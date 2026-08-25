Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.8 комментариев
Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск
Минобороны: Российские войска ударили по украинским портам Южный и Черноморск
Армия России нанесла серию результативных ударов по объектам портовой инфраструктуры противника, сообщило Минобороны.
Атака проводилась с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования, сообщается в канале ведомства в Max.
В порту Южный целью стали два сухогруза, которые доставили на Украину военную технику и снаряжение. Кроме того, военные ликвидировали четыре хранилища с имуществом и объекты инфраструктуры, задействованные в разгрузке.
Одновременно с этим успешному поражению подвергся порт Черноморск. Там российские силы уничтожили резервуары с топливом, необходимым для обеспечения подразделений украинских войск.
Утром во вторник российские военные поразили беспилотниками сухогруз с военным грузом в порту Южный.
Днем ранее армия России уничтожила военные грузы и топливо в порту Одессы.
До этого беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.