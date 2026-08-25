Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
Грузинские радикалы выехали на границу протестовать против туристов из России
Представители радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения» во вторник направились на границу с Россией опротестовать туристические потоки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«КПП «Верхний Ларс» стал воротами для российского доминирования в Грузии. Граждане России приезжают не только как туристы, они покупают в Грузии жилье, занимаются бизнесом. Все это опасно для государственности Грузии», – заявил на границе журналистам председатель совета партии Ираклий Павленишвили.
По его словам, якобы «русские массово получают гражданство Грузии». Оппозиционер призвал «демонтировать режим (правящей) «Грузинской мечты», иначе Грузия будет в проигрышном положении».
Грузинские официальные лица не видят ничего необычного в притоке туристов в конце августа.
За минувшие семь дней российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. граждан и свыше 33 тыс. автомобилей на фоне пика туристического сезона, сообщили в пресс-службе руководителя Северной Осетии.
Правительство России работает над совершенствованием пропуска через границу и внедрением новых технологий, сообщал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Он отмечал, что на КПП «Верхний Ларс» уже успешно применили цифровую систему электронной очереди. Между тем граждане России лидируют в списке посетивших Грузию в первом полугодии иностранных туристов с показателем 610 тыс. 825 человек, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На втором месте – граждане Турции (525 тыс. 380 человек), на третьем – Армении (360 тыс. 050 человек).