы российских мероприятий остались на официальном сайте музыканта.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 12:27 • Новости дня
    Ansa: Европейских лидеров экстренно спустили в киевское бомбоубежище

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные европейские политики были вынуждены прервать участие в торжественных мероприятиях в Киеве и спуститься в безопасное место из-за объявленной воздушной тревоги.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и финский лидер Александр Стубб переждали сирену в безопасном месте, передает РИА «Новости».

    Иностранные делегации прибыли в украинскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных Дню независимости страны, сообщило итальянское агентство Ansa.

    Вскоре после эвакуации воздушная тревога была отменена. Политики смогли покинуть убежище и вернуться к запланированной программе визита.

    Накануне в Киев также приехали премьер-министры Британии и Люксембурга Энди Бернем и Люк Фриден. Кроме того, город посетили президенты Эстонии и Молдавии Алар Карис и Майя Санду. Информация об их возможной эвакуации не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыл в украинскую столицу для обсуждения военной помощи.

    Британский премьер Энди Бернем также посетил Киев в рамках своего первого зарубежного визита.

    Месяцем ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спустилась в киевское бомбоубежище из-за сигнала воздушной тревоги.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    Лихачев: Москва и Каир обсуждают строительство еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа»
    @ Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Каир прорабатывают экономические условия для возведения пятого и шестого энергоблоков на строящейся атомной электростанции на побережье Средиземного моря, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Россия и Египет ведут переговоры о финансово-экономической модели для строительства двух дополнительных энергоблоков на атомной станции «Эль-Дабаа», передает РИА «Новости». Об этом стало известно в ходе встречи Лихачева с министром электроэнергии Египта Махмудом Эсматом, которая прошла в Нижнем Новгороде.

    «Финансово-экономическую модель уже пятого, шестого блока сегодня обсуждаем. Если придем к общей точке зрения, к общему пониманию, то будем докладывать руководству наших стран», – подчеркнул Лихачев.

    Станция расположена на побережье Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. Проект предусматривает возведение четырех блоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+». Их общая мощность достигнет 4,8 гигаватта. Запуск первого реактора запланирован на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президенты России и Египта дали старт установке реактора на АЭС «Эль-Дабаа».

    Владимир Путин отметил успешный ход возведения станции.

    Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Москву за реализацию данного проекта.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 11:56 • Новости дня
    Макрон и Драги напоили Шольца ради согласия на вступление Украины в ЕС
    Макрон и Драги напоили Шольца ради согласия на вступление Украины в ЕС
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Италии Марио Драги напоили вином экс-канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы он поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе, сообщил бывший посол Италии на Украине Пьер Франческо Дзадзо.

    По словам Дзадзо, Драги и Макрон смогли убедить Шольца поддержать вступление Украины в Евросоюз с помощью вина, передает ТАСС.

    Дзадзо сопровождал Драги во время визита европейских лидеров в Киев в июне 2022 года. «Цель была – убедить канцлера Германии, и работа над ней началась еще в поезде по дороге в Киев. <…> Вино действительно было, и оно очень помогло», – заявил Дзадзо в интервью изданию «Европейская правда».

    По словам бывшего посла, именно после этой встречи Шольц на пресс-конференции в Киеве публично поддержал планы Украины по вступлению в Евросоюз. При этом еще накануне экс-канцлер не до конца определился с решением.

    Ранее партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини категорически отказалась поддерживать евроинтеграцию Украины.

    Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

    В СВР заявили, что Евросоюз не планирует реальную интеграцию Украины из-за высоких экономических рисков и намерен использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 11:25 • Новости дня
    Ekonomim: Передача оружия Украине рассорит Анкару и Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отношения Турции и России могут вступить в период охлаждения на фоне возможного решения Анкары передать США американское оружие для последующей отправки Украине, пишет турецкая газета Ekonomim.

    Взаимодействие Москвы и Анкары может вступить в фазу охлаждения из-за планов турецкой стороны передать Вашингтону оружие для последующей отправки на Украину, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова 20 августа заявила, что российское ведомство пока не получило разъяснений по этому вопросу.

    Обозреватели издания Ekonomim отмечают, что подобный шаг способен подорвать особый статус Анкары в Североатлантическом альянсе. «Передача вооружений Украине может ослабить оборонный потенциал самой Турции, поскольку часть имеющихся у нее систем будет направлена за рубеж. С другой стороны, это заметно испортит отношения с Россией», – указывает автор материала.

    Корректировка внешнеполитического курса может быть связана с нежеланием президента Реджепа Тайипа Эрдогана портить контакты с американским лидером.

    Ранее конгресс США обнародовал данные о планах передать Киеву 12 установок РСЗО, более 2,5 тыс. кассетных боеприпасов, 47 тыс. снарядов и 70 ракет ATACMS из турецких арсеналов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Вашингтона и Анкары объяснений из-за планов передачи вооружений Киеву.

    Турецкие власти заявили об отсутствии информации по данному вопросу.

    Российские эксперты спрогнозировали отдаление перспектив мирного урегулирования конфликта в случае реализации этих намерений.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    Пашинян обвинил оппозицию в попытке привлечь в Армению миротворцев ОДКБ
    Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне
    Диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии
    Организаторы опровергли перенос концерта Канье Уэста в Москву
    Михаила Боярского оштрафовали за неоплаченную парковку в Петербурге

    Армения выгоняет российский бизнес по-дружески

    Руководство Армении пытается заставить Россию отказаться от управления армянскими железными дорогами раньше срока в договоре на 12 лет. Чем помешали российские управляющие, которые спасли и сохранили Южно-Кавказскую железную дорогу? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Главную цитадель ВСУ в Донбассе ждет атака с четырех сторон

    Армия России освободила Зеленое и вплотную подошла к Дружковке. Это «южные ворота» Славянско-Краматорской агломерации – главной «крепости» Украины в Донбассе и последней из по-настоящему больших. Операция по взятию этой «цитадели» обещает начаться уже скоро, свидетельство чему – многочисленные успехи российских войск. Подробности

    Перейти в раздел

    У Зеленского резко закончились деньги на самое необходимое

    Владимир Зеленский опять требует у Европы денег. Уже не мелочась: 30 млрд долларов за раз и быстро. В противном случае война будет проиграна, потому что закончились средства на самое необходимое – армию. Это произошло как из-за действий России, так и из-за ошибок самого Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

      В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    • Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

      Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

    • Как держаться в седле и по жизни

      Ветеран СВО Эльмир Валеев после ранения и ампутации освоил конную езду и следж-хоккей. Он точно знает, как сохранять веру в себя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации